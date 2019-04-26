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07 Мая 2019, 11:36 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае останется самый большой транспортный налог в ДФО

Тема снижения транспортного налога стала одной из ключевых в политической повестке Хабаровского края

Закдума Хабаровского края выступила с законопроектом о комплексном снижении налоговых ставок на владении транспортом, губернатор дал поручение правительству подготовить поправки к закону с учетом его комментариев.

Сегодня ставки транспортного налога в Хабаровском крае являются одними из самых высоких в ДФО. Дорого приходится платить и за право владеть как новыми, так и подержанными авто.  Ставка, например, на автомобили свыше 250 л/с в регионе применена по максимально допустимому уровню по федеральному налоговому законодательству – 150 рублей за лошадиную силу.

Это уже не однажды служило причиной недовольства автолюбителей и их многократных обращениями снизить налог хотя бы до уровня соседнего Приморского края. Да и для региона это обернется выгодой, ведь сейчас хабаровские автомобилисты регистрируют свои транспортные средства в других регионах, из-за чего Хабаровский край теряет дополнительные деньги.

Члены молодежной палаты Закдумы вместе с сотрудниками ГИБДД провели блиц-обследование, в ходе которого выяснили, сколько машин с иногородними номерами передвигается по дорогам Хабаровского края. В первые двадцать дней января 2019 года камерами видеонаблюдения были зафиксировано почти 4,5 тысячи легковых автомобилей, зарегистрированных в Приморье (25 регион), и свыше 6,4 тысячи легковых автомобилей с номерами Еврейской автономной области (79 регион), которые постоянно находятся на территории Хабаровского края.

По данным Управления ГИБДД УМВД по Хабаровскому краю в 2017 году гражданами было приобретено 2624 легковых автомобиля. Вместе с тем роста поступлений транспортного налога в 2018 году по сравнению с предыдущим годом не произошло. Причина в том, что хабаровчане больше не хотят платить втридорога и регистрируют свои транспортные средств в соседних субъектах, где ставки транспортного налога ниже.

Думским законопроектом предлагается оставить прежними ставки налога для новых автомобилей, чей возраст не превышает трех лет, и снизить транспортный налог для легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, с выпуска которых прошло свыше 3 лет. Причем, самое значительное снижение предполагалось предусмотреть для владельцев, чьи транспортные средства старше десяти лет.

Согласно законопроекту, налог на автомобили до 100 лошадиных сил, возрастом до 3 лет, составляет 12 рублей на каждую «лошадь». На такие же авто в возрасте от 3 до 10 лет – уже 8,4 рубля. На автомобили старше 10 лет – только 6 рублей. То же и с более мощными автомобилями: на авто до 3 лет свыше 100 «лошадей» налог – 16 рублей, от 3 до 10 лет – 15,6 рубля, старше 10 лет – 9,1 рубля.

«Мотивацией законопроекта является стремление снизить налоговую нагрузку менее обеспеченных слоев населения. При этом несколько позиций по ставкам транспортного налога будут ниже приморских. Это позволит, на наш взгляд, несколько скомпенсировать выпадающие доходы. Люди смогут сэкономить, отказавшись от сложной схемы регистрации своих автомобилей на жителей других регионов», - прокомментировал инициативу хабаровский спикер Сергей Луговской.

Законопроект получил положительную оценку прокуратуры Хабаровского края, положительный отзыв сделало на него «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов». Контрольно-счетная палата Хабаровского края резюмировала, что разработанный законопроект «позволит привлечь граждан к регистрации транспортных средств на территории Хабаровского края» и приведет к увеличению собираемости налогов. Не нашли противоречий в документе и в минюсте.

В итоге законопроект был принят на заседании профильного комитета краевого парламента и отправлен на согласование в правительство. Первая реакция губернатора была отрицательной. Он подсчитал, что краевой бюджет потеряет 600 миллионов рублей в год, которые тратятся на ремонт дорог.

После это в социальных сетях развернулось бурное обсуждение инициативы депутатов и позиции губернатора. «В ведении краевых властей сделать ставку налога более гибкой. Почему нет? В Приморье на автомобили старше 10 лет действует более низкая ставка, а у нас что новый «Прадо» с 249 лошадями за 4 млн рублей, что 20-летний «Кроун» с его 220 лошадями, купленный за 220 тысяч рублей – ставка налога одна. Сама идея снизить транспортный налог на более старые автомобили весьма разумна», - написал, к примеру, один из участников дискуссии в социальных сетях.

Таких комментариев оказалось много и заставило губернатора скорректировать позицию. Он изложил ее в ходе недавнего аппаратного совещания. Фургал по-прежнему считает, что наибольшую выгоду по этому законопроекту могут получить наиболее обеспеченные слои населения, так как в предложенном думой законопроекте предлагается механически снизить налоги на машины старше трёх лет, невзирая на их класс и мощность. При этом, совершенно не учитывается фактор большегрузных автомобилей. «Они везут по 30-40 кубов леса, разбивают дорогу, а мы им ещё будем снижать транспортный налог. Надо же понимать, что выпадающие доходы в таком случае мы будем брать с людей, а это неправильно», - отметил губернатор.

Фургал считает, что транспортный налог необходимо дифференцировать, учитывая габариты и вес машин. По его мнению, необходимо снижать транспортный налог в первую очередь для многодетных семей и пенсионеров. По итогам этого аппаратного совещания глава региона дал поручение Минфину подготовить поправки в законопроект по снижению транспортного налога с учётом его предложений.

Скоро поправки поступят в законодательную думу и депутаты притупят к их обсуждению. Каким получится в итоге закон, покажет время. Но хочется, чтобы в итоге был найден компромисс между запросами автолюбителей и потребностями бюджета.

Павел ЛЕБЕДЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Хабаровск  налоги  транспорт 


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