Гостиница с видом на будущее Камчатки

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 29 Мая, 22:52 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Особая привилегия: Жить на вулкане
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2018

Регион сегодня
29.05 |
В Хабаровском крае появился 55-й резидент ТОСЭР
29.05 |
В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
29.05 |
Камчатский край занял 32 место в Национальном рейтинге, поднявшись на 36 позиций
29.05 |
Красота: среди бегущих первых нет и отстающих
29.05 |
На Сахалин на "Боинге-747" прилетел элитный скот из Дании
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
22 Мая 2018, 11:00 | Тема номера

Гостиница с видом на будущее Камчатки

Уже на будущий год Камчатка будет принимать туристов в новой современной гостинице, которая, по замыслу ее владельцев и инвесторов, будет номинирована на категорию 4+.

По количеству номеров (188) и по качеству услуг конкурентов ей здесь пока не будет. На реализацию проекта резидент СПВ - компания «Новый дом» - планирует направить порядка 2 млрд рублей.

Как говорит руководитель компании Дмитрий КОТОВ, основная ниша для будущего отеля - прием иностранных туристов, главным образом из Китая, Кореи, Японии, которые будут прибывать на Камчатку чартерными рейсами. До последнего времени организовывать чартерные программы было практически невозможно, в силу того, что ни одна гостиница полуострова не могла поселись гостей в номера одинаковой комфортности и компактно.

Стройка идет больше года. К наступлению стабильно теплых температур сооружение будет готово к монтажу кровли, начнется поставка фасадных конструкций, а следом - инженерные работы и внутренняя отделка. В комплексе будет построено две, по камчатским меркам, высотки: собственно гостиница - 15 этажей и 12-ти этажный концертно-деловой комплекс. Это открывает большие возможности и для делового туризма: появится инфраструктура для переговоров, проведения презентаций, конференций и проч.

По словам Дмитрия Котова, отделка гостиницы будет нестандартной, многие материалы, которые предусмотрели архитекторы, будут впервые применяться на Камчатке. А обе башни комплекса будут «подвешены» на изолирующих опорах, что обеспечит их высокую сейсмостойкость.

У отеля пока нет названия, хотя оно уже давно обсуждается общественностью. Но брать в партнеры иностранную гостиничную сеть, которая бы уже только своим раскрученным брендом добавила камчатскому отелю популярности среди иностранцев, инвесторы не стали. Бренд - это хорошо, но многочисленные условия иностранных партнеров потребуют значительных дополнительных вложений, которые в местных условиях не очень оправданны.

- Камчатка - сама по себе уже бренд. Да и прибытие самих туристов на полуостров планируется по другой схеме. У нас нет такой конкуренции, как в городах с лучшим доступом, - комментирует Дмитрий Котов.

По его словам, инвесторы уже заблаговременно начали переговоры с крупными московскими туроператорами, которые, с одной стороны, помогут с подготовкой и подбором высококвалицированного персона, а с другой - поучаствуют в привлечении туристов. Заметим кстати, что одна из сильных сторон компании - инвестора гостиничного проекта в том, что она же является владельцем самого крупного вертолетного парка на полуострове. И передавать потенциальных туристов из рук в руки другим не будет, сама сможет оказывать полный комплекс туристических услуг, показывая гостям самые эксклюзивные камчатские места.

Рядом, буквально через дорогу, инициаторы проекта планируют построить развлекательный парк и дополнительный визит-центр. Это позволит проводить массовые мероприятия и сделает гостиничный комплекс частью современного общественного пространства, которое сегодня формируется вокруг озера Култушное. Здесь уже несколько памятников, прогулочные дорожки. Строится этническая деревня. Исторический центр Петропавловска-Камчатского обретет современный благоустроенный вид.

По словам Дмитрия Котова, важным стимулом для продвижения проекта, который уже имеет многолетнюю историю, стало появление на Камчатке режима Свободного порта. Активно сотрудничает с инвестором правительство Камчатского края, помогая в части подключения к сетям. Появились значительные налоговые преференции. В ближайшее время компания намерена воспользоваться и еще одной «фишкой» СПВ. На территории стройки будет создана свободная таможенная зона, через которую будут идти поставки оборудования для гостиничного комплекса. Это стало возможным после внесения определенных изменений в правила создания подобных зон. И теперь, как говорит Дмитрий Котов, эта преференция доступна не только крупным компаниям федерального уровня, но и резидентам со средним уровнем инвестиций.

Фото автора.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: гостиница  туризм 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика