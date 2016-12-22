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17 Ноября 2016, 09:40 | Вкус жизни |

До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России

Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка

Меховая мода достаточно инертна, и классические норковые шубы прочно занимают лидирующие позиции уже не первый год. Тем не менее меховая сфера не обходится без свежих взглядов дизайнеров, и в новом сезоне будут актуальны рискованные, яркие модели.

Как отмечает Айсылу НУРМУХАМЕТОВА, администратор ярмарки кожи и меха «Рейна», в этом сезоне норка по-прежнему остается в тренде. Во-первых, из-за ее практичности (изделию из этого меха сносу нет десятилетиями), а во-вторых, из-за статусности. Впрочем, последнее время женщины отдают предпочтение шубам из светлых мехов: молочных, бежевых, кремовых и серых оттенков.

Отмечает изменившийся цветовой спрос и Дмитрий СИМАНОВ, управляющий магазином меха «Severina». «В этом сезоне менее актуальны стриженные меха, а флагманами моды выступают длинноворсые модели из меха ламы, песца, лисы. Соболиные расцветки, на наш взгляд, сохранят свои позиции и будут актуальны не меньше, чем в прошлом году. А вот шубы из пушистого меха ненатурального оттенка сегодня становятся все более популярны: до Дальнего Востока дошли тенденции из европейской части России. Поэтому жительницы нашего региона все чаще делают выбор в пользу натурального меха в ненатуральном цвете, и чем меньше он похож на естественный оттенок, тем больше такая модель подкупает модниц, - говорит управляющий. - Поэтому можно с уверенностью сказать, что главный меховой тренд этого сезона - красочные меховые изделия непривычного оттенка».


 

Эффект мозаики и большие размеры

Верхняя одежда, созданная в стиле лоскутной техники пэчворк, - еще один хит наступающих холодов. Разноцветность, разнофактурность, разнопринтовость, градиентные меха стали ведущими стилистическими направлениями. Для самых смелых модниц дизайнеры предлагают шубы из множества меховых деталей, отличающихся по цвету и фактуре. Смотрится очень необычно и свежо.

«Когда-то комбинирование разнофактурного и разноцветного меха было в моде, но тенденция пошла на спад, и дизайнеры на время забыли о таких моделях. Сегодня шубы из норки в отделке с лисой и прочие меховые сочетания возвращаются на подиумы, и в этом сезоне данный стиль обрел второе дыхание», - уверен Симанов.

Не только структура меховых изделий, но и набор фасонов в этом году явно не в пользу спокойной классики. Один из ультрамодных трендов этого сезона - шуба в стиле «oversize». Любитель этого стиля приобретает вещи, которые выглядят на один, а чаще на пару размеров больше, чем необходимо. И если ранее «oversize» прочно прижился в свитерах, джемперах и джинсах, то сегодня он активно завоевывает меховую сферу. Конечно же, некоторые дизайнеры намеренно доводят тенденцию до гротеска, когда шуба выглядит уже абсурдно, но если «oversize» применен в меру, то изделие смотрится очень «уютным». Так что нарочитое нарушение пропорций в этом сезоне будет не менее модным, чем яркие цвета.


 

Меховые аксессуары

Конечно, далеко не всем женщинам подойдут такие модные тенденции, ведь шуба зачастую покупается на годы, а изделие из разнофактурного меха кричащих оттенков не кажется удачной покупкой, пусть и выглядит красиво. Для более острожных покупательниц в этом сезоне дизайнеры предлагают расставить цветовые акценты с помощью меховых аксессуаров - палантинов, сумок, шарфов. Такой аксессуар великолепно выглядит в сочетании и с верхней одеждой, и с деловым костюмом, и с вечерним платьем.

Бросается в глаза и новая страсть дизайнеров к пушистой обуви: сапоги, лоферы, ботильоны, туфли и даже босоножки, выполненные из меха, уже не редкость на подиумах. А вот меховые шапки отходят на второй план. «Головные уборы из меха сегодня неактуальны, - говорит Дмитрий Симанов. - Современные модницы уже не подбирают меховые изделия под шубы и воспринимают такое сочетание как масляное масло. Зачастую женщины делают выбор в пользу трикотажных шапочек в комбинации с мехом и без, капоров или платков разнообразных цветов».

Впрочем, в достаточно мягком климате Приморского края меховая шапка - это скорее дань вкусу, чем необходимость. А в более холодных регионах такие головные уборы не теряют своей актуальности. «У жительниц Якутии меховые шапки остаются востребованными не меньше, чем в прошлом сезоне, - рассказала Аксиния ШИШИГИНА, заместитель директора ФАПК «Сахабулт». - Наши клиентки предпочитают головные уборы из натурального меха, закрывающие часть лица».

К тому же, по словам Шишигиной, благодаря суровому климату дизайнеры меховых изделий Республики Саха в этом году могут дать фору ведущим модельерам. «Едва наметившийся мировой тренд в создании меховых клатчей, сумок, шарфов и других аксессуаров еще несколько десятилетий назад прочно укрепился в нашем регионе. Сильные морозы диктуют свою моду», - отмечает она.

Короткие рукава

К вышеперечисленным аксессуарам в этом сезоне можно смело отнести и меховые рукава, манжеты и воротники. Они могут быть в тон ткани или контрастного цвета, пушистые или не очень, маленькие или большие: здесь модницы ограничиваются только предпочтениями вкуса. Такие аксессуары в этом сезоне можно смело пришивать не только на пальто, куртку и пиджак, но и на платье, блузку или свитер.

Также можно отметить, что популярные на протяжении нескольких лет меховые жилеты в зимнем сезоне 2016-2017 гг. плавно трансформировались в полноценные шубы без рукавов. Хотя их практическая ценность весьма сомнительна, модницы считают, что осенью такие жилеты могут заменить полноценные шубы, если носить их с длинными перчатками.

«С прошлого года мода на укороченные рукава укрепляет свои позиции, - отмечает Симанов. - Также все чаще спрашивают покупатели модели-трансформеры, у которых отстегиваются рукава и подол, что позволяет длинную шубу за несколько минут превратить в более удобную короткую».

Модели-трансформеры позволяют модницам экономить и вместо двух шуб приобретать одну. Дизайнеры пошли навстречу этому финансовому желанию и предлагают широкий выбор еще и двусторонних шуб. «В этом сезоне в моде двусторонние шубы, которые можно носить как мехом наружу, так и мехом внутрь. Плюс моделей в том, что можно позволить себе выглядеть по-разному, не покупая две разные вещи, сэкономив средства и приумножив хорошее настроение», - рассказал представитель сети магазинов «Снежная Королева».

Искусственный мех

Еще одной формой экономии может стать переход с натурального меха к искусственному. К счастью, возросшая «экологическая ответственность» дизайнеров позволяет этой нише развиваться и применять цветной экомех гораздо шире натурального. Стоит отметить, что и выглядит он не дешевым и синтетическим, а стильным и роскошным. И если раньше искусственный мех считался верхом безвкусицы, то теперь, к счастью защитников живой природы, он занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге модных шуб.

Впрочем, по мнению Айсылу Нурмухаметовой, Дальний Восток экомех не завоюет. «В Европе искусственный мех приобретает все большую популярность, благодаря демократичной стоимости и удобству. Но в Сибири и на Дальнем Востоке не столь мягкий климат, чтобы можно было экономить на верхней одежде, ведь ни для кого не секрет, что искусственный мех греет намного хуже натурального, - уверена она. - Конечно же, есть покупатели, которые мечтают купить ультрамодные, необычные модели и даже порой готовы ради моды пожертвовать своим комфортом. Но большинство наших клиентов делает выбор в пользу практичной классики, которая не только выглядит потрясающе, но еще и согревает». 

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год. 

Теги: мех  мода 


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