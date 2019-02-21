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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Госдолг Хабаровского края снова растет
По информации системы СПАРК, хабаровский Минфин объявил аукционы по привлечению семи кредитных линий на миллиард рублей каждую на два года под обслуживание в 175 миллионов рублей за линию. В результате краю придется отдать почти 8 миллиардов рублей. По оценке наблюдателей, это приведет к дальнейшему росту госдолга, который на конец прошлого года составлял 52 миллиарда.
В экспертном сообществе кредитную политику хабаровского правительства назвали «быстрым путем к дефолту». На сегодняшний день дефицит бюджета у Хабаровского края – один из самых высоких в стране – 10,8 %. Хуже дела обстоят только у исторически не богатой Мордовии – 24,5%, чуть лучше у маленькой, но «гордой» ЕАО – 6,9%.
Реальная экономика Хабаровского края, как видим, пошла вразрез с предвыборными обещаниями нового губернатора. Победив на выборах, он продолжил риторику экономного бюджета. Напомним ключевые высказывания нового главы региона:
«У нас слишком большой госдолг. Кроме этого, слишком большой дефицит бюджета и слишком большие расходы на аппарат. Мы входим в режим экономии. Социальные программы, здравоохранение и образование под сокращение не попадают»;
«Будет остановлен рост заимствований. Мы прекратим брать кредиты в таких количествах»;
«Мы не делаем новые заимствования, а старые гасим. Сумма госдолга была 52 млрд, сейчас 49,1 млрд осталось. За пять лет нам необходимо увеличить собственные доходы на 30-35 млрд, госдолг сократить предполагаем до 28-30 млрд - это для нас комфортно».
Эти цитаты разбежались по многочисленным СМИ, их тиражировали ТГ и блогосфера. Жители Хабаровского края с надеждой стали ждать экономического возрождения региона прорывный идей «народного губернатора». Но тут вмешалась суровая действительность. Уже в январе 2019 года Хабаровский край вырвался в лидеры ДФО по наращиванию госдолга. Долговые обязательства региона выросли с 49 млрд до 54,9 млрд рублей. Суммарный госдолг регионов ДФО благодаря Хабаровскому краю вырос за месяц с 205,9 млрд до 211,8 млрд рублей. В это же самое время ЕАО и Чукотка взяли по 400 и 480 млн соответственно, а Якутии и Колыма уменьшили Долговую нагрузку на 300 и 400 млн рублей соответственно. Не стали брать новых кредитов Бурятия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Амурская область. Сахалину кредиты вообще не нужны, купается в профиците. А Хабаровский край уже «тонет» в бурных финансовых водах.
В январе 2019 года регион взял почти 6 млрд рублей кредитов. В марте понадобилось уже 7 млрд рублей. Как попыталась объяснить пресс-секретарь губернатора Надежда ТОМЧЕНКО, эти средства необходимы для погашения ранее взятых регионом кредитных обязательств. Но довод, честно говоря, не убедительный.
Если бы речь шла о команде Шпорта, то кредитование тогда было нормальным экономическим инструментом, которым они пользовались для балансировки устойчивости финансовой системы края. Напомним, что государственный долг Хабаровского края возник в результате выполнения Майских указов Президента (2012 год). Однако с 2014 года начался рост поступлений в казну. За прошедшее четырехлетие доходы выросли до 85,6 млрд рублей или на 7,6%. Расходы тоже увеличились, но темпы их роста были ниже, в границах 5%. Уменьшился дефицит бюджета, почти вдвое удалось снизить сумму кредитов от коммерческих кредитных организаций - до 10,5 млрд.
Одновременно увеличилась сумма погашения более ранних заимствований у банков. «При этом в крае наблюдался рост собственных доходов, - отметил депутат краевой думы Сергей СОКУРЕНКО, - например, в 2018 году - на 2,6% по отношение к 2017 году. Объем валового регионального продукта края вырос за четыре года на 123% и в 2018 году, по прогнозным оценкам, составит 675,7 млрд рублей».
Если бы Фургал грамотно продолжил начатую работу, опираясь на потенциал электорального доверия, полученный на выборах, то мог бы добиться ускорения позитивной динамики. Но он выбрал другой путь: тотальной ревизии наработок предшественника и разрушения выстроенного им фундамента стабильности. Только кадровая чехарда привела к нарушению сложившихся связей между министерствами и ведомствами краевого и федерального правительства. Секвестирование краевого бюджета обусловило недофинансированию целого ряда проектов из местный казны, что повлекло отказ в софинансировании из федеральной. В результате в стартовом бюджете крае на 2019 год федеральный минус составил 8(!) миллиардов рублей, который так и не был полностью восполнен трансферами, последовавшими затем.
Отрицательную лепту в общую картину внесло и изменение бюджетных правил в стране. С 2019 года прекращена работа по выдаче бюджетных кредитов регионам из федерального бюджета. Правительство Российской Федерации пошло по пути реструктуризации уже выданных, что снова отправило регионы в коммерческие банки.создало дополнительные условия для увеличения стоимости обслуживания краевым бюджетом заимствований у коммерческих банков.
Плюс Фургал очень уж рьяно взялся за сокращение кадров. По имеющейся информации, сокращено уже более 10 процентов от прежней численности сотрудников «белого дома». Уволены в общей сложности десятки замов и министров, причем с одной должности уже по нескольку чиновников. А сокращение – это ведь и серьезные выплаты выходного пособия, крайне затратные и особенно ощутимые в начале финасосого года. Необходимость чуть ли не троекратных выплат значительному числу сотрудников напрягло краевую казну и потребовало привлечения дополнительного финансирования в виде кредитов.
Из-за неразберихи в Комсомольске пришлось вернуть в федеральный бюджет почти миллиард рублей неосвоенных средств по программе комплексного развития «города юности». Более полумиллиарда рублей налогового зачета «вытащило» из регионального бюджета КНААПО, которое при Шпорте обещало оставить их в крае. Турбулентность на рядке крупных предприятий край ощущаяся все сильней, что ведет к высвобождению кадоров и сокращению поступлений в бюджет от НДФЛ, одного из главный краевых налогов.
Так, рубль к рублю, миллион к миллиону и миллиард к миллиарду в краевой казне образовалась «черная дыра», которую нечем гасить кроме кредитов ни сейчас, ни в обозримой перспективе. Режим тотальной экономии финансов, объявленный в крае, может привести к приостановке программы модернизации производственных мощностей. В частности, правительство края уже секвестировало бюджет регионального промышленного фонда, который на условиях софинансирования привлекал в край федеральные деньги. Под удар поставлено семь проектов.
Не в восторге аналитики и от «дорожной карты» по модернизации агропромышленного коплекса региона, объявленной новым правительством Хабаровского края едва ли ни ноу-хау, которое обеспечит региону экономический взлет. Авторитетный эксперт в этой сфере Сергей ПЛЕШАКОВ отзывается о ней достаточно критически.
«Бедным и несчастным селянам я могу теперь только посочувствовать. С этого времени они будут слышать по большей части только обнадеживающие слова. Конкурсы и гранты со стороны Минсельхоза, конечно, будут как и раньше, но без всякой цели и системы. Уж если в Вяземском районе в 2016 году было 746 коров, то к этому году осталось всего 210, и то половина по дворам, то о каком тут системном развитии приходится говорить?», - рассказал он «Дальневосточному капиталу».
Словом, куда не кинь – везде клин. Финансовая политика правительства Фургала с каждым днем вызывает новые вопросы, ответов на которые все меньше.
Фото «Коммерсант».
Павел ЛЕБЕДЕВ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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