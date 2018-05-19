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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Июня, 12:21 |
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ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам банка "Уссури"
Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Общий объем выплат по банку «Уссури» составит около 4,3 млрд рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 8,2 тысяч вкладчиков.
Получить страховое возмещение вкладчики банка «Уссури» могут в розничных отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка.
С 6 по 15 июня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре режим работы офисов ВТБ будет продлен. Прием вкладчиков банка «Уссури» в этот период будет проходить с 9:00 до 21:00 в будни, с 9:00 до 18:00 в субботу и воскресенье (за исключением выходного 12 июня).
Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте vtb.ru в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».
Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка «Уссури» — 25 мая 2018 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.
Дополнительную информацию можно получить:
- по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
- по адресу info@vtb.ru.
- ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам банка "Уссури"
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