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10 Октября 2012, 17:40 | Вкус жизни

Из объектов, в строительстве которых участвовала семья Перепечиных, можно составить город

Журнал "Дальневосточный капитал" продолжает проект "Дальневосточные корни". Сегодня наш гость - Сергей ПЕРЕПЕЧИН, директор ООО "СИ-ТЕХ", которое на строительном рынке Амурской области заняло нишу строительного инжиниринга и технического надзора. - Не люблю самопиара, - говорит директор ООО "СИ-ТЕХ" Сергей ПЕРЕПЕЧИН. - Повторю слова известного амурского строителя Генриха Карловича ВАГНЕРА: "Когда человек хвастает, что он и то построил, и это возвел, не верьте - скорее всего, он даже, извините, сортира не сколотил".

Потому что строительство - это сложный процесс, в котором задействовано множество организаций и множество людей. О себе могу сказать только то, что мне повезло участвовать в заметных проектах.

Когда Сергей Васильевич начинает перечислять объекты, строительство которых сопровождали специалисты «СИ-ТЕХ», понимаешь, что из них можно составить отдельный город. Причем не маленький. Там есть жилые дома и школы, кафе и магазины, храмы и памятники архитектуры, офисные здания и производственные объекты, такие, например, как птицефабрика «Амурский бройлер», холодильники и котельные... И даже автозаправки. Этот «город» долго будет служить людям - если «СИ-ТЕХ» выступает генподрядчиком или осуществляет технический надзор за строительством, значит, качество гарантировано.

Строителем Сергей Перепечин стал не сразу. По образованию он инженер-электрик, окончил факультет автоматики и вычислительной техники Томского политеха. Строителем его сделала жизнь, а школой жизни стала благовещенская птицефабрика Амурская (сейчас - «Амурский бройлер»). Именно туда устроился выпускник ТПИ и через некоторое время стал главным энергетиком, а потом и главным инженером. Птицефабрика в 1976 году еще только начинала строиться. Почти 70 гектаров территории, около 200 объектов - и все это было освоено и построено при его участии. В 1987 году молодого перспективного руководителя перевели в производственное объединение «Амурстройматериалы», и это стало дальнейшей ступенькой профессионального роста, участия в строительстве множества объектов.

В 1996 году Сергей Перепечин становится индивидуальным предпринимателем, направление его деятельности - организация строительства и технический надзор, а в 2001 году появляется ООО «СИ-ТЕХ».

- Коллектив у нас небольшой, всего 12 человек, не считая строительных бригад, которых привлекаем, - рассказывает Сергей Васильевич. Но в нас верят, приглашают к участию в строительстве и реконструкции многих бюджетных и частных объектов, к возведению коммерческого жилья.

Один из проектов, в котором сейчас принимает участие «СИ-ТЕХ», - строительство жилого малоэтажного микрорайона в райцентре Ивановка в рамках федерального проекта «Строительство жилья на селе». Ивановка - одна из первых территорий в Приамурье, вступивших в проект. Всего будет возведено более 50 домов с приусадебными участками. Для них сейчас и готовится инфраструктура.

Ивановка для Сергея Перепечина - не просто точка на карте. Это место рождения его бабушки по отцовской линии. Его прадед приезжал в начале 1900-х из Омской губернии в амурскую Ивановку на заработки в одной из волн переселенцев и брал с собой жену. Уезжали обратно в Западную Сибирь не только с деньгами, но и с родившейся здесь дочкой Ниночкой. И даже представить себе не могли, что через сто с лишним лет их правнук будет жить на амурской земле и ездить в Ивановку чуть ли не ежедневно, чтобы контролировать там строительство.

Предками родившейся в Ивановке бабушки Нины были сосланные в Омскую губернию еще при царе поляки ДРОЗДЕЦКИЕ. В 1930-е годы польской линии досталось и от новой власти - с началом коллективизации Дроздецких репрессировали, главу семьи расстреляли, а его жену с детьми сослали повторно, еще дальше - на Васюган.

Предки по линии деда - ПЕРЕПЕЧИНЫ - занимались в той же Омской губернии лесозаготовками и этим жили. Когда началась коллективизация, дед, Дмитрий Михайлович Перепечин, уехал на прииски, сначала в Бодайбо, а потом в Амурскую область. Его жена Нина Стефановна с детьми поехала к нему, когда ее мать с младшими детьми была отправлена в ссылку. Осели Перепечины в Большом Невере. Этот поселок в Сковородинском районе в 1930-е годы бурно развивался, там начиналась Амуро-Якутская магистраль (АЯМ), осуществлялась перевалка грузов на прииски, на освоение Севера. И можно было найти работу.

А деда Сергея Перепечина со стороны мамы в Большой Невер примерно в то же время привела уже не политическая, а романтическая история. Красавец-гуран, забайкальский скотовод, уже имеющий семью и детей Александр ОБУХОВ вдруг влюбился в дочку инженера Аннушку МУРЗАЕВУ. Оставил семью, женился второй раз, и молодым нужно было куда-то уехать. Большой Невер оказался подходящим местом.

Здесь выросли, встретились и поженились в 1951 году родители Сергея Перепечина. Отец, Василий Дмитриевич ПЕРЕПЕЧИН, всю жизнь проработал в отрасли связи. Работал начальником узла связи в Поярково, затем возглавил городской узел связи в Благовещенске, был начальником почтамта. Внес большой вклад в развитие связи в Приамурье: участвовал в строительстве нового здания почтамта, сети станций «Орбита» и радиорелейных линий связи, по которым шел телесигнал, чтобы тысячи амурчан могли смотреть телевидение.

Сергей Перепечин тоже строит, ведет технадзор за строительством, можно сказать, продолжает дело отца. Ведь то, что он делает, также служит преображению Приамурья.

- Нам уже несколько лет доверяют технический надзор за реконструкцией памятников истории и культуры, - рассказывает Сергей Васильевич. - Мы ведем надзор за реставрацией Центра эстетического воспитания (бывший магазин Чурина), Дома военного губернатора, здания бывшего полицейского управления. Участвуем в реставрации церкви «Всех Скорбящих Радость» - домовой церкви бывшего епархиального училища. Нам посчастливилось участвовать в воссоздании Свято-Никольской церкви - первого дома Благовещенска, ООО «СИ-ТЕХ» выступило генподрядчиком, этот объект вели от проекта до полной готовности. И сейчас продолжаем им заниматься: там предстоит получить участок под строительство гостиницы для паломников и воскресной школы.

Надзор за реконструкцией памятников архитектуры - это большая ответственность, сознает Сергей Васильевич. Одна из трудностей состоит в том, что система финансирования таких работ несовершенна: пока выделил бюджет средства, пока они дошли до подрядчика - строительный сезон уже идет к концу. Зачастую финансирование ведется частями, с многолетними перерывами.

Кроме того, встречаются неожиданные, подброшенные самой историей препятствия. Например, когда начали реставрировать бывший Чуринский магазин, выяснилось, что все элементы, украшающие фасад здания, - завитки, фигуры в стиле барокко, элементы наружного декора - не глиняные и не гипсовые, как думали раньше, а медные. Просто они были неоднократно побелены при ремонтах. Сейчас строителям предстоит их отчистить и восстановить так, чтобы они заблестели, как новенькие. И это снова вопрос поиска мастеров и денег, вопрос качества.

- Когда мы заходим на памятники культуры, стараемся добиться того, чтобы все делалось по максимуму, чтобы город выглядел красиво, - отмечает Сергей Перепечин. - Что бы там ни говорили, а Благовещенск хорошеет, качество строительства по сравнению с тем, что было в 70-х и 80-х годах, растет. Мы видим это, когда реконструируем старые здания. И стараемся, чтобы качество не снижалось.

А стараться есть для кого - здесь живут дети, подрастают внуки. Старший сын, Иван, по стопам отца не пошел, вместе с невесткой Викторией они стали переводчиками (китайский и английский языки). Зато младший, Антон, тоже стал строителем, занимает должность заместителя директора в ООО «СИ-ТЕХ». Имеет два образования: по первому он, как и отец, инженер по автоматизации производственных процессов, но посчитал, что этого мало, и еще получил диплом ДальГАУ как специалист по промышленному и гражданскому строительству.

- Я часто жалел, что в свое время не получил строительное образование, - говорит Сергей Перепечин. - Может, мне опыта и хватает, но каких-то специальных знаний часто недостает. А они молодцы - и Антон, и наш главный инженер Александр КИЛИН - и с компьютером на ты, прекрасно знают все необходимые программы, и базовые знания есть. А по строительным делам опыта набираются уже непосредственно на объектах. Ведь только по учебнику строить не научишься.

У старшего, Ивана, подрастают двое детей-школьников, Матвей и Амелия, а в нынешнем августе у младшего, Антона, родился сын Миша. Это значит, что история семьи Перепечиных на амурской земле продолжается.

Юлия КЛИМЫЧЕВА, журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: строительство  Дальневосточные корни 


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