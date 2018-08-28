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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 18:41 |
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Камчатка: быть началом России
У гостей, съезжавшихся на остров Русский, была замечательная возможность первым делом окунуться в атмосферу необъятного региона, увидеть и почувствовать дух его территорий, познакомиться с экономическим потенциалом и инвестиционными возможностями краев и областей. И, несомненно, - субъекты Федерации, объединившись на Улице как добрые соседи, конкурировали за внимание публики, и эта конкуренция была острой.
Павильон Камчатского края брал ярким оранжевым цветом, необычной формой - одним словом, он притягивал к себе внимание уже издалека. Каждый год регионам необходимо дизайнерскими и мультимедийными ухищрениями донести до всего мира свою любовь к родному краю. Как в сжатом виде передать всю свою гордость за особенности и достижения территории, да так, чтобы туристы захотели приехать, инвесторы поспешили вкладывать финансы в развитие, а все без исключения восхитились бы этим чудесным уголком России?
Создатели павильонов Камчатки на Улице Дальнего Востока с этой задачей успешно справляются.
«Мы постоянно участвуем в выставке Улица Дальнего Востока, и первые два года занимали первое место. Когда на третий год первое место ушло к Хабаровску, мы всерьез нацелились вернуть «золото», - рассказывает заместитель председателя Правительства Камчатского края Марина СУББОТА.
На этот раз решили использовать идею красной икры как символа рыбодобывающего края, символа зарождения жизни и начала всего нового. Кстати сказать, по итогам путины экспозиция Камчатки стала еще и символом рекордной добычи лосося - более 490 тыс. т рыбы, более 25 тыс. т красной икры. Такой показатель был зафиксирован впервые с 1906 года, когда начался учет вылова.
Основная мысль: день страны начинается на Камчатке. Экспозиции в четырех ярко-оранжевых полусферах- «икринках» демонстрировали общепризнанную туристическую привлекательность Камчатки, этническое многообразие ее культуры, инвестиционный потенциал. И очень велика вероятность «заболеть» роскошными видами камчатской природы в панорамном кинотеатре.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в этом году наряду с проектами камчатских предпринимателей на Улице Дальнего Востока свою продукцию представляла китайская компания: на полуострове уже запущен и успешно работает завод «Аквамарин». Это совместный проект местных предпринимателей и одной из крупнейших китайских компаний «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» по поставке бутилированной негазированной артезианской воды с Камчатки.
Портовое дело
По оценке участников, программа деловых мероприятий ВЭФ в этом году оказалась еще более насыщенной, чем прежде. Но именно в эти три напряженных дня подводились итоги предварительной работы и решались важнейшие вопросы развития региона.
Делегации от Камчатки удалось успеть все - и полноценно отработать деловую часть мероприятий, и край с лучшей стороны показать, и на других внимательно посмотреть. Сказался большой опыт участия в подобных мероприятиях и профессионализм участников делегации.
«За три дня подписаны 14 соглашений об инвестициях на сумму более 100 млрд рублей, в результате чего стартуют крупные и жизненно важные для края проекты», - отметила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Несомненно, самым значимым проектом в ближайшие годы станет строительство в бухте Бечевинской перегрузочного терминала СПГ, который позволит компании «НОВАТЭК» наращивать поставки с недавно вступившего в строй завода Ямал-СПГ потребителям АТР. Этот проект несет в себе серьезную синергию. Речь идет о развитии Северного морского пути, по которому сжиженный природный газ пойдет в азиатском направлении. Петропавловск-Камчатский становится важнейшим транспортно-логистическим узлом и укрепляет свои позиции в качестве «входных ворот» на Северный морской путь. Запуск проекта позволит обеспечить серьезными заказами российских судостроителей. Для перевозок газа планируется построить 10 танкеров-газовозов ледового класса.
Соглашение о намерениях реализовать этот проект стоимостью порядка 70 млрд рублей на полях ВЭФ-2018 подписали Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, правительство Камчатского края и ПАО «НОВАТЭК». В настоящий момент уже завершена стадия предпроектных работ, а само предприятие войдет в число резидентов ТОР «Камчатка». Плановый срок запуска первой очереди комплекса - 2022 год.
Помимо всего прочего Камчатка рассчитывает получить от реализации этого проекта еще одну выгоду - решить проблему газификации края с учетом планов развития до 2030 года.
Кстати, логистические перспективы Камчатки, в том числе, связанные с развитием Северного морского пути, интересуют не только российских инвесторов. Так, китайская компания планирует создать Многофункциональный портово-промышленный парк международного уровня на базе Петропавловск-Камчатского морского торгового порта. Инвестор планирует реконструировать гидротехнические сооружения, создать новые производственные площади, промышленную зону портового типа. Объем финансирования по предварительным расчетам может составить порядка 20 млрд рублей.
«Камчатка сегодня активно работает над тем, чтобы увеличить объемы грузоперевозок в наших портах. Так, реализуются меры по приведению в порядок причальных сооружений в самой Авачинской бухте. И хочу отметить, что Петропавловск-Камчатский морской торговый порт занимает в этой работе очень активную позицию. Конечно, мы этот проект поддерживаем, потому что его реализация создаст новые возможности для Камчатки в части логистики, в том числе это касается Северного морского пути и организации круизного судоходства», - говорит губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Золотой прирост
Камчатка уже несколько лет наращивает объемы производства золота и вынашивает амбициозные планы в этой отрасли - уже через три-четыре года выйти на добычу 10-12 т золота в год при сегодняшнем показателе в 5 т. Добиться цели позволит запуск новых горнодобывающих предприятий. В этом ряду - проект АО «Золото Камчатки», которое в ходе ВЭФ подписало с правительством Камчатского края и Корпорацией по развитию Дальнего Востока (КРДВ) меморандум о намерениях по строительству подземного рудника и модернизации ГОКа на базе месторождения «Аметистовое» в ТОР «Камчатка».
Инвестиции в строительство ГОКа - 4,1 млрд рублей, в правительстве края рассчитывают, что этот проект может обеспечить прирост ВРП Камчатского края до 8 млрд рублей в год. Благодаря этому проекту инвестор создаст более 450 новых рабочих мест, что имеет особую ценность для центральных районов полуострова.
В свою очередь инвестор рассчитывает получить налоговые льготы и иные преференции в качестве резидента ТОР «Камчатка», чтобы ускорить реализацию проекта и повысить его эффективность.
Краевая больница пойдет на концессию
В обширной повестке дня губернатора особо нужно выделить социальную тему. Речь идет о продолжении строительства Камчатской краевой больницы. За этот объект региональная власть сражается уже не первый год, отстаивая право на федеральное финансирование, при этом, не ожидая окончательного решения этого вопроса, инвестирует в объект собственные средства. Сегодня известно, что из федерального бюджета на строительство первого этапа будет выделено порядка 4,2 млрд рублей. Ускорить строительство позволят механизмы ГЧП.
По этому вопросу на ВЭФ-2018 губернатор края провел встречи с руководителями ВТБ Капитал, дальневосточного филиала Газпромбанка и Первой концессионной корпорации (группа «ВИС»). Планируется, что уже в октябре будет объявлен конкурс концессионных предложений.
Туризм. Где, если не на Камчатке…
С прицелом на будущее Камчатский край подписал на ВЭФ -2018 соглашение о развитии событийного туризма с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро».
«Для нас это действительно важно, потому что событийный туризм - это одна из тех отраслей, которую Правительство края в настоящее время активно поддерживает. Проведение любого мероприятия имеет мультипликативный эффект. Сейчас мы можем оценить, как Восточный экономический форум влияет на развитие Приморского края. Конечно, мы понимаем, что сразу не сможем заявиться на такое серьезное событие, но даже мероприятие меньшего масштаба будет для нас значимым», - отметил вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.
Соответственно, и инфраструктура гостеприимства будет подтягиваться под поставленные задачи. В этом ряду - инвестиционный проект резидента ТОР «Камчатка» - гостиничный комплекс «Голубая лагуна», который располагается на площадке туристско-рекреационного кластера «Паратунка».
Транспортная доступность - тоже в числе актуальных проблем. Чтобы жители соседних регионов могли без проблем ездить друг к другу в гости, Камчатский край и Магаданская область приняли решение совместно субсидировать авиарейс «Петропавловск-Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчатский».
Татьяна ПОНОМАРЕНКО.
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