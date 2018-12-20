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14 Февраля 2019, 09:55 | Регион сегодня |

Вдоль Амура гастарбайтер ходит хмуро

Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья вытесняют жителей Хабаровского края из самых быстродоходных видов бизнеса

Проблема с засильем трудовых мигрантов особенно обострилась в сфере такси и автобусных перевозок Хабаровска. Это создает социальное напряжение, которое власти региона еще не измерили и на которое пока не отреагировали.

Сегодня, когда происходит довольно значительное высвобождение рабочей силы из-за сокращения персонала на ряде предприятий Хабаровского края, самой доступной сферой для пополнения доходов является такси. Люди, имеющие собственные авто, заключают договора с соответствующими сервисами и имеют возможность зарабатывать хоть какие-то деньги.

Однако в последнее время количество частных такси выросло кратно, а  доходность этого занятия резко упала. Многие мои собеседники из числа «вольных таксистов» связывают это с тем, что мигранты из стран ближнего зарубежья массово пошли в извоз. Причем уровень их услуг в данной отрасли значительно ниже, чем предоставляют местные жители, у которых и автомобили  поновее, и опыта вождения больше. Но службы такси это не волнуют, так как у них чем больше машин на договорах, тем лучше, а власти на такие «мелочи» просто не реагируют.

Оставляет без работы многих хабаровских водителей-профессионалов и засилье приехавших из Средней Азии в автобусных парках. Многие опытные профессионалы оказываются не удел, потому что их не устраивает предлагаемая работодателями зарплата, а ее сбивают мигранты. По оценке комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, среднемесячная зарплата гастарбайтеров составляет порядка 21 тысячи рублей. Понятно, что на такие деньги хабаровчане устраиваться не будут.

Происходит и массовое вытеснение российских работников из строительной отрасли. Крупные компании, возводящие многоэтажные дома, предпочитают принимать на работу трудовых мигрантов, ссылаясь на то, что местные работают некачественно и их просто не хватает. Действительно, миграционный отток из Хабаровского края «вымывает» людей трудоспособного возраста. Дефицит рабочих рук в экономике Хабаровского края составляет, по оценке регионального Минэкономразвития, порядка 25-27 тысяч человек, которые и восполняются за счет трудовой миграции.

До 2015 года эта цифра была больше, в пределах 30-35 тысяч гастрабайтеров приезжали ежегодно на берега Амура, потом власти страны, обеспокоенные нерегулируемым наплывом мигрантов в российские регионы, внесли коррективы в миграционное законодательство. После этого квота на привлечение рабочей силы на предприятия Хабаровского края была уменьшена в среднем до 10-12 тысяч человек в год. Однако еще примерно столько же человек оформляют патенты на осуществление трудовой деятельностью иностранными гражданами. Плюс увеличилось количество нелегальных мигрантов.

Дело в том, что предприятия теперь должны платить «круглую» сумму за оформление одного мигранта. Она составляет около 35 тысяч рублей. 23 тысячи рублей идут за обучение и экзамены, 3,5 тысячи - затраты на медосмотр и госпошлина. Согласитесь, что не каждый работодатель пойдет на такие расходы. Поэтому ежегодная квота не выбирается, ее восполняют нелегалы, которых некоторые работодатели устраивают к себе в обход закона.

В массовом порядке покупать патент иностранные граждане также не хотят. Несмотря на заверения властей, что он стоит в пределах 3 тысяч рублей, мигранты заявляют о цене патента в 21 тысячу, что равняется их среднему заработку за месяц. Это тоже стимулирует увеличение числа трудовых мигрантов в регионе.

Соответственно нарастающее количество гастарбайтеров делает возможность конкуренции с ними в ряде отраслей экономики края невыгодной, так как работодатели заинтересованы платить меньше, а получать больше, и хабаровчане вынуждены все чаще искать работу за пределами края.  Это объективно увеличивает отток населения.

Но под этим углом зрения власти взглянуть на проблему не хотят. Проще объяснить отток удаленностью от центра страны и тяжелыми условиями жизни. Тогда скажите, почему, россияне охотно едут работать на север, где морозы под 50 и практических никаких культурных и социальных институтов? Отвечу: там платят достойно. Платили бы также в Хабаровском крае, не пришлось бы зазывать гастарбайтеров. И они охотно едут – из Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана. Там тепло, но совсем не платят.

Наплыв гастарбайтеров обострил криминогенную ситуация в Хабаровском крае. Полиция уже практически в круглогодичном режиме проводит операцию «Нелегальный мигрант». Отлавливает нелегалов сотнями, пачками отправляет обратно на историческую родину, но в корне поменять ситуацию не может. Начальник Управления по вопросам миграции регионального управления МВД России полковник полиции Марина Довгий рассказала журналистом о характерных особенностях этой ситуации.

По ее словам, в 2017 году за период операции были проверены порядка 700 объектов в различных сферах деятельности, в том числе подвергнуты проверкам объекты промышленности, сельского хозяйства, строительства, бытового обслуживания, особое внимание уделено местам торговли и компактного проживания иностранных граждан, осуществлены досмотры транспортных средств под их управлением.

За нарушение требований въезда, выезда и нахождения на территории России сотрудниками полиции всего было задержано 283 человека, из которых 115  иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность. В соответствии с действующим миграционным законодательством на нарушителей  был наложен административный штраф на общую сумму более 930 тысяч рублей.

По итогам 2018 года, которые скоро будут оглашены, цифры примерно такие же. Только добавится количество уголовных дел, возбужденных против российских граждан за услуги по незаконной постановке на миграционный учет, фальсификации с пропиской иностранных граждан, за совершении преступлений в отношении гастарбайтеров.

То есть, трудовые мигранты в их официальном и, скажем так, неофициальном сегменте, – это серьезная проблема. А как же иначе?! Ведь это и большой бизнес, в котором крутятся значительные деньги. На оформлении, трудоустройстве, проживании,  обучении и других аспектах нахождения гастрабайтеров в Хабаровском крае зарабатываются миллионы. В этом бизнесе повязаны многие, в том числе и некоторые структуры региональной и муниципальной властей. Отказываться от личной выгоды в угоду трудоустройства местного населения, на взгляд таких деятелей, дело «неблагородное и неокупаемое».

Поэтому совершенно неслучайно, что, согласно последним социологическим опросам, половина жителей Хабаровского края считает проблему трудовых мигрантов одной из ключевых для региона.

Кадр из программы «Наша Раша», телеканал ТНТ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мигранты  такси  транспорт  Нелегальный мигрант 


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