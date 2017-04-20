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Четверг| 18 Мая, 14:00 |
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Яйца журавлей летят в Хинганский заповедник со всей России и Чехии
Непередаваемо красиво здешнее озеро Долгое в пору цветения самой большой в регионе плантации лотоса Комарова - реликтового растения, пережившего даже ледниковый период. Удивительны гнездящиеся на территории заповедника редкие птицы - самая главная его ценность.
Созданный в 1963 году, заповедник стал местом, где не только проводится большая научная работа, он стал центром экологического просвещения населения и притяжения людей, неравнодушных к сохранению бесценного дара - живой природы.
В Хинганском заповеднике более 30 лет работает единственная на Дальнем Востоке станция реинтродукции редких видов птиц, где выращивают для выпуска в дикую природу птенцов японских и даурских журавлей. Первые птицы появились здесь в 1985 году. Это были спасенные после пожара два яйца японских журавлей, из которых вылупились птенцы. Официально же станция реинтродукции редких видов птиц была утверждена в январе 1988 года. Главной ее задачей было увеличение численности японских и даурских журавлей путем создания полудикой популяции птиц в природе за счет выращивания птенцов из яиц с последующим их выпуском. У птиц из такой популяции отсутствует определенная доля страха перед человеком, что позволяет им занимать территории, близкие к людям и непригодные для проживания диких журавлей.
Станция имеет две базы: зимний питомник, находящийся в поселке Архара, и летний стационар на территории заповедника. Риммой и Владимиром АНДРОНОВЫМИ, инициаторами создания станции, была разработана уникальная методика, когда журавлята воспитываются не в вольерах, а, так сказать, на свободном выгуле. Для этого их вывозят на территорию летнего стационара, где учат с малого возраста добывать себе корм, общаться со взрослыми птицами. Впоследствии выращенные таким способом молодые журавли легче адаптируются к взрослой самостоятельной жизни в природе. С наступлением холодов всех журавлей перевозят в зимний питомник, где они живут в вольерах до следующей весны.
Выпускаются птенцы в годовалом возрасте, весной, когда дикие журавли прилетают на места своего гнездования. Повзрослевший птенец имеет больше шансов благополучно адаптироваться к дикой природе, научиться полной самостоятельности, подружиться с другими молодыми птицами. Молодые журавли перед выпуском кольцуются - на ногу птице одевается белое пластиковое кольцо с выбитым на нем номером черного цвета. Цвет кольца говорит о том, в каком регионе кольцевали журавля, а размер номера позволяет легко прочитать его с помощью оптических приборов.
Зимний питомник станции реинтродукции редких видов птиц - это своеобразный зоопарк, в котором представлены во всей красе редкие и краснокнижные птицы. В вольерном комплексе станции обитает восемь видов птиц. Это японский и даурский журавли, черный и дальневосточный аисты, орлан-белохвост, лебедь-кликун, горный гусь, утка-мандаринка.
Увидеть этих птиц на воле весьма непросто, людям они показываются нечасто, и, как правило, места их обитания удалены от туристических троп. Главное отличие станции от зоопарка в том, что животных для вольерного комплекса не отлавливают, а находят тех, которые не сумели бы выжить самостоятельно в дикой природе: раненых, больных, птенцов, потерявших родителей, и др.
За время работы станции дикая популяция этих редких птиц пополнилась более чем 150 особями молодых журавлей обоих видов. Около 70% из них регулярно встречаются на зимовках в парах с дикими птицами.
С 1994 и по 2005 годы партнерами станции реинтродукции являлись Международный журавлиный фонд и зоопарки США, а с 2002 по 2008 годы - зоопарк Франции. В настоящее время яйца журавлей для инкубирования поступают в заповедник в рамках научно-практической программы ЕАРАЗА «Сохранение журавлей Евразии» из Окского журавлиного питомника (Рязанская область) и российских зоопарков - Московского, Новосибирского, Липецкого, Ижевского, а также по международным договорам из чешских зоопарков городов Брно, Хомутов, Оломоуц. Кроме того, на станции содержатся и собственные родительские пары как японских, так и даурских журавлей.
В 2017 году «выпускниками» станции реинтродукции стали пять японских и два даурских журавля, выращенные из яиц, полученных из Чехии, Окского журавлиного питомника и от родительских пар Хинганского заповедника.
С 1977 года в заповеднике работает научный отдел. Традиции преемственности в мониторинговых наблюдениях, которые были заложены в первые годы его существования, позволили собрать богатый научный материал. Научные сотрудники заповедника активно участвуют в масштабных региональных, федеральных и международных природоохранных и научных проектах. В сферу деятельности отдела входят и традиционные, и новые направления, такие как: влияние изменения климата на экосистемы, экологический мониторинг амурских гидроэлектростанций, использование данных дистанционного зондирования земли и ГИС-приложений для борьбы с лесостепными пожарами на особо охраняемых природных территориях и многие другие.
В 1993 году в заповеднике основательно занялись экологическим просвещением. Здесь круглый год проходят мероприятия для населения: экскурсии, конкурсы, выставки, экологические праздники, экоигры, викторины и фестивали.
При Хинганском заповеднике существует визит-центр, основными посетителями которого являются школьники. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о каждом из обитающих на территории заповедника видов, посмотреть фильмы, мультимедийные слайды, послушать лекций. В визит-центре работает галерея для временных и постоянных выставок работ детского творчества.
Одним из способов привлечения внимания населения к сохранению журавлей и их местообитаний стал «День журавля», который ежегодно проводится уже более 25 лет. В этот праздник участники показывают свои выступления-визитки, представляют лозунги в защиту журавлей и других редких видов птиц, совершают экскурсию на станцию реинтродукции редких видов птиц, проходят по улице поселка Архара с лозунгами и транспарантами.
С 1994 года на берегу озера Долгого работает летний экологический лагерь «Страна Хингания». Он создан при финансовой поддержке Амурского отделения WWF. Ребята, ставшие победителями в проводимых отделом экопросвещения конкурсах, имеют возможность бесплатно отдохнуть в лагере в течение 10 дней.
Большая просветительская программа намечена на нынешний год, объявленный Годом экологии. Он завершится слетом друзей заповедника, который пройдет в конце ноября.
Материал и фото подготовлены при участии пресс-службы Хинганского заповедника.
Фото Анастасии КАДЕТОВой, Дениса КОЧЕТКОВА, Надежды КУЗНЕЦОВОЙ.
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