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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:56 |
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Хороший инвестклимат приносит Камчатке свои плоды
Камчатский край на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по организации мер поддержки бизнеса, а предпринимателей удовлетворяют данные меры. Примером этого послужил Национальный рейтинг инвестиционного климата, в котором регион показал хороший результат: увеличение интегрального индекса на 10 пунктов позволило занять Камчатке 28 место. Хороший инвестиционный климат способствует появлению новых проектов на территории субъекта, о чем свидетельствуют многочисленные соглашения, заключенные в ходе Восточного экономического форума.
С 2017 года в Камчатском крае наблюдается хороший тренд в оценке предпринимателями и экспертами усилий органов власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. В этот период власти значительно улучшили коммуникации с бизнесом, создавали новые площадки, в том числе цифровые, модернизировали нормативную базу, улучшали регуляторную среду. В этом году региону значительно помогла «подрасти» в Нацрейтинге положительная оценка бизнеса по направлениям: ГЧП, бизнес-портала Камчатского края, а также финансовых и нефинансовых мер поддержки предпринимателей.
«Безусловно, у нас создана необходимая финансовая инфраструктура. Наряду с займами и поручительствами мы сохранили прямые меры финансовой поддержки, в том числе субсидии на создание и развитие социального и туристического бизнеса. В рамках льготного кредитования через Фонд поддержки предпринимательства ежегодно выдается порядка 300 займов под 8% годовых (было 10-12%). Востребованность микрофинансирования достаточно высока, и в этом году мы будем капитализировать фонд поддержки предпринимательства еще на 100 миллионов рублей, - рассказал во время стратегической сессии «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока», прошедшей в рамках ВЭФ, губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. - Остаются вопросы по лизингу - достаточно высока потребность в транспортных средствах для туристической, сельскохозяйственной и строительной отраслей. Поэтому мы совместно с предпринимателями рассчитываем, что эти категории будут включены в перечень предметов лизинга Корпорацией развития малого бизнеса».
Погружаясь в недра
Столь пристальное внимание к инвестиционному климату приносит региону свои плоды: так, на Камчатке появляется множество проектов в разных сферах. В частности, в ходе Восточного экономического форума было подписано соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) и дочерней компанией индийской корпорации «Tata Power» «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис» (ФИНР) о реализации инвестпроекта по разработке Крутогоровского угольного месторождения, расположенного в Соболевском районе Камчатского края. Планируется, что вложения в геологоразведочные работы на первом этапе проекта составят 420 млн рублей, на предприятии будет создано более 800 рабочих мест с учетом прочих компаний, привлеченных к участию. Проект реализуется в рамках ТОР и имеет стратегическое значение для субъекта.
Еще одно соглашение, подписанное в ходе ВЭФ, касается разработки Асачинского месторождения. Инвестор планирует расширить добычу и переработку золотой руды, вложив в проект 1,2 млрд рублей. Продукцией Асачинского ГОКа, работающего на собственном сырье, будут химически чистое золото и серебро в слитках. Первая золотосодержащая руда с нового участка будет добыта уже в 2020 году. Всего инвестиционная стадия развития нового рудника рассчитана до 2024 года, будут созданы 68 рабочих мест.
Досье «Дальневосточного капитала": ТОР «Камчатка», созданная в августе 2015 года, на сегодня самая многочисленная из дальневосточных ТОР по количеству резидентов. По данным КРДВ, 83 компании заключили соглашения об инвестиционной деятельности и реализуют проекты в общей сложности на сумму 36,9 миллиардов рублей с планами создать в регионе около 6740 новых рабочих мест. Из них 12 резидентов свои проекты уже успешно завершили.
«Горнодобывающий сектор - один из основополагающих в развитии Камчатского края. Мы рассчитываем, что строительство новых и развитие уже действующих производств будет способствовать увеличению числа новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и привлечению дополнительных доходов в бюджет субъекта. Так, реализация нового проекта обеспечит прирост валового регионального продукта Камчатского края до 1,16 млрд рублей в год», - считает Владимир Илюхин.
Туристический вектор
Благодаря растущему туристическому потоку и вниманию властей, туризм является одной из самых динамично развивающихся экономических отраслей Камчатского края. По мнению экспертов, продвижение субъекта в качестве круизной дестинации даст еще больший стимул развитию данного направления. В ходе Восточного экономического форума четыре дальневосточных региона - Камчатка, Приморье, Сахалин и Чукотка - подписали соглашение о развитии круизного туризма под эгидой бренда Pacific Russia.
Перспектива развития круизного туризма на Камчатке позволяет говорить об увеличении туристического потока по этому направлению до 20 тысяч человек в год. Прошлый год стал рекордным за последние пять лет по количеству иностранцев, посетивших регион: 12,8 тысяч человек прибыли на 12 судах. При условии обслуживания лайнеров по международным стандартам, прогнозируемое количество судозаходов может увеличиться до 30.
Основная задача региона - обеспечить гостям полуострова достойную инфраструктуру. Так, в течение ближайших лет будут построены новый современный аэровокзальный комплекс, завершится реконструкция исторического центра Петропавловска-Камчатского. Власти Камчатки также подписали соглашение о развитии туристического потенциала и инфраструктурных проектов региона с компанией-застройщиком «Новый дом» и банком ВТБ. «Крупнейшая гостиница строится в самом центре Петропавловска-Камчатского, рядом с ключевыми туристическими объектами. Мы рассчитываем, что создание современного гостиничного комплекса станет импульсом к развитию на Камчатке делового туризма», - отметил губернатор края.
Туристический потенциал Камчатского края будет еще более востребован и благодаря созданию курорта «Парк Три Вулкана», инвестором которого готово выступит ООО «Роза Хутор». Соответствующее соглашение подписали губернатор Камчатского края, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, председатель совета директоров компании-инвестора и руководитель Федерального агентства по туризму.
«Создание нового туристического кластера на Камчатке, безусловно, оживит ее экономику. Подобный инвестиционный проект задает правильные алгоритмы для развития всего региона, повышая его конкурентоспособность, привлекательность, обеспечивая большую доступность для жителей России и других стран», - заявил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей ТЫРЦЕВ.
Проект предполагает создание инфраструктуры, которая бы позволила приехать на Камчатку массовому туристу. Его концепция основана на трех вулканах, находящихся на юге от Петропавловска-Камчатского, - Вилючинского, Мутновского и Горелого. В непосредственной близости - Малая долина гейзеров, геотермальная электростанция, есть выход к Тихому океану. Ядром проекта будет курорт «Сопка Горячая», и в настоящий момент идет выбор места, где будет построен туристический комплекс с более чем тысячей гостиничных номеров, магазинами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
Наглядная демонстрация
На площадке ВЭФ наглядно показал туристическую привлекательность Камчатки павильон, установленный на выставке «Улица Дальнего Востока». Экспозицию региона посетили президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Индии Нарендра МОДИ. Президенту России понравились оформление павильона и выбранная для его создания концепция, он отметил стенд, посвященный вертолетным экскурсиям на полуострове. «Камчатка вообще, конечно, - бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», - отметил Владимир Путин в ходе ВЭФ.
В этом году при возведении павильона было взято в основу все, что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов на Камчатке, туризмом и культурой края. Огромный переливающийся камчатский краб, в форме которого был выполнен павильон, привлекал большое внимание посетителей выставки.
Фото ТАСС, Марины Божко.
Наталья КОМИССАРОВА
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