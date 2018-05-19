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Четверг| 21 Июня, 14:50 |
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Юрий Газинский помог установить мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре
20 июня уже прославленный российский футболист оплатил установку мемориальной доски в Комсомольске-на-Амуре известному советскому футболисту и тренеру Николаю Старостину. Старостин, как известно, пять лет - с 1945 по 50 годы - тренировал комсомольское «Динамо».
Юрий Газинский также является воспитанником комсомольского, да и всего дальневосточного футбола. Начинал свою футбольную карьеру Юрий за комсомолськую «Смену», которые выступает во втором дивизионе российского футбола. Затем поиграл за «Луч», откуда ушел в «Краснодар». Его игру заметил Черчесов и пригласил в национальную сборную. Не ошибся главный тренер.
Пожертвование на установку мемориальной доски в размере 100 тысяч рублей передала организаторам родная сестра Юрия – Маргарита, которая живет в городе юности вместе с отцом и матерью. Семья внимательно следит за выступлениями Юрия, не пропускает ни одного матча с его участием, в какое бы время он не проходил.
Сегодня ночью, напомним, наши выиграли у Египта со счетом 3:1 и досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира, впервые за 32 года. Газинский нынче гол не забил, но уверенно отыграл всю игру, не давая развернуться нападению соперника.
Фото портала Komcity.ru.
Олег Кульгин.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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