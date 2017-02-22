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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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Зона трансфера в аэропорту Хабаровск приняла первых пассажиров
В терминале внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск начала функционировать зона трансфера, выделенная специально для тех пассажиров, чья стыковка между рейсами составляет до двух часов. Это совместный проект ОАО "Хабаровский аэропорт" и базового перевозчика в Дальневосточном федеральном округе – АК "Аврора" (Группа компаний "Аэрофлот"), чьи клиенты составляют основу сегмента трансферных пассажиров воздушной гавани региона.
Цель создания специализированной зоны для пассажиров с короткой стыковкой рейсов – повышение качества их обслуживания и сокращение минимального стыковочного времени в аэропорту трансфера.
Технологические возможности зоны трансфера обеспечивают значительные преимущества пассажирам, прибывающим в Хабаровск исключительно с целью отправки в другие города Дальнего Востока. Для этой категории пассажиров аэропорт организует доставку ко специально оборудованному дополнительной галереей входу в аэровокзал, который в дальнейшем является для них и выходом на посадку. Таким образом, сойдя с трапа самолета, путешественники прибывают непосредственно в чистую зону аэровокзала внутренних авиалиний (зал вылета), минуя зал прилета и стандартную процедуру досмотра.
Кроме того, по упрощенной процедуре оформляется багаж трансферных пассажиров с короткой стыковкой рейсов – процесс перемещения в зону комплектации обеспечивается без их вовлечения.
Церемония открытия нового производственного участка в аэропорту Хабаровск состоялась при участии первых лиц ОАО "Хабаровский аэропорт" и АК "Аврора", которые разрезали символическую ленту на входе с перрона в здание аэровокзала. Первыми посетителями трансферной зоны стали 23 пассажира рейса №5613 из Магадана, которые затем отправились во Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
"Аэропорт Хабаровск стремится к соответствию современным стандартам качества обслуживания, проводится большая работа, в том числе благодаря обратной связи с пассажирами. Выделение зоны трансфера для пассажиров рейсов с короткой стыковкой – это необходимое решение, позволяющее не только обеспечить больший комфорт людям, но и повысить оборачиваемость рейсов авиакомпаний, улучшить экономику перевозчиков", – рассказала первый заместитель исполнительного директора ОАО "Хабаровский аэропорт" Эльвира Ванюшкина.
"Ежедневно "Аврора" как базовый авиаперевозчик в ДФО осуществляет множество рейсов на территории Дальнего Востока и Сибири, а также выполняет полеты за рубеж. Только в 2016 году количество наших трансферных пассажиров в аэропорту Хабаровск превысило 100 тысяч – здесь мы оперируем цифрами исключительно "Авроры". Мы ожидаем, что с появлением новой зоны трансфера в аэропорту Хабаровск, после отработки необходимых процедур, будет сокращено минимальное стыковочное время, что позволит развивать маршрутную сеть, планируя пересадки в центре дальневосточного региона", – сообщил генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО "Хабаровский аэропорт".
АО «Авиакомпания "Аврора"» создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында. Также самолёты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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