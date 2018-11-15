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Автомошенники завели Хабаровский край в "красную зону"

В Хабаровском крае мошенничество в ОСАГО находится на самом высоком уровне среди всех субъектов РФ

Хабаровский край за 9 месяцев 2018 года поднялся в рейтинге по показателям мошенничества и убыточности в ОСАГО на 25 пунктов: с 42-й позиции «зелёной зоны» на 17 место «красной зоны», где мошенничество в ОСАГО находится на самом высоком уровне среди всех субъектов РФ. Об этом заявил в ходе заседания рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству в ОСАГО в Хабаровске и Хабаровском крае исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Частота страховых случаев в Хабаровском крае за 9 месяцев 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года осталась на прежнем уровне 5,5%, но этот показатель является самым высоким из всех субъектов Дальневосточного федерального округа (2,5%-5,2%), а также выше общероссийского показателя (5,1%). Количество страховых случаев в Хабаровском крае составило 13 тысяч.

Средняя выплата в Хабаровском крае сократилась с 75,4 тысяч рублей до 74,5 тысяч рублей. При этом отношение судебных выплат к несудебным за год выросло с 8,3% до 11,2%. Отношение судебных расходов к сумме основного требования уменьшилось со 125% до 117%.

 «Хабаровск традиционно занимал среднее, нейтральное, место. Дело обстоит еще хуже. По сравнению с прошлым годом, на который пришёлся пик противоправных действий со стороны недобросовестных автоюристов, многие регионы активно включились вместе со страховщиками в работу по наведению порядка у себя в регионе. А в Хабаровском крае таких действий не проводилось, и показатели остались на том же уровне, что и годом ранее», - пояснил Евгений Уфимцев.

Проблема становится ещё более серьёзной из-за того, что в ближайшее время тарифный коридор в ОСАГО будет расширен. По мнению экспертов, если не изменить ситуацию в регионе, то она может привести к тому, что тариф в среднем для Хабаровского края может быть увеличен.

Представитель РСА отметил, что в Амурской области, которая была самым проблемным регионом Дальневосточного федерального округа, было проведено достаточно мероприятий по противодействию страховому мошенничеству, из-за чего количество таких случаев в этом регионе сократилось, но многие недобросовестные автоюристы переместились в Хабаровский край, где расширили свою работу.

По его мнению, в Хабаровском крае необходимо как можно быстрей создать межведомственную рабочую группу для борьбы со страховым мошенничеством, иначе стоимость ОСАГО в регионе вырастет. В ДФО уже существует одна из более 60 групп, которые были созданы по всей России в рамках борьбы со страховым мошенничеством, но туда входят только представители страховщиков. Чтобы добиться результата, нужно строить диалог вместе с МВД, ГИБДД, правительством края.

 «РСА будет обращаться к губернатору Хабаровского края, чтобы он взял проблему под свой контроль. Мы предоставим ему документы со всеми показателями и тенденциями, к чему сегодняшняя ситуация в регионе может привести. Также будем писать в прокуратуру региона, чтобы вопрос страхового мошенничества был включён в план их рабочей группы по преступной деятельности. Я думаю, имеет смысл провести внеплановое заседание», - сказал Евгений Уфимцев.

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

Теги: мошенничество  ОСАГО 


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