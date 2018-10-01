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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке термальные овощи "пробивают" себе дорогу на рынке
Идея выращивать овощи в закрытом грунте, используя для этого тепло вулканов, не нова - еще в советское время на Камчатке работали крупные государственные тепличные хозяйства. В 90-е годы они прекратили свое существование, но предприимчивые жители поселка Термального не дали делу умереть: построили частные теплицы, заключили договоры с «Камчатбургеотермией» - монополистом по распределению термальной воды на полуострове, - провели к парникам «тепло вулканов» и занялись овощеводством. Сегодня продукцию камчатских фермеров можно найти на рыночных прилавках практически круглый год. Правда, ее стоимость довольно высока: огурцы продаются по 750 рублей за кг, в то время как китайские аналоги стоят около 300.
Высокую стоимость своего товара фермеры объясняют целым рядом вполне объективных причин. «Обогрев теплицы площадью около 100 кв. м обходится примерно в 7 000 рублей в месяц, - рассказывает жительница поселка Термального, выращивающая в собственной теплице огурцы и помидоры, Любовь ЗАЕВА. - Зимой при обогреве используем еще и электричество - морозы ведь, бывает, доходят до -35 градусов, а температура в теплице должна быть всегда примерно на одном уровне. Довольно затратно и само строительство теплицы: вложения окупаются не раньше, чем через три года. Все это вкладывается в цену готовой продукции».
Свою долю имеют на термальных овощах и перекупщики - у фермеров нет времени стоять на рынке со своим товаром, они сдают его приезжающим из города предпринимателям. Последние, в свою очередь, накручивают на него свою наценку, которая порой доходит до 60%.
Урожай камчатские овощеводы снимают два раза в год. Первые огурцы местного производства появляются на прилавках уже в феврале, помидоры созревают к маю. Второй урожай снимают в октябре-ноябре. У жителей Камчатки продукция пользуется неизменным спросом, хотя они и сетуют на довольно высокую цену термальных овощей.
Чтобы сдержать цены на выращенные в термальных теплицах овощи и фрукты, а также привлечь в эту сферу большее число инвесторов, местные власти предлагают фермерам субсидии на покупку оборудования и оплату термальной воды. По итогам 2013 года валовый сбор овощей защищенного грунта во всех категориях хозяйств составил 1 055 центнеров. Однако в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края планируют уже в ближайшее время довести этот показатель до 2 тыс. тонн в год, а площадь теплиц увеличить до 30 га.
«Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на Камчатке, обозначенных губернатором, является возрождение тепличного производства овощей на базе геотермальных источников в п. Термальном Елизовского района и в с. Эссо Быстринского района. В частности, Государственной программой Камчатского края предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных со строительством и реконструкцией теплиц и с приобретением энергоносителей (термальной воды), - говорит министр сельского хозяйства Александр КУЧЕРЕНКО. - На реализацию мероприятий по развитию овощеводства закрытого грунта Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы» заложен общий объем финансирования 378 млн рублей».
Елена ЛЕНСКАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
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