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23 Мая 2019, 12:10 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае фиксируется массовое сокращение работников

С 2012-го по апрель 2019 года количество работников в Хабаровском крае сократилось с 544919 до 505850 человек. За это время общее сокращение персонала в регионе составило почти 40 000 человек, сообщает крайстат

Если брать по годам, то среднегодовая численность работников в крае в 2012 году составляла 544919, 2013 – 546213, 2014 – 541829, 2015 – 535852, 2016 – 527474, 2017 – 511888, по данным на апрель 2019 года – 505850 человек. Как свидетельствует статистика, в этом году произошло самое крупное падения трудовой занятости на берегах Амура за исследуемый период - экономика только за четыре месяца лишилась более 6 тысяч работников.

Между тем, год только начался, и о массовых увольнениях на хабаровских предприятиях работодатели уже уведомили службы занятости, но ещё не приступили к процедуре сокращений. По заявленным цифрам она может быть значительной. С начала года городской центр занятости населения Хабаровска о предстоящем сокращении штата уведомили уже около 30 предприятий. Работодатели сообщили о предстоящем увольнении более чем 350 работников.

Еще более напряженная ситуация в индустриальной столице региона. В Комсомольске-на-Амуре уже уволены 350 работников трамвайного управления. О высвобождении более 300 работников сообщили администрации судостроительного и авиационного завода. Общее напряжение социальной обстановки, связанное с повсеместным сокращением персонала, в Хабаровском крае нарастает всё сильнее.

Если брать ситуацию по отраслям, то наибольший урон понесли обрабатывающие производства, представляющие собой основу экономики края. Если в 2012 году в отрасли было занято 71621 человек, то по итогам 2017 года – уже 56132 человека, то есть минус 15,5 тысяч человек. Серьезные потери понесло образование: с 57072 до 52245 человек за пять лет, здравоохранение – с 46906 до 44260 человек. По многим отраслям «убыток» составляет от нескольких сотен до тысячи человек. Стало меньше финансистов, риэлтеров, госслужащих, энергетиков. Список можно продолжать долго.

В 2019 году в Хабаровском крае поползли вверх показатели безработицы, которые до этого сокращались. В феврале 2019 года рост безработицы к соответствующему периоду 2018 года составил 101,9 %, в марте – уже 106,4 %, а в апреле – 110,1 %.

Хабаровсккрайстат констатирует, что из экономики вымываются высокопрофессиональные кадры, при том что регион характеризуется высоким уровнем подготовки специалистов. По информации аналитиков, регион обладает значительным трудовым потенциалом и развитой системой профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Край занимает 2-е место в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по численности занятых в экономике (22% от всего числа занятых в ДФО).

О высоком качестве трудовых ресурсов в Хабаровском крае свидетельствует высокий уровень образования. По доле занятых имеющих высшее и среднее образование край занимает 1-е место в ДФО (58% в 2013 г.).

Структура занятых в крае является достаточно диверсифицированной. Наибольшее число занятых в экономике края работает в таких отраслях как: оптовая и розничная торговля (19,1%); обрабатывающие производства (11,5%); транспорт и связь (9,8%); строительство (9,1%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (8,8%); образование (8,3%); государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (8,2%). Более 28% населения края заняты в малом и среднем бизнесе.

Отраслями, где формируется наиболее высокий спрос на трудовые ресурсы (по количеству вакансий, заявленных работодателями в 2013 году) являются: строительство (21,6%), обрабатывающие производства (15,3%), оптовая и розничная торговля (11,6%).

При этом в крае реализуется государственная целевая программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» на 2013-2020 годы, направленная на сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке труда, сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда, оказание социальной поддержки безработным гражданам. К сожалению, ситуация в 2019 году с выполнением этой программы близка к фиаско.

«Отток трудовых ресурсов будет усиливаться, чтобы мы не делали. Проблема не в нехватке рабочих мест, а в отсутствии высокопроизводительных. Но сам губернатор вряд ли с этим что-то может поделать — это общероссийская проблема. Бизнес не хочет создавать высокотехнологичное производство. Мы живем на сырьевой игле. Нефть, лес, газ, металл, рыба — все это позволяет безбедно жить нашим олигархам. При этом, чем выше добавленная стоимость к сырью, тем сильнее снижается эффективность производства», - заявил и интервью сайту ДВхаб доктор экономических наук Вадим Заусаев.

Павел ЛЕБЕДЕВ.

 
Теги: сокращение  кадры  вакансии 


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