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17 Мая 2017, 10:30 | Вкус жизни

Яйца журавлей летят в Хинганский заповедник со всей России и Чехии

Географическое положение на стыке отрогов Малого Хингана и Архаринской низменности (Амурская область), в зоне взаимопроникновения нескольких флористических и фаунистических комплексов, обусловило огромное разнообразие растительного и животного мира Хинганского заповедника. В этом он один из лидеров среди охраняемых территорий Дальнего Востока.

Непередаваемо красиво здешнее озеро Долгое в пору цветения самой большой в регионе плантации лотоса Комарова - реликтового растения, пережившего даже ледниковый период. Удивительны гнездящиеся на территории заповедника редкие птицы - самая главная его ценность.

Созданный в 1963 году, заповедник стал местом, где не только проводится большая научная работа, он стал центром экологического просвещения населения и притяжения людей, неравнодушных к сохранению бесценного дара - живой природы.

В Хинганском заповеднике более 30 лет работает единственная на Дальнем Востоке станция реинтродукции редких видов птиц, где выращивают для выпуска в дикую природу птенцов японских и даурских журавлей. Первые птицы появились здесь в 1985 году. Это были спасенные после пожара два яйца японских журавлей, из которых вылупились птенцы. Официально же станция реинтродукции редких видов птиц была утверждена в январе 1988 года. Главной ее задачей было увеличение численности японских и даурских журавлей путем создания полудикой популяции птиц в природе за счет выращивания птенцов из яиц с последующим их выпуском. У птиц из такой популяции отсутствует определенная доля страха перед человеком, что позволяет им занимать территории, близкие к людям и непригодные для проживания диких журавлей.

 
Марь. Антоновское лесничество Хинганского заповедника.
 
 
Лесной ручей. Хинганское лесничество Хинганского заповедника.
 
 
За работой. Обслуживание фотоловушек. Хинганское лесничество Хинганского заповедника.
 

 
Лотос Комарова. Антоновское лесничество Хинганского заповедника.

Станция имеет две базы: зимний питомник, находящийся в поселке Архара, и летний стационар на территории заповедника. Риммой и Владимиром АНДРОНОВЫМИ, инициаторами создания станции, была разработана уникальная методика, когда журавлята воспитываются не в вольерах, а, так сказать, на свободном выгуле. Для этого их вывозят на территорию летнего стационара, где учат с малого возраста добывать себе корм, общаться со взрослыми птицами. Впоследствии выращенные таким способом молодые журавли легче адаптируются к взрослой самостоятельной жизни в природе. С наступлением холодов всех журавлей перевозят в зимний питомник, где они живут в вольерах до следующей весны.

Выпускаются птенцы в годовалом возрасте, весной, когда дикие журавли прилетают на места своего гнездования. Повзрослевший птенец имеет больше шансов благополучно адаптироваться к дикой природе, научиться полной самостоятельности, подружиться с другими молодыми птицами. Молодые журавли перед выпуском кольцуются - на ногу птице одевается белое пластиковое кольцо с выбитым на нем номером черного цвета. Цвет кольца говорит о том, в каком регионе кольцевали журавля, а размер номера позволяет легко прочитать его с помощью оптических приборов.

Зимний питомник станции реинтродукции редких видов птиц - это своеобразный зоопарк, в котором представлены во всей красе редкие и краснокнижные птицы. В вольерном комплексе станции обитает восемь видов птиц. Это японский и даурский журавли, черный и дальневосточный аисты, орлан-белохвост, лебедь-кликун, горный гусь, утка-мандаринка.

Увидеть этих птиц на воле весьма непросто, людям они показываются нечасто, и, как правило, места их обитания удалены от туристических троп. Главное отличие станции от зоопарка в том, что животных для вольерного комплекса не отлавливают, а находят тех, которые не сумели бы выжить самостоятельно в дикой природе: раненых, больных, птенцов, потерявших родителей, и др.

За время работы станции дикая популяция этих редких птиц пополнилась более чем 150 особями молодых журавлей обоих видов. Около 70% из них регулярно встречаются на зимовках в парах с дикими птицами.

С 1994 и по 2005 годы партнерами станции реинтродукции являлись Международный журавлиный фонд и зоопарки США, а с 2002 по 2008 годы - зоопарк Франции. В настоящее время яйца журавлей для инкубирования поступают в заповедник в рамках научно-практической программы ЕАРАЗА «Сохранение журавлей Евразии» из Окского журавлиного питомника (Рязанская область) и российских зоопарков - Московского, Новосибирского, Липецкого, Ижевского, а также по международным договорам из чешских зоопарков городов Брно, Хомутов, Оломоуц. Кроме того, на станции содержатся и собственные родительские пары как японских, так и даурских журавлей.

В 2017 году «выпускниками» станции реинтродукции стали пять японских и два даурских журавля, выращенные из яиц, полученных из Чехии, Окского журавлиного питомника и от родительских пар Хинганского заповедника.

С 1977 года в заповеднике работает научный отдел. Традиции преемственности в мониторинговых наблюдениях, которые были заложены в первые годы его существования, позволили собрать богатый научный материал. Научные сотрудники заповедника активно участвуют в масштабных региональных, федеральных и международных природоохранных и научных проектах. В сферу деятельности отдела входят и традиционные, и новые направления, такие как: влияние изменения климата на экосистемы, экологический мониторинг амурских гидроэлектростанций, использование данных дистанционного зондирования земли и ГИС-приложений для борьбы с лесостепными пожарами на особо охраняемых природных территориях и многие другие.

В 1993 году в заповеднике основательно занялись экологическим просвещением. Здесь круглый год проходят мероприятия для населения: экскурсии, конкурсы, выставки, экологические праздники, экоигры, викторины и фестивали.

При Хинганском заповеднике существует визит-центр, основными посетителями которого являются школьники. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о каждом из обитающих на территории заповедника видов, посмотреть фильмы, мультимедийные слайды, послушать лекций. В визит-центре работает галерея для временных и постоянных выставок работ детского творчества.

Одним из способов привлечения внимания населения к сохранению журавлей и их местообитаний стал «День журавля», который ежегодно проводится уже более 25 лет. В этот праздник участники показывают свои выступления-визитки, представляют лозунги в защиту журавлей и других редких видов птиц, совершают экскурсию на станцию реинтродукции редких видов птиц, проходят по улице поселка Архара с лозунгами и транспарантами.

С 1994 года на берегу озера Долгого работает летний экологический лагерь «Страна Хингания». Он создан при финансовой поддержке Амурского отделения WWF. Ребята, ставшие победителями в проводимых отделом экопросвещения конкурсах, имеют возможность бесплатно отдохнуть в лагере в течение 10 дней.

Большая просветительская программа намечена на нынешний год, объявленный Годом экологии. Он завершится слетом друзей заповедника, который пройдет в конце ноября.

Материал и фото подготовлены при участии пресс-службы Хинганского заповедника.

Фото Анастасии КАДЕТОВой, Дениса КОЧЕТКОВА, Надежды КУЗНЕЦОВОЙ.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

Теги: wwf  Хинганский заповедник 


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