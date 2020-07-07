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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Начинающих фермеров Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе грантов "Агростартап"
Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края объявляет о начале приема заявок на конкурс грантов "Агростартап". Документы от желающих начать свое дело будут принимать с 7 по 28 августа. Всего между победителями распределят 26,4 млн рублей, сообщили в пресс-служба правительства Хабаровского края.
Конкурсный отбор в рамках федерального проекта "Агростартап" проводится в крае второй раз. В прошлом году победителями стали 10 фермеров. Они планировали заниматься животноводством, овощеводством и разведением пчел. Сейчас проекты в стадии реализации.
- "Агростартап" дает возможность получения до 5 млн рублей на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, или до 6 млн рублей, если часть средств поддержки фермер согласен передать в фонд кооператива для его развития. По условиям программы, размер гранта составляет до 90 % от затрат на реализацию проекта. И 10 % - это собственные средства начинающего фермера. Еще одно важное условие: получатель гранта должен быть действующим членом сельскохозяйственного кооператива, - сообщили в профильном ведомстве.
Грант можно потратить на покупку земельного участки, сельхозтехники, семенного материала и поголовья скота. Также возможна оплата разработки проектно-сметной документации для строительства сельхозсооружений.
Более подробную информацию об участии в конкуре грантов можно узнать в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, 4 этаж, каб. № 431 в рабочие дни с 09 до 18 часов (время местное), перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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