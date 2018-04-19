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Пятница| 25 Мая, 16:49 |
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Особая привилегия: Жить на вулкане
Эти чудо-исполины - визитная карточка полуострова, его бренд, его украшение, и его, если хотите, главный риск. Жить как на вулкане, значит быть готовым к любым неожиданностям.
«Рядом с вулканами нужно жить и наслаждаться ощущением времени и пространства, которые здесь чувствуешь совсем по-другому», - считает идейный вдохновитель и учредитель музея вулканов Камчатки «Вулканариум» Сергей САМОЙЛЕНКО. Вместе с женой Аленой, для которой этот проект теперь стал основным местом работы, они пошли на немалый риск: все средства семьи, кредит, деньги от продажи машины они вложили в не особо коммерчески очевидный, но захвативший их целиком проект музея.
Написали бизнес-план, заручились поддержкой губернатора и краевого правительства, которое предоставило начинающим предпринимателям субсидию на ремонт арендованного здания. Вовлекли в это дело десяток людей, которые любят и знают Камчатку и готовы нести эту любовь всему свету.
Музей открылся 15 июня прошлого года. Ему, как говорится, без году неделя, а он уже стал одним из самых популярных мест для приезжающих на Камчатку туристов, в том числе иностранных. Об этом свидетельствуют записи на 15 языках, которыми заполнены уже несколько книг отзывов. Из высокопоставленных гостей здесь побывали американский и японский генконсулы во Владивостоке, а также известные путешественники, ученые, журналисты и артисты.
В летний сезон гостей традиционно много, зимой нередки простои, хотя здесь есть что делать и школьникам, и самим жителям Петропавловска-Камчатского. Это только кажется - вон они вулканы: видели-знаем. В залах «Вулканариума» даже бывалого камчатца ждут открытия. Здесь не только собраны образцы вулканических пород, пеплов, лавовых потоков… и все это можно потрогать и рассмотреть, здесь можно стать участником эксперимента и самому получить перлит (вулканическое стекло), увидеть, как горит серный песок, можно пробраться в лавовую пещеру и наблюдать, как лава стекает с вулканического конуса. Эту роль играет расплавленный парафин, который обладает сходными с лавой реологическими свойствами, рассказывает Алена Самойленко (реология - это наука о течении таких веществ, как тесто, кетчуп, кровь или лава). А напротив этой «игрушки» - реальные кадры недавнего извержения Толбачика. Образцы застывшей лавы - тут же, во всем великолепии форм. «Посмотрите, какая красивая лава, подержите ее в руках» - говорит директор музея.
Но и это не все. Люди ведь начали селиться около вулканов не одну тысячу лет назад. Что ими двигало, какие духовные связи устанавливались между живыми существами, ведь, несомненно, вулкан - живой организм? Какие вибрации вызывает традиционный камчатский бубен, с помощью которого ты сам можешь сообщить миру (посетителям музея) о своих чувствах? Как, в конце концов, связаны пар фумаролы, главной спутницы вулканического поля, и сама жизнь на нашей планете? В «Вулканариуме» можно найти ответы на многие вопросы, главный из которых все-таки: как жить рядом с исполинами?
Учредители музея прикидывали: если рассказывать обо всем подробно, то нужно минимум пять часов, но обычная экскурсия и за полтора часа способна стать одним из самых ярких впечатлений от посещения Камчатки. И Сергей и Алена Самойленко готовы просвещать любого: и камчатских гидов, которые потом уже сами несут эти знания гостям полуострова, и школьников, и любого зашедшего на вулканический огонек гостя.
На Камчатке уже долгие годы существует музей в Институте вулканологии ДВО РАН, но его цель научная: собирать коллекции, сохранять образцы и изучать их, но никак не пропускать через свои залы сотни людей. Краеведческий музей тоже может приоткрыть некоторые сведения о вулканизме полуострова. «Вулканариум» - это совсем другое, это распахнутые двери не только для новых знаний, но и для новых ощущений, главное - не оставаться равнодушным, откопать в себе исследователя. И тогда пазлы обязательно сойдутся в цельную картину: что такое вулканическая Камчатка.
Сам Сергей Самойленко - кандидат физико-математических наук, доктор философии (PhD в области прикладной математики), вулканолог, причем потомственный. В основу музейных экспозиций легли собственные коллекции. Но много и подаренных экспонатов. Их, к примеру, передала в дар музею семья Владимира ЛЕОНОВА, который открыл Долину смерти на Камчатке. И люди продолжают нести уникальные образцы, исследовательскую аппаратуру, которую использовали при изучении Камчатки, фотографии первых экспедиций. Одобряют и всячески стараются помогать коллеге камчатские вулканологи.
«Мы поем песнь Камчатке, потому что это благословенный край, необыкновенный», - говорит Алена Самойленко. И рассказывает о том большом количестве помощников, имена которых через запятую сегодня занесены на благодарственную доску. Некоторые приезжали сюда поработать за сотню километров, кто-то пропадал здесь неделями, пока формировались экспозиции, ведь все здесь делалось своими руками. И прежде всего, конечно, руками Сергея Самойленко. Он и тексты замечательные писал к фотостендам (более 300 уникальных фотографий), и как механик работал над интерактивными экспозициями.
Казалось бы, сегодняшний «Вулканариум» - это уже состоявшийся цельный музей, но нет, он продолжает расти, а его учредители фонтанировать идеями. Есть, например, план создать специальный зал, в котором люди, которые по каким-либо причинам не могут подняться на вершину вулкана, делали бы это в виртуальной реальности.
…Алена уже ввела нас в курс дела, когда в зал торопливо вошел сам Сергей Борисович Самойленко, он только что отчитал лекции студентам и торопился рассказать приезжим журналистам о своем любимом проекте: и публика благодарная, и своим читателям и зрителям потом расскажут. Музей, не меньше, чем в деньгах, сегодня нуждается в информационной поддержке.
… - Миллиарды лет назад образовалась планета Земля. И до сих пор из ее недр к поверхности устремляется вода, которая является и залогом жизни на Земле, и залогом жизни наших вулканов…. Мы можем эту воду «отпустить», провести эксперимент по высвобождению воды из одной из вулканических пород, - с порога начинает ученый. - Вулканы, которые представляются грозной разрушительной силой, на самом деле - строители, которые создают и твердую, и газообразную, и жидкую оболочку земли.
Сергей Борисович старается быть еще более доходчивым и образным:
- Представьте себе, что мы изучаем огромный арбуз, на котором живем. Мы его грызем, чтобы понять из чего он состоит. Нам очень хорошо известна гладкая зеленая поверхность, мы начали бурить скважины, но добрались только до светло-зеленого и белого слоя. Самая глубокая скважина на земле пробурена на Кольском полуострове, но она пронзила только часть земной коры. До мантии, до самого сочного, добраться не удалось. Но если бы мы где-нибудь увидели трещину и вытекающий из нее розовый сок, то мы бы обнаружили, что там есть розовые зернышки… Вот они, я держу в руках оливинит - кусочек того, из чего по большей части состоит мантия Земли. На Камчатке есть возможность увидеть, почувствовать, взять в руки то, чего нет почти нигде на поверхности Земли.
Сергей родился и вырос на Камчатке, потом уехал учиться в Новосибирск, потом - за рубеж, где, по его словам, изучал математику, и вернулся в Россию уже остепененным. Ему 40 лет - замечательный человеческий возраст творческой зрелости: энергии и планов - через край, и времени впереди для их реализации достаточно….За 10 лет работы в Институте вулканологии он сам побывал практически на каждом камчатском вулкане, за редким исключением. А это - особый опыт и особые ощущения.
- Наша задача - не просто рассказать о вулканах, но сделать так, чтобы побывавшие у нас гости почувствовали себя на Камчатке, - говорит Сергей. - Камчатка - это граница: очень важное для меня понятие.
Он говорит о своих ощущениях полуострова и объясняет, почему сюда вновь вернулся.
- Я какое-то время жил в середине Сибирской платформы, в Новосибирске. Там рядом есть очень интересное пограничное место - Васюганские болота, которые занимают 50 тысяч квадратных километров нашей страны. Я ощущал, что мне обязательно нужно побывать на краю «океана» болот, величайших на земле. Для меня пограничность - нечто невероятно важное.
На Камчатке начинается гигантский океан с одной стороны, и невероятный материк и огромная страна - с другой. Это граница между двумя космосами - в идеологическом, географическом плане. Даже когда просто стоишь на берегу великого океана, то понимаешь, что можно перейти на другой конец планеты и опять попасть к Тихому океану. С третьей стороны, под нами на протяжении 6 с половиной тыс. км - раскаленное вещество, над нами - космос. Здесь проходит тонкая граница, где поток энергии движет жизнь на планете. На Камчатке время бежит по-другому. Здесь не за миллионы лет, а стремительно, за 20 минут, могут измениться ландшафты. Мы можем увидеть, как рождаются и исчезают новые формы рельефа. Если вы приехали на Камчатку, или вам здесь повезло родиться и жить, вы можете ощутить время и пространство».
Действительно, на Камчатке достаточно отойти на десять километров от краевого центра, чтобы оказаться на склоне вулкана.
«Мы предлагаем недорогую и несложную «Экспедицию на Камчатку», которая рассчитана на семью, в которой растет школьник. Одно дело - приехать к нам, порыбачить или искупаться в горячих источниках, другое - вынести из путешествия очень важные знания о том, как рождается на плане жизнь, - делится планами Сергей Самойленко. - Для жителей города мы разработали свою экскурсию, цель которой - не только рассказать о том, как возникли вулканы, но и через знания научить людей не испытывать страх от такого соседства.
У нас благородная цель: собрать как можно больше того, что деньгами не измеряется. Показать камчатским детишкам, что Камчатка - это место, где можно жить, а не «пережить и улететь», как им порой говорят родители».
Сам Сергей уезжал и вернулся. На это у него свои аргументы.
«Потому что образование нужно получить там (на материке, за границей), нужно напитаться кислородом, кровь прокачать. Если хотите, такой образ: еще одна особенность полуострова - это лососевые. Если мы исключим лососевые рыбы, то огромное количество осадков (Камчатка - это полюс снежности и один из полюсов влажности на планете) и очень рыхлые вулканические породы приведут к тому, что почва будет вымываться, и ее плодородие очень быстро закончится. Лосось, родившись в реке, уходит в море, там гуляет от 1 до 7 лет, а потом возвращается обратно, дает потомство и погибает здесь, превращаясь в удобрение для всей Камчатки. Он из океана возвращается и возвращается… Так и человек, родившись здесь, может уйти на материк, нагулять там знания, жизненный опыт, и вернуться сюда, чтобы обеспечить полноценное «кровообращение» этой части планеты Земля».
Сергей Самойленко лично знает сотни людей, которые не просто любят Камчатку, но и готовы ее популяризировать. Только в музее работают 20 человек таких энтузиастов. Он утверждает, что на полуострове у жителей выше вовлеченность в общие дела и выше культурный уровень, меньше маргиналов. «Камчатка долгое время была закрытым регионом, и никогда не была местом ссылки», - поясняет он причины своей убежденности.
По его мнению, сейчас в крае начинает стабилизироваться демографическая ситуация. Есть небольшой рост населения, но его количество должно колебаться вокруг равновесного состояния: здесь должно жить столько человек, сколько Камчатка может обеспечить работой. Структура экономики региона меняется, это уже не монопольная рыбная отрасль, а горнодобывающий сектор. Геологический сектор, который был активен в прошлом веке, в этом - превратился в добывающую индустрию. На западном шельфе полуострова не исключены большие запасы газа, что тоже может привнести свои особенности в развитие региона. Но Камчатке не нужны миллионы жителей.
«Это не нужно ни Камчатке, ни людям, - рассуждает Сергей Самойленко. - Но я хочу, чтобы сотни тысяч местных жителей понимали, что они живут не на отшибе, а на круглой планете. И везде можно найти что-то, что является центром. Камчатка - научный центр, и здесь изучают не только вулканы, но и космос. Институт аэрокосмических исследований и центр коммуникаций «Роскосмоса» отсюда держат связь с орбитальными спутниками. Здесь изучают Тихий океан и рыбу. Здесь не просто добывают полезные ископаемые, но это - место, где можно увидеть, как они зарождаются. Сюда приезжают ученые со всего мира, потому что других таких мест на земле нет».
Собственно и «Вулканариум» семьи Самойленко тоже понемногу становится Центром, куда приходят не только за новыми знаниями, но и за пониманием, чем же она так уникальна, эта Камчатка.
Фото автора и Виктора ГУМЕНЮКА.
Лариса ЛАРИНА.
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