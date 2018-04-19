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Понедельник| 23 Апреля, 12:17 |
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Скребущий небо и сердца: Проект строительства хабаровского небоскреба расколол городское сообщество
До очной встречи с ними я побаивался, что эти огромные здания морально принижают человека, делают его маленьким существом в большом мире стекла и бетона. На поверку оказалось наоборот. Увидев их своими глазами, я ощутил величие человеческого разума и, если хотите, гордость за наш вид, умеющий делать такое. Поэтому, когда была обнародована информация о проекте строительства небоскреба в Хабаровске, с пристальным вниманием стал следить за развитием ситуации.
Хабаровск буквально взорвала эта новость. Наверное, по-другому и быть не могло. Город, гордящийся своими монументальными зданиями конца 19 - начала 20 века и сооружениями в стиле сталинского ампира, вдруг получает такой вызов: 235-метровое здание в центре города, выбивающееся из всех канонов застройки уездных столиц. Каково воспринять такое городскому сообществу, выросшему из купечества и наследующему его традиции? Это не порто-франко Владивосток, открытый всем ветрам и веяниям, готовый принимать новое, распростерши объятия. И тем не менее, такой проект появляется именно в Хабаровске, а не в морской столице восточной России. Значит, в нем есть что-то глубинное, роднящее его с хабаровским менталитетом. Что?!
Досье «Дальневосточный капитал»: Небоскреб «Бриллиант чистой воды» планируется построить на пересечении улиц Калинина и Ленина в Хабаровске. Высота здания составляет 235 метров, площадь 192 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрены 61 этаж и шесть подземных уровней. 52 % проекта запланированы в подземной части на пяти этажах. Это будут кафе, магазины, автостанция и парковки на 1 900 машино-мест. Въезд на все уровни парковки будет осуществляться снаружи. На шестом уровне будет оборудован 700-метровый тоннель для автомобилей. Он будет пробит под улицей Калинина от Уссурийского бульвара практически до самого спуска к реке Амур. К настоящему времени зарубежными и российским специалистами выполнен проект, отдельные моменты которого еще дорабатываются. О стоимости проекта пока не сообщается, известно, что только прокладка тоннеля обойдется почти в 2 млрд рублей.
Поиски ответа на сакраментальный вопрос начну с того, что Хабаровск первым из дальневосточных городов массово шагнул за пределы десятиэтажной застройки. Строительство 25-30-этажных домов высотой до 75 метров развернулось в первое десятилетие 21 века, и к настоящему времени они стали привычным атрибутом городских кварталов. Эти дома удачно вписаны в старые улицы и новые микрорайоны, их архитектура весьма разнообразна, а качество исполнения, за редким исключением, тоже на высоте. Подобравшись к отметке в 75 метров, Хабаровск должен был шагнуть выше. Ожидание этого буквально повисло в воздухе.
Способствовала этому и такая ментальная особенность хабаровских дельцов, унаследованная ими от купеческого сословия, как стремление показаться, похвастать тем, чего еще нет у других. А что, как не амбиции, движет прогрессом?! Поэтому появление проекта строительства небоскреба в Хабаровске - событие больше закономерное, чем неожиданное. Даже если по итогу вся эта затея окажется большим блефом. Зато не скучно!
Досье «Дальневосточного капитала»: Первые три этажа небоскреба «Бриллиант чистой воды» будут отданы под так называемый Sky Lounge. На них будут располагаться бары, кафе, видовые площадки и места свиданий. На пятом и шестом этажах небоскреба будут находиться зоны фудкорта. В нижней части небоскреба разместятся также кинотеатр на шесть залов и медицинский центр. На 5 - 7 этажах расположится конгресс-холл на 1000 мест. Последующие этажи, с 10 по 49, предназначены для офисов, апарт-отеля и гостиницы. Здесь же будет и СПА-зона с фитнес-центром, два бассейна, один открытый, другой - с эффектом водопада. На 51 - 56 этажах планируется публичная зона. На 57 - 59 этажах запланирован Sky Bar, на 61 - смотровые площадки.
Многие почти наизусть, наверное, помнят бендеровские Нью-Васюки. Остап так красочно фантазировал на тему шахматной столицы мира перед жителями Васюков, что на десятилетия вперед сумел зарядить их чувством морального превосходства над соседями, оставшимися прозябать в унылой действительности. За что ему, как говорится, респект и уважуха. Честно говоря, идя на встречу с генеральным директором компании «Смена-Трейдинг» Александром СИДОРЕНКО, который руководит проектами по строительству небоскреба, я думал, что увижу нового Бендера с проектом Нью-Хабаровск.
На это меня наталкивало сразу несколько обстоятельств. Во-первых, строительство небоскреба должно было начаться еще прошлой осенью, но потом, после оглушительных презентаций, все как-то замолкло, и многие решили, что авторы проекта попиарились и угомонились. Во-вторых, довольно скептически относится к «Бриллианту» городской архитектор Аркадий КОРЗУН. В интервью «ДК» он рассказал, что место для сооружения выбрано неудачно. Его очень мало, здание не совсем удачно вписывается в окружающую застройку, а сам процесс строительства может парализовать транспортное сообщение в центре города. И, в-третьих, жители этого района встретили известие о новой застройке без энтузиазма, они боятся, что большой объем выемки грунта приведет к деформации фундаментов их домов, которые могут сложиться по этой причине как карточные домики.
Досье «Дальневосточного капитала»: В небоскребе разместится гостиница мирового уровня Radisson Blu. В тендере соревновались семь известных гостиничных брендов, которые давно и успешно работают на рынке. В их числе - Marriott, Sheraton, Shangri-La, Holiday Inn. В итоге право на размещение в небоскребе получил один из гостиничных операторов - Carlson Rezidor Hotel Group, который представит свой отель как Radisson Blu. Площадь гостиницы - более 14 тыс. кв. м., на которых будет находиться примерно 300 номеров, несколько конференц-залов и комнат для совещаний и деловых встреч. Располагаться гостиница будет с 34 по 50 этаж.
С другой стороны, образ Остапа Бендера все-таки не вяжется с масштабом личности Александра Сидоренко. За ним стоит успешная компания, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке лесоэкспорта. Он возглавляет общественную организацию дальневосточных лесоэкспортеров, а это люди серьезные, и выскочку не выберут. «Смена Трейдинг» уже имеет опыт компактной застройки. На ограниченном участке земли на улице Ким Ю Чена в Хабаровске быстро и качественно построен фитнес-центр «Глобал». Поэтому нашу беседу с «отцом» хабаровского небоскреба я начал с прямого вопроса:
- Александр Николаевич, почему «Бриллиант» не строится: это был умозрительный проект городского мечтателя?
- Отнюдь. Проект подготовлен командой международных архитекторов экстра-класса, специализирующихся на проектировании подобных сооружений. Он состоит из 12 разделов, каждый из которых курирует отдельная команда. Это проектировщики Москва-Сити, немецкие, корейские, американские специалисты. В их числе такие люди, например, как академик Владимир Трауш, который проектировал Останкинскую телебашню. Поэтому все очень серьезно. Заминка произошла из-за грунтовых вод, обнаруженных в ходе дополнительных геологических изысканий. Сейчас мы изучаем их поведение. Когда картина станет полностью ясна, мы внесем изменения в проект и отправим его на согласование в Главстройэкспертизу. Планируем, что это произойдет к концу нынешнего года.
- Вы уверены в безопасности здания для окружающей застройки, ведь небоскреб буквально точечно вписан в район?
- Абсолютно. Фундамент будет прочно связан со скальным основанием с применением самых современных технологий, а подземные воды планируется использовать для кондиционирования здания: летом - для того, чтобы остудить, а зимой - для того, чтобы нагреть. Подземный тоннель разгрузит дорожный трафик и на долгое время решит транспортную проблему в этой части города. В ходе строительства мы будем ежедневно мониторить состояние грунтов в районе строительства и моментально реагировать на все их подвижки.
- Насколько гармонично небоскреб впишется в архитектурный облик города, не задавит ли он Хабаровск своей монументальностью?
- Мы не случайно назвали небоскреб «Бриллиантом чистой воды». Если вы знаете, настоящих бриллиантов в чистой воде не видно. Наше здание будет построено из таких материалов, что днем оно будет почти невидимо, а ночью залитый огнями небоскреб станет украшением Хабаровска.
- Процесс строительства не приведет к транспортному коллапсу в центре Хабаровска?
- Нами все просчитано почти по минутам. При строительстве тоннеля будет перекрываться движение по улице Калинина, но на совсем короткое время. Небоскреб будет собираться как конструктор, производственная площадка для его производства располагается совсем недалеко от стройплощадки, спасибо за это мэрии и мэру Александру Николаевичу СОКОЛОВУ, который нас поддерживает. Затем конструкции для монтажа здания будут доставляться баржами по Амуру, а оттуда, в ночное время, - трейлерами до стройплощадки по улице Калинина.
Само строительство здания рассчитано на год. Вести его будет зарубежная строительная компания, имеющая большой опыт в реализации таких проектов. Конечно, неудобства горожане будут испытывать, но непродолжительное время. Зато результат намного превзойдет эти неудобства. Хабаровск получит здание мирового уровня, которое выдвинет его в число самых прогрессивных городов России, а также технологические и геологические компетенции, которые определят его развитие на десятилетия.
Олег КУЛЬГИН.
- Скребущий небо и сердца: Проект строительства хабаровского небоскреба расколол городское сообщество
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