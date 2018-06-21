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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Июня, 07:28 |
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Владимир ИЛЮХИН, врио губернатора Камчатского края: Говорить о том, что все проблемы остались позади, еще рано, но позитивные перемены налицо
Минувшие годы были непростыми. В начале 2000-х мы боролись с последствиями кризисных явлений - переживали экономический и демографический спад. В Камчатском крае эти проблемы усугубляли сбои, связанные с завозом топлива, вопросы транспортной доступности и коммунальной сферы. Безусловно, говорить о том, что все эти проблемы остались позади, еще очень рано, но позитивные перемены налицо. Сегодня Дальний Восток стремительно развивается. Территория становится перспективной площадкой для сотрудничества с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. И Камчатскому краю здесь отведена особая роль, ведь он может стать крупным логистическим транспортным центром, воротами Северного морского пути в страны АТР.
На протяжении 15 лет «Дальневосточный капитал» развивался вместе с регионом. Коллектив редакции отслеживал, как менялась жизнь дальневосточников, наблюдал за тем, как люди, которые еще несколько лет назад мечтали уехать в Центральную Россию, обретали уверенность в завтрашнем дне, готовность связать с Дальним Востоком свое будущее и будущее своих детей.
Друзья! Я высоко ценю опыт сотрудничества с вами. Журнал является надежным информационным партнером правительства Камчатского края в реализации всех значимых проектов и планов, направленных на рост социально-экономического благополучия жителей полуострова. Уверен, что ваша профессиональная активность, энтузиазм и целеустремленность и дальше будут являться залогом успешной деятельности издания.
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