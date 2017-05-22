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Экологический десант проекта "Чистые берега Амура" высадился в Хабаровске
С наступлением теплого времени года жители города устремились к водным объектам для проведения досуга, пикников и рыбалки. Особой популярностью пользуются береговые зоны в черте города. К сожалению, хабаровчане не всегда убирают за собой, что приводит к образованию на территориях зон отдыха стихийных свалок.
«Хотя на диких хабаровских пляжах и действует запрет на купание, жители города активно посещают береговые зоны. К сожалению, большинство из этих территорий не имеют постоянного арендатора, который бы мог следить за порядком и своевременно вывозить мусор. Идея проекта «Чистые берега Амура» состоит не только в очистке береговых зон, но и установке емкостей для сбора отходов, а также их систематического вывоза», - рассказал руководитель проекта, председатель краевого совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
Первое мероприятие по очистке пляжа состоялось в районе завода Дальдизель. Участие в акции приняли активисты природоохранного движения, студенты образовательных учреждений, а также трудовые коллективы – всего более 150 человек. Дождь не помешал волонтерам за несколько часов полностью очистить от скопившегося мусора береговую полосу протяженностью около 1 км. Общая площадь очищенной территории составила 30 кв. км. Участниками акции было собрано более 10 кубических метров отходов, а для отдыхающих установлены информационные стенды, призывающие к бережному отношению к природе и правильной утилизации отходов. Использовалась и тяжелая техника. Благодаря наличию погрузчика было ликвидировано несколько несанкционированных свалок, произведено обустройство локаций для сбора отходов. В течение всего летнего периода отходы с данной береговой зоны будут вывозится на переработку и утилизацию благодаря поддержке ООО «Чистая планета».
«Река Амур является источником питьевого водоснабжения не только для Хабаровска, но и множества населенных пунктов вниз по Амуру, поэтому реализация подобных проектов является важным вкладом в обеспечение экологической безопасности населения Хабаровского края», - заявил и.о. директора МУП города Хабаровска «Водоканал» Александр Шумилин.
В ближайшее время активисты проекта «Чистые берега Амура» совместно со специалистами МУП города Хабаровска «Водоканал» планируют организовать работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и источников загрязнения в водоохраной зоне реки Амура и Амурской протоки, а так же в санитарных зонах водозаборов. Благодаря поддержке хабаровского «Водоканала» уже ликвидировано более пяти крупных несанкционированных свалок в водоохраной зоне Амура, выявлены десятки несанкционированных источников загрязнения реки, а для школьников города разработана и уже реализуется просветительская программа «Уроки Амура».
За 2016 год в рамках проекта «Чистые берега Амура» на утилизацию и переработку было вывезено более 100 кубометров отходов, установлено 15 емкостей для сбора смешанных отходов и пять контейнеров раздельного сбора, в том числе на центральной набережной в Хабаровске.
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