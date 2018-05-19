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Гостиница с видом на будущее Камчатки
По количеству номеров (188) и по качеству услуг конкурентов ей здесь пока не будет. На реализацию проекта резидент СПВ - компания «Новый дом» - планирует направить порядка 2 млрд рублей.
Как говорит руководитель компании Дмитрий КОТОВ, основная ниша для будущего отеля - прием иностранных туристов, главным образом из Китая, Кореи, Японии, которые будут прибывать на Камчатку чартерными рейсами. До последнего времени организовывать чартерные программы было практически невозможно, в силу того, что ни одна гостиница полуострова не могла поселись гостей в номера одинаковой комфортности и компактно.
Стройка идет больше года. К наступлению стабильно теплых температур сооружение будет готово к монтажу кровли, начнется поставка фасадных конструкций, а следом - инженерные работы и внутренняя отделка. В комплексе будет построено две, по камчатским меркам, высотки: собственно гостиница - 15 этажей и 12-ти этажный концертно-деловой комплекс. Это открывает большие возможности и для делового туризма: появится инфраструктура для переговоров, проведения презентаций, конференций и проч.
По словам Дмитрия Котова, отделка гостиницы будет нестандартной, многие материалы, которые предусмотрели архитекторы, будут впервые применяться на Камчатке. А обе башни комплекса будут «подвешены» на изолирующих опорах, что обеспечит их высокую сейсмостойкость.
У отеля пока нет названия, хотя оно уже давно обсуждается общественностью. Но брать в партнеры иностранную гостиничную сеть, которая бы уже только своим раскрученным брендом добавила камчатскому отелю популярности среди иностранцев, инвесторы не стали. Бренд - это хорошо, но многочисленные условия иностранных партнеров потребуют значительных дополнительных вложений, которые в местных условиях не очень оправданны.
- Камчатка - сама по себе уже бренд. Да и прибытие самих туристов на полуостров планируется по другой схеме. У нас нет такой конкуренции, как в городах с лучшим доступом, - комментирует Дмитрий Котов.
По его словам, инвесторы уже заблаговременно начали переговоры с крупными московскими туроператорами, которые, с одной стороны, помогут с подготовкой и подбором высококвалицированного персона, а с другой - поучаствуют в привлечении туристов. Заметим кстати, что одна из сильных сторон компании - инвестора гостиничного проекта в том, что она же является владельцем самого крупного вертолетного парка на полуострове. И передавать потенциальных туристов из рук в руки другим не будет, сама сможет оказывать полный комплекс туристических услуг, показывая гостям самые эксклюзивные камчатские места.
Рядом, буквально через дорогу, инициаторы проекта планируют построить развлекательный парк и дополнительный визит-центр. Это позволит проводить массовые мероприятия и сделает гостиничный комплекс частью современного общественного пространства, которое сегодня формируется вокруг озера Култушное. Здесь уже несколько памятников, прогулочные дорожки. Строится этническая деревня. Исторический центр Петропавловска-Камчатского обретет современный благоустроенный вид.
По словам Дмитрия Котова, важным стимулом для продвижения проекта, который уже имеет многолетнюю историю, стало появление на Камчатке режима Свободного порта. Активно сотрудничает с инвестором правительство Камчатского края, помогая в части подключения к сетям. Появились значительные налоговые преференции. В ближайшее время компания намерена воспользоваться и еще одной «фишкой» СПВ. На территории стройки будет создана свободная таможенная зона, через которую будут идти поставки оборудования для гостиничного комплекса. Это стало возможным после внесения определенных изменений в правила создания подобных зон. И теперь, как говорит Дмитрий Котов, эта преференция доступна не только крупным компаниям федерального уровня, но и резидентам со средним уровнем инвестиций.
Фото автора.
Лариса ЛАРИНА.
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