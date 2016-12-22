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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Камчатка конкурирует за инвестиции
И сейчас, когда правительство страны, следуя объявленной стратегии развития восточных территорий, предложило целый комплекс ключевых решений, в том числе новые инструменты поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке, Камчатский край активно включился в создание привлекательной инвестиционной среды.
Власть становится доступнее
В Минвостокразвития ожидают, что объем привлеченных на Дальний Восток инвестиций к концу следующего года вырастет до 2 трлн рублей. Регионы в борьбе за инвестора корректируют стратегии развития. В Камчатском крае предложен комплекс мер, реализация которых позволяет сформировать конкурентные преимущества и существенно улучшить деловой климат. Одним из эффективных механизмов решения этих задач губернатор края Владимир ИЛЮХИН назвал развитие государственно-частного партнерства, для которого в этом году подготовлена региональная нормативно-правовая база. «Привлечение бизнеса к реализации социально значимых проектов станет одним из факторов роста в Камчатском крае, особенно в сложных экономических условиях», - отмечает губернатор.
В Камчатском крае завершено внедрение регионального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, многие разделы которого признаны лучшими практиками. В частности, утверждена инвестиционная стратегия, создан инвестиционный совет, с ежегодным инвестиционным посланием выступает губернатор, работает инвестиционный портал, внедрена процедура оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, образованы институты поддержки и развития предпринимательства, и так далее.
По мнению заместителя председателя правительства Марины СУББОТЫ, инвестстандарт выводит диалог власти и бизнеса в крае на качественно новый уровень. «Бизнес отмечает, что власть стала доступнее, - рассказывает зампред правительства. - Сегодня уже сложно представить, чтобы мы принимали какие-то решения не советуясь с бизнесом». В настоящее время регион перешел к этапу мониторинга инвестстандарта, целью которого является оценка качества его реализации. В этом процессе задействованы все деловые сообщества и объединения края.
Поскольку трудности при реализации инвестиционных проектов у инвесторов зачастую возникают на уровне муниципальных образований, губернатором предложено организовать процедуру оценки регулирующего воздействия не только в административном центре, но и во всех городских округах и муниципальных районах. «Оценка бизнес-сообществом решений, которые принимают органы местного самоуправления, является крайне актуальной», - считает Владимир Илюхин. Кроме того, с учетом поставленных задач глава региона предложил ряд структурных изменений и в правительстве края. Создано Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, а в ведение минэкономразвития региона переданы вопросы региональной службы по тарифам и ценам. Все это направлено на повышение эффективности работы госорганов, в том числе в таком чувствительном для бизнеса вопросе, как тарифное регулирование. Нынешний год станет также годом внедрения проектного управления по реализации стратегии социально-экономического развития и улучшению инвестиционного климата.
Новые инструменты - новые проекты
Но, при всей значимости совершенствования системы управления, одним из ключевых факторов привлекательности остается тот объем обязательств, в том числе бюджетной поддержки инвестпроектов, который может предложить регион инвестору. Стоит отметить, что в крае действует инвестиционная программа, на реализацию которой предусмотрено 7 млрд рублей из средств краевого бюджета. Регион, сохранивший в непростых экономических условиях действовавшие в прошлом году меры поддержки, в этом году предусмотрел дополнительные стимулы для бизнеса. Правительством края подготовлен закон, позволяющий инициаторам масштабных инвестпроектов по таким видам экономической деятельности, как рыболовство, растениеводство, животноводство, энергетика, строительство жилья, добыча полезных ископаемых и др., получать землю в аренду без торгов.
Особая роль в стимулировании притока капитала отводится созданной в регионе территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». Уже сейчас число заявок от инвесторов, желающих стать резидентами ТОР «Камчатка», по данным Корпорации развития Дальнего Востока, достигло 24-х. Общая сумма предложенных на рассмотрение проектов составляет порядка 22 млрд рублей.
Фактически ТОР открывает огромные перспективы не только перед крупными инвестиционными проектами, но и перед малым и средним бизнесом, для поддержки которого в Камчатском крае был принят ряд новых законов, например вновь зарегистрированные ИП получили «налоговые каникулы», а для резидентов ТОР до 5% снижена ставка налога на прибыль, и они освобождены от налога на имущество и проч.
В качестве приоритета налоговой политики на ближайшие два года в крае обозначена поддержка основных отраслей экономики, к которым в регионе относят пищевую промышленность, сельское хозяйство, рыбопромышленный сектор, туризм. Собственно, они и составили в основном те базовые специализации ТОР «Камчатка» (портово-промышленную и туристско-рекреационную), которые разместились на нескольких инвестиционных площадках. Резидентами ТОР стали компании, предложившие проекты в области рыболовства и рыбоводства, свиноводства и овощеводства, производства напитков, химических продуктов, металлических изделий, в области спорта, отдыха, здравоохранения, а также в сфере телекоммуникационных услуг и воздушного транспорта.
Как известно, Камчатский край является лидером в стране по объему инвестиций в рыбную отрасль, в том числе в модернизацию и обновление флота. В 2015 году объем частных вложений в рыбное хозяйство края составил 2,6 млрд рублей. Крупнейшее предприятие, резидент ТОР - рыболовецкий колхоз имени Ленина - готов приступить к строительству линии суперсовременных высокотехнологичных рыбопромысловых судов. В соответствии с краевой госпрограммой для инвесторов, реализующих проекты в рыбной отрасли, предусмотрены субсидии для возмещения части затрат лизинговых платежей на приобретение рыбопромысловых судов, технологического и морозильного оборудования, субсидии по процентам инвестиционных кредитов. А с этого года введена новая мера поддержки проектов - возмещение затрат на уплату первого взноса по лизингу, а также увеличен размер возмещения затрат по самим договорам с 1/3 до 2/3 ставки рефинансирования ЦБ.
Первым резидентом ТОР на полуострове, компанией «Морской Стандарт-Бункер» уже освоено 30 млн рублей из 420 млн, составляющих стоимость проекта по строительству комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов. На заседании инвестиционного совета региона этому проекту был присвоен статус особо значимого, что дает право инвестору на дополнительные меры финансовой господдержки, в том числе на получение субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам.
«Бизнес-идея проекта состоит в обеспечении потребности предприятий Камчатского края и судоходных компаний, осуществляющих экологически чистую бункеровку судовым топливом в акватории Авачинской бухты, а также важным социальным направлением проекта является развитие рыночной конкуренции в сегменте розничной торговли автомобильным топливом. Дополнительным перспективным направлением в реализации проекта является обеспечение потребности судоходных компаний, осуществляющих бункеровку судовым топливом на маршруте Северного морского пути», - рассказал директор по развитию предприятия «Морской Стандарт-Бункер» Борис ЛАВРЕНТЬЕВ.
Такой же статус получил еще один знаковый в крае проект - «Строительство и эксплуатация рыбоперерабатывающего завода в районе бывшего села Красное Карагинского района Камчатского края». Инициатором этого проекта стал «Тымлатский рыбокомбинат». Планируется, что завод будет выпускать 360 тонн готовой продукции в сутки.
В ближайшее время регион, как известно, получит еще один важный инструмент для привлечения инвесторов, который предоставит федеральный закон «О свободном порте Дальнего Востока», подготовленный в Минвостокразвития по поручению президента страны. Этот закон, прошедший уже все три чтения в Госдуме, распространяет режим порто-франко и на город Петропавловск-Камчатский с прилегающими к нему муниципальными образованиями.
«В правительстве края и в Минвостокразвития России уверены, что условия «свободного порта» в нашем регионе будут иметь большое значение для экономики и развития бизнеса. Это позволит обеспечить упрощенный заход флота, в том числе рыбопромыслового, и быструю обработку грузов, упрощенный визовый въезд, создать свободную таможенную зону, ввести дополнительные налоговые льготы, в конце концов создать конкурентные условия по сравнению с другими дальневосточными портами. Это новые возможности для развития промышленности, туризма, портово-логистической деятельности на Камчатке», - оценил этот инструмент глава региона.
Инфраструктура меняет среду
Но льготы, финансовая и административная поддержка еще не гарантируют успеха в привлечении денег в регион. Для бизнеса важное значение имеет качество инфраструктуры на территории с особым режимом, особенно такой, как Камчатка с ее уникальным географическим положением. Перспективы края, по сути, напрямую зависят от развития транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. На эти цели из средств федерального бюджета в ближайшие несколько лет предусмотрено 5,7 млрд рублей, а софинансирование из краевого и муниципальных бюджетов составит более 2,7 млрд. Уже в этом году регион планирует выделить более 700 млн рублей на строительство инфраструктуры, на следующий год сумма краевых средств возрастет до почти 2 млрд рублей. Губернатор края гарантирует, что все заявленные проекты финансами под инфраструктуру будут обеспечены.
Морской порт - одна из крупных площадок ТОР «Камчатка». Сейчас там завершается строительство современного здания морского вокзала, рассчитанного на одновременное обслуживание 200 человек. В одном из блоков вокзала разместится пассажирский терминал, во втором будет расположен пункт пропуска через государственную границу РФ. Этот проект реализуется в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», общая стоимость строительных работ - более 530 млн рублей. Здесь также планируется реконструировать причальные стенки, создать современную транспортно-логистическую базу, организовать дополнительные мощности для хранения. Кроме того, на этой площадке будут построены важные для туристической отрасли крупные объекты, такие, например, как современный яхтенный порт. Ожидается, что реализация этих проектов позволит увеличить грузооборот с 1 до 8 млн тонн в год.
Не остались без внимания и вопросы, связанные с развитием морского пассажирского сообщения. Регион намерен построить два пассажирских судна, одним из которых станет паром на 200 человек, рассчитанный на возобновление морского сообщения с дальневосточными портами, другим - грузопассажирское судно для сообщения между населенными пунктами вдоль побережья Камчатки, Командорских островов и Северо-Курильска. Планируется, что строительство будет начато уже в этом году.
На полуострове идет масштабная реконструкция аэродрома в главном аэропорту Камчатки. Этот проект получил существенную поддержку на федеральном уровне, на его реализацию по поручению президента было выделено порядка 13 млрд рублей. Первый самолет новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Елизово приняла 1 июня нынешнего года. Заработало новое багажное отделение. В ближайшее время регион намерен приступить к строительству современного здания аэровокзала.
«Мы планируем представить на Восточном экономическом форуме проект нашего аэропортового комплекса. Он хорошо проработан и находится в высокой степени готовности», - говорит руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана ГЕРАСИМОВА.
Учитывая особенности территории, где авиасообщение является важнейшей частью жизни полуострова, приведение в порядок наземной авиаинфраструктуры аэропортов Камчатки стало одной из основных задач регионального правительства. Всего на Камчатке 12 аэропортов местных авиалиний. Аэродромы в районах края реконструируют по очереди в течение нескольких лет. В прошлом году была сдана взлетно-посадочная полоса в Палане, и ожидается, что до конца года там будут завершены все работы, связанные с реконструкцией инфраструктуры. В этом году началась реконструкция аэропорта в Оссоре. Кроме того, утверждены проекты на строительство и реконструкцию еще пяти северных аэропортов: Озерная, Соболево, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Тигиль. Срок сдачи по большинству объектов - 2018 год.
Местная авиационная компания «Витязь-Аэро», став резидентом ТОР, намерена реконструировать существующий аэродром в с. Николаевка Елизовского района. В планах инвестора расширение собственного подразделения инженерно-авиационной службы, строительство ангарного сооружения, склада горюче-смазочных материалов с объемом до 500 тонн, склада для хранения грузов, а также планируется удлинить на 50 метров взлетно-посадочную полосу. Строительство будет проходить в период с 2016 по 2020 годы. Ожидается, что результатом этих усилий станет увеличение пассажиропотока до 30 тыс. человек в год.
«Витязь-Аэро» - крупнейший на Дальнем Востоке оператор вертолетного парка, и только благодаря его винтокрылым машинам сегодня доступны уникальные туристические достопримечательности полуострова. Сделать полеты дешевле в перспективе поможет развитие легкой авиации. Такой проект резидент ТОР разрабатывает вместе с заинтересованными партнерами - администрацией Кроноцкого заповедника, туристическими компаниями - при поддержке регионального правительства.
Помимо объектов авиационной инфраструктуры на полуострове активно реконструируют автодороги. В столице Камчатки уже появились две новые дорожные развязки, в этом году ожидается открытие еще нескольких новых участков дороги. Важное значение для отдаленных районов имеют стройки на мильковской трассе, где, по словам главы региона, взяты высокие темпы реконструкции, и на автозимнике, где сейчас идут работы на 10-километровом участке вблизи села Тигиль. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, в этом году планируется начать строительство еще 16-ти километров дороги, но уже со стороны Анавгая.
Кроме того, в прошлом году региону удалось защитить сразу несколько проектов по строительству подъездных путей к крупным месторождениям золота в крае. Было принято решение о выделении по линии Фонда развития Дальнего Востока 2 млрд рублей на строительство зимника продленного действия длиной около 170 км от поселка Тиличики на севере края до Аметистового месторождения золота, а также на строительство 50-километрового участка дороги от Агинского горнообогатительного комбината в центральной Камчатке к Бараньевскому золоторудному месторождению. Еще один камчатский проект поддержало Минвостокразвития. Более 700 млн рублей выделено в качестве субсидии ОАО «Сигма» на строительство дороги к горно-обогатительному комбинату, который возводится в районе Озерновского золоторудного месторождения. Бизнес, ведущий разработку месторождений при поддержке правительства края, смог получить финансирование для транспортной инфраструктуры благодаря механизму поддержки приоритетных инвестиционных проектов.
Туристам будет комфортно
Инфраструктурные проекты имеют ключевое значение для развития туризма на полуострове. По оценкам специалистов, туристический поток в регион в соответствии с общероссийской тенденцией увеличения интереса к внутреннему туризму ежегодно будет расти не менее чем на 10-15%. И Камчатка намерена воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами для развития туристической отрасли.
Для наращивания туристической инфраструктуры новые возможности дает ТОР «Камчатка». На площадке «Паратунка» будет реализован проект по строительству большого гостиничного комплекса, состоящего из трех отелей трех- и четырехзвездочного уровня. Кроме того, более 25 гектаров отведено на строительство кемпинга. Исторический центр Петропавловска-Камчатского украсит новая четырехзвездочная гостиница. На территории гостиничного комплекса планируется разместить вертолетную площадку и визит-центр для приемов российских и иностранных делегаций и, конечно же, групп туристов. Инвестору, готовому вложить в этот проект 650 млн руб., будет обеспечена упрощенная процедура предоставления земельного участка в аренду. Не останутся в стороне и муниципалитеты. Планируется строительство небольших гостиниц в Никольском и Палане, а также гостиничного комплекса с этнографическим центром в Усть-Большерецком районе.
Уникальны природные условия на полуострове и для зимних видов спорта. Не случайно именно Камчатка определена базовой площадкой для тренировок российских сборных команд по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Проводить летние тренировки спортсмены будут на снежниках Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов. Очевидно, эти места способны привлечь не только профессиональных спортсменов при наличии соответствующей инфраструктуры для такого вида отдыха. Ее сейчас и создают на полуострове. На площадке «Паратунка» уже реализуются проекты потенциальных резидентов ТОР «Камчатка», в том числе проекты круглогодичного курорта «Тулуач» с горнолыжным центром, бальнеологическим комплексом с гостиницами и спортивно-оздоровительного гостиничного комплекса ООО «Русский двор».
Еще одна площадка, в которой заложен большой туристический потенциал, - территория Зеленовских озерков в районе поселка Раздольного Елизовского района. В рамках ТОР там будет построен современный оздоровительно-туристический комплекс с гостиницей на 150 номеров от бизнес- до экономкласса, также в проекте предусмотрены коттеджи и кемпинговая зона. Уникальным для региона может стать проект строительства этнодеревни в Петропавловске-Камчатском.
Возрастающий турпоток, очевидно, станет стимулом для развития других отраслей в регионе, в первую очередь сферы услуг. Созданием интернет-хаба займется резидент ТОР компания «Телеком 41», которая, как ожидается, инвестирует в проект более 200 млн рублей, а также создаст 72 рабочих места. Инвестор будет предоставлять телекоммуникационным компаниям широкополосные спутниковые каналы связи с пропускной способностью до 1,5-2 Гбит/с. Это обеспечит жителей 34 населенных пунктов качественным доступом в интернет. Кроме того, завершилась прокладка подводной части волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Камчатка - Сахалин. Проект реализует компания «Ростелеком». Это значит, что в ближайшее время Камчатка получит доступ к быстрому интернету, что, в общем-то, тоже повысит привлекательность территории, в том числе для туристов.
Фото предоставлены пресс-службой правительства Камчатского края.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.
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