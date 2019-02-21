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Власти Хабаровского края не справляются с природными пожарами
Засушливая и теплая зима привела к возникновению пожароопасной ситуации в Хабаровском крае намного раньше обычных сроков. Краевые власти оказались не готовы а такому повороту событий. В результате в дымной ловушке оказались населенные пункты юго-восточной и центральной части региона.
Поначалу губернатор Сергей Фургал еще пытался взять ответственность за происходящее на себя. На одном из первых совещаний по задымленности он призвал подчиненных к активным действиям: «Мы должны сделать все необходимое, чтобы максимально защитить населенные пункты от огня. Каждый пожар, возникающий в лесах, нужно ликвидировать в первые сутки его появления».
Однако на большее губернатора и его команды не хватило. Пожары распространялись быстрее, чем они реагировали на них. Половина края уже полыхала, когда было принято явно запоздалое решение о введении в центральных и южных районах режима ЧС. К тому же как-то вдруг сразу оказалось, что в ряде муниципалитетов еще не успели подготовиться к пожароопасному периоду.
«Недавние проверки МЧС показали, что вокруг целого ряда поселков не убран сухостой. Из-за этих участков прошлогодней травы и кустарника могут возникать крупные палы. В отдельных случаях плохо организован контроль за соблюдением особого противопожарного режима - не отслеживаются поджоги, не выставлены запреты на въезд в леса», - прокомментировала положение пресс-служба регионального МЧС.
Дым от разгоревшихся в Хабаровском районе двух крупных возгораний, возникших в 100 км от Хабаровска, накрыл краевой центр. Он распространялся на огромные расстояния, и не просто так, ведь площадь одного пала составляла 4,7 тыс. га, а второго – примерно 9,2 тыс. га.
Наверно, именно в этот момент, поняв, что не справляются с огненной стихией, краевые власти приняли трусливое решение возложить ответственность за природные пожары на Китай и Приморье. Там тоже полыхало, никто и не отрицает этого, но вдруг оказалось, что Хабаровский край не причем и здесь все нормально(?). Власти региона отнекивались даже от очевидного.
Пользователи соцсетей, например, сняли и выложили для общего пользования фото и видеоматериалы о настоящем огненном армагеддоне в Бикинском районе, а официальные власти отреагировали так. «Это небольшой пал, который не может являться причиной задымления, наблюдаемого в Хабаровске. Однако его последствия могут видеть автолюбители, проезжающие по трассе М60 Хабаровск-Владивосток. Возможно, поэтому в некоторых соцсетях пишут, что горит юг Хабаровского края. Официально заявляем, что подобная информация недостоверна. Задымление в краевом центре и в южных районах края возникло из-за сельхозпалов в КНР, а также частично от пожаров в Приморье, что видно по снимкам», - сообщил и.о. заместителя начальника краевого управления лесами Сергей БУТИН.
Кампания по дезинформация населения стала расширяться, в нее включались все новые игроки. По данным краевого управления лесами и Дальневосточного гидрометцентра, например, на 15.00 28 февраля природных возгораний и крупных палов травы в регионе «не было зафиксировано»
«По снимкам нашей системы сейчас в Хабаровском крае есть две термоточки. Одна расположена в южной части края, вторая - в районе острова Большой Уссурийский. Это небольшие возгорания, которые никак не влияют на задымление. Весь дым, которым заволокло Хабаровск, принесло ветром со стороны Приморья и Китая», - прокомментировала спутниковые данные начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана АГЕЕВА.
В это же время региональный МЧС сообщал прямо противопожную информацию о том, что в Хабаровском крае зарегистрировано 36 термоточек, и вообще менее 11 термоточек космический мониторинг не фиксировал, в среднем 16 – 18, а сейчас их количество снова увеличилось до 30.
Когда Фургал рассказывал телеканалам о том, что во всем виноват Китай, на жителей острова «Большой Уссурийский», который находится в черте Хабаровска, обрушилась огненная лавина, которую было отчётливо видно даже с центральных улиц Хабаровска.
«К нам подошла настоящая стена огня со стороны седьмых створов, - рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» жительница острова Светлана БУРОВА. - Огонь раздувал сильный ветер. Это было что-то ужасное. Пытались вызвать пожарных. Но дороги официальной к нам нет. Так никто и не приехал. Своими силами собрались и тушили. До глубокой ночи с огнём боролись. Он сперва с одной стороны зашёл, потом с другого края посёлка занялся. Слава богу до жилых построек огонь не дошёл. Но много дач сгорело». Как сообщили островитяне, пожарные в посёлок Уссурийский прибыли только утром. Однако к этому времени пал был уже ликвидирован.
«На территории Хабаровского края не зафиксировано ни одного лесного пожара. Однако центральные и южные районы в дыму. Спутниковые системы показывают, что причина — в палах в ЕАО, Приморском крае и по большой части на территории приграничного Китая. Масштабы видны на карте. Направлено письмо губернатору провинции Хэйлунцзян, где зафиксировано большинство термоточек, с просьбой своевременно ликвидировать очаги возгорания и усилить контроль над ситуацией», — написал в своем аккаунте в Instagramm ФУРГАЛ.
Однако картину того, как полыхает трава по пути из Хабаровска в Переяславку, три дня наблюдал сотрудник DVHab.ru. «В двухстах метрах лес. Сотрудниками пожарной охраны там и «не пахнет», а вот дымом — наоборот», - написал он в своем репортаже на портале. Читатели самого посещаемого Интернет-ресурса края возмущаются происходящим.
«Меня как хабаровчанку не волнует - лес горит, трава вдоль трассы или китайцы. Я дышу грязным воздухом. На улицу выйти не могу — задыхаюсь, проветрить квартиру тоже. Этот вопрос должны регулировать власти. А письма слать губернатору из Поднебесной — это не оперативное вмешательство. К счастью, направление ветра сменилось и хоть немного полегче стало дышать. Надолго ли?!», —пишет хабаровчанка Наталья МОРОЗЕЦ.
В региональном МЧС сообщили, что в течение двух дней на задымленность в Хабаровском крае, действительно, влияли палы в приграничных уездах провинции Хэйлунцзян, но это никак не умаляет тревожной ситуации в самом регионе.
«Гроз в Хабаровском крае нет, все пожары - рукотворные. Люди едут в леса, разводят костры. Сборщики папортника выжигают для себя поляны. Вдоль трасс бросают окурки проезжающие. Снега нет, трава стоит сухая, поэтому пожары возникают моментально. Через СМИ мы просим людей не выезжать на пикники и аккуратнее обращаться с открытым огнем», - заявил на заседании краевой комиссии по ЧС заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Николай ГАСЕНДЫЧ.
Так зачем было официальной хабаровской пропаганде всю ответственность валить на головы бедных китайцев? Ответ прост: чтобы выглядеть «белыми и пушистыми», этакими радетелями за простых хабаровчан. Но ведь совесть нужно иметь, господа, и уметь отвечать за ошибки. Тем более, что словами, каким бы пафосными они не были, палы не потушить.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
Фото ИА «Хабаровский край сегодня».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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