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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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Амурская область собирается привлекать ежегодно не менее миллиона туристов из КНР
У амурчан в фаворе туристический продукт «море-солнце-пляж». В последние несколько лет набрали популярность туры в Таиланд и Вьетнам. Но кризисный 2015 год внес коррективы и в эти направления. Как отмечают в ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск», на международных воздушных линиях пассажиропоток уменьшился на 34,5%. Это обусловлено сокращением количества рейсов и снижением спроса у российских туристов из-за нестабильности курса рубля, пишет журнал «Дальневосточный капитал».
Такая конъюнктура предоставляет Приамурью уникальный шанс развивать въездной и внутренний туризм и получать на этом значимые дивиденды.
Пока же продвижение к желанным горизонтам сдерживают несколько факторов. В их числе неразвитость туристской инфраструктуры, отсутствие крупных массовых объектов современной индустрии развлечений (аквапарков, тематических парков и т. д.), способных привлечь различные категории туристов, недостаточное продвижение области как привлекательного направления для туристов, отсутствие круглогодичных транспортных переходов на границе с КНР и др.
Государство поддержит
Проект туристско-рекреационного кластера «Амур», реализуемый на территории Приамурья, входит в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Кластер должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году. На его создание потребуется более 20 млрд рублей. Большую часть этой суммы предполагается привлечь из внебюджетных источников.
«Амур» включает четыре ключевых объекта. Его ядром является «Золотая миля».
Это самый грандиозный проект будущей застройки областного центра. На 40 гектарах намывной площади вдоль Амура планируется построить гостиничный комплекс мирового уровня, спортивно-зрелищный комплекс, торговый комплекс беспошлинной торговли, летний амфитеатр, пешеходную улицу «Город мастеров» с сувенирными лавками, объекты общественного питания. Фишкой станет первая в мире трансграничная канатная дорога с новым пассажирским пунктом пропуска.
Другой наиболее значимый объект кластера - тематический многофункциональный комплекс «Маленькая Венеция», воссоздающий архитектурный, культурный и событийный облик знаменитого итальянского города. Кроме того, в области прорабатывается возможность использования в туристических целях ряда имеющихся объектов, в том числе космодрома «Восточный», амурских ГЭС.
Ожидается, что уникальные для региона сооружения привлекут не только дальневосточников, но и туристов из Поднебесной. В региональном министерстве внешнеэкономических связей полагают, что при консолидации сил к 2022 году реальным будет привлекать в Амурскую область ежегодно не менее миллиона туристов из КНР.
В содружестве с Китаем
Предприимчивая, быстро приспосабливающаяся к складывающимся условиям китайская сторона видит выгоды в создании единой туристической зоны для двух городов, расположенных на противоположных берегах Амура, - Хэйхэ и Благовещенска.
У Китая есть внутренняя программа развития туризма, которая предполагает, что из южных районов Поднебесной в Хэйхэ будет приезжать до двух миллионов туристов в год. Одна из «завлекалок» - возможность сразу посетить и Хэйхэ, и Благовещенск. Потому китайцы пристально приглядываются к туристическому потенциалу Амурской области. Они не скрывают своей заинтересованности в реализации проекта «Золотая миля» и готовы вкладывать в него серьезные средства, но при условии, что между Хэйхэ и Благовещенском будут построены мост и канатная дорога, - в противном случае инвестиции себя не оправдают.
В перспективе, как видится и российской, и китайской сторонам, Благовещенск и Хэйхэ должны стать новым культурным явлением, уникальным туристическим брендом, в котором переплетутся две цивилизации - Востока и Запада.
В настоящее время китайской стороной изучается туристический потенциал не только областного центра Приамурья, но и других амурских территорий. В одной из недавних ознакомительных поездок по региону представители китайских турфирм заинтересовались санаторием «Бузули», расположенным в живописнейшем, экологически привлекательном месте Приамурья. Они посчитали, что этот курорт как нельзя лучше подходит для пожилых путешественников из Китая. К слову сказать, в «Бузулях» оздоравливаются жители Амурской области, Якутии, Еврейской автономной области, Хабаровского края.
Первые ласточки
Реализация громадья планов - дело не одного года. Что же может предложить Приамурье уже сегодня? Массу неизгладимых впечатлений обещает первозданная природа края. Более 10 процентов площади региона - 3,9 миллиона гектаров - признаны особо охраняемыми природными территориями. В их числе три заповедника и два заказника федерального значения, 33 заказника областного значения, один природный парк; кроме того, на территории 117 памятников природы. Многие из них просто уникальны.
Но не погрешу против истины, сказав, что об этой роскоши значительное число амурчан имеет очень смутное представление, не говоря уже о наших соседях по Тихоокеанскому региону. И при богатом рекреационном потенциале Амурской области отдых в регионе предлагают лишь единицы местных турфирм: малый и средний туристический бизнес ориентируется на менее проблемные выездные направления с большей и быстрой прибылью.
А ведь естественная природа Приамурья способна привлечь как внутренние, так и иностранные туристические потоки. Было бы достойное предложение!
И такие предложения есть. Исключительно на въездном и внутреннем туризме строит бизнес Благовещенский туристический центр «Горизонт-Экстрим». Компания предлагает массу маршрутов по Амурской области и другим территориям азиатской России. Это водные походы от трех и более дней на плотах, байдарках, надувных судах; рыболовные туры; горные, пешеходные, лыжные маршруты…
Услугами «Горизонт-Экстрима» пользуются и российские, и зарубежные туристы. Уже второй год подряд приезжают поляки, были французы, китайцы. Предмет интересов иностранцев - трофейная рыбалка на тайменя. В нынешнем году о намерении попытать счастья на трофейной рыбалке заявили немецкие туристы.
Ряд интересных турпродуктов реализует ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий». В четырех заказниках учреждением построены кордоны, готовые к приему отдыхающих. Им обеспечивается комфортное проживание в обустроенных домиках, к услугам туристов - столовые, бани.
У любителей таежной экзотики востребован кордон заказника «Воскресеновский», расположенный на богатой рыбой реке Томи. Здесь принимают туристов уже на протяжении восьми лет, и многие из посетителей неоднократно возвращаются сюда. Это место привлекает успешной рыбалкой, прогулками на катере по Томи и пешими экскурсиями к кормушкам диких кабанов, которых, если повезет, можно поснимать на фото и видео. В журнале отзывов кордона благодарные записи оставили и рядовые жители Амурской области, и гости из других регионов России, и государственные служащие различных сфер, и студенты-практиканты, а также туристы из Франции, США, Японии, Китая.
Достаточную туристическую инфраструктуру имеет центр по охране природы «Зейский». Здесь предлагают рыбалку на обустроенном для этого озере, пешеходный маршрут «Таежная тропа» по сосновому бору и сопкам, экскурсию «Домой к диким зверям» (знакомство с кабанами, косулями, изюбрями, пятнистыми оленями). В аренду сдаются благоустроенные домики в сосновом бору на берегу озера.
Очень повезет тем, кому в сентябре удастся побывать на границе Норского заповедника. Его особая достопримечательность - крупнейшая в мире мигрирующая группировка сибирской косули. В первый осенний месяц большинство особей уходит на юг, туда, где меньше снега и легче прокормиться в суровую зиму. Животные массово переправляются через Нору. В урочище Мальцев Луг на двухкилометровом участке реки в день переправляется до 300 косуль. Это уникальное явление планетарного уровня и потрясающее зрелище!
А визитной карточкой Хинганского заповедника стали журавли и озеро реликтового лотоса, полюбоваться которым в пору его цветения приезжают туристы со всего Дальнего Востока.
…Остается надеяться, что ростки возможного туристического благополучия региона рано или поздно дадут весомые плоды.
Людмила БУЙНИЦКАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год.
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