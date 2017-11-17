|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 17 Ноября, 17:25 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Из рода Ефимовых
Друзья и знакомые без тени иронии называют эту молодую, легкую в общении женщину «тыквенной королевой». И не только потому, что бахчевая культура стала моно-объектом ее бизнеса, а и потому, что Людмила организовала и уже пятый год подряд проводит в своей родной Сергеевке фестиваль тыквы, что с ее подачи этот овощ стал желанным продуктом на столе многих амурчан.
Свою тыкву Людмила выводит на рынок под брендом «Ефимовская» - в память о предках, которые пришли на амурскую землю в первые десятилетия после ее присоединения к России.
Новая малая родина…
Судя по архивному документу, на вольный Амур молокане Ефимовы перебрались из Сибири, где отбывали ссылку за принадлежность к секте. В списке глав семей крестьян и поселенцев, переселившихся в Приамурский край из Томской губернии в 1860-1875 гг., в числе других значатся Максим Ефимов, Иван Ефимов (15 душ), Мирон Ефимов…
Что привлекло их сюда? Возможность получить в бесплатное пользование на 20 лет до 100 «казенных десятин» земли на семью? Освободиться на 10 лет от воинской повинности? А может, решающим стал слух о религиозной терпимости дальневосточной власти и местного населения к инаковерующим? Теперь уже достоверно не узнать.
В новом краю Ефимовы поселились на берегу Амура, в 60 километрах от Благовещенска. Пришли ли они на абсолютно необжитое место или пополнили число основавших Сергеевку молокан, неизвестно. Но вот о том, как осваивались эти земли, оставил свидетельство один из первых жителей села Николай Иванович Решетов (в документе сохранены авторская орфография и стиль - Л.Б.):
«...наши сохи оказались неудобными для распашки целины; начали делать плуга покрепче, наладили, стали пахать. …Кто пашет, кто корчует. Кончивши пашню начали строить жилые помещения из земли и дерева и в этом был недостаток - для окон стекла не было и взять было негде …и поэтому пришлось делать окна вместо стекла из скотской требухи. После этого занялись устройством дорог и постройкой мостов…
На другой год начали пахать, сеять и косить и во всем терпели недостаток… И так прошло года три или четыре, стало лучше. А в 1865 году пришли еще наших родичей 23 семьи и так по немногу стали нужду забывать, к климату стали привыкать и с маньчжурами ладить… Стали доставать у них на семена пшеницу и овес и совсем бы зажили хорошо, да к несчастью в 1872, 1876 и 1878 годах затопило водой весь наш хлеб и сенокос, так что остались мы без хлеба и сена. Подумали, подумали надо переселяться на более удобные места, …обратились к господину военному губернатору Лазареву с просьбой о перечислении, но тот отказался, говоря, что я собственной своею властью не могу сделать: «А вот я вам посоветую, старики, вы лучше поищите в горах за вашим участком высокие места и пашите, а со временем вам прирежем». И вот опять поехали мы распахивать кустарник, проводить дороги и строить мосты…»
В исследованиях современных ученых отмечается, что на дальневосточных окраинах России молокане всегда считались лучшими поселенцами и способствовали развитию земледелия, огородничества, садоводства и других полезных промыслов. В этом есть и лепта Ефимовых. Вот лишь один из примеров: благодаря крестьянам Хворову и Ефимову на Амуре стало развиваться пчеловодство - в 1871 году именно они завезли сюда первых домашних пчел, которые впоследствии «нашли прописку» и у хабаровских пчеловодов.
По-разному складывались судьбы Ефимовых в новом краю. Некоторые из них сумели обосноваться в Благовещенске и занимали не последнее место в его экономической и общественной жизни. Архивные документы сохранили память о нескольких городских кланах Ефимовых. Они имели в собственности землю, владели домами и сдавали их внаем, занимались пароходством, торговлей и пр. По косвенным признакам можно провести родственные параллели Людмилы Сузун с известным молоканским проповедником, купцом 2-й гильдии Егором Ионовичем Ефимовым. У молокан существовал обычай называть первого сына по имени деда по отцу, второго - по имени деда по матери. Как говорит Людмила, Ион - это одно из мужских имен их рода. В других благовещенских кланах Ефимовых, проживавших в Благовещенске в 1858-1920 гг., такое имя не встречается.
Егор Ионович отличился своим активным участием в полемических противосектантских беседах, которые в 1902 году устраивал православный благовещенский епископ Никодим.
Старожилы
Крестьян, обосновавшихся в Приамурье до 1901 г., официально называли старожилами-стодесятинниками, или просто старожилами. В Сергеевке тянущаяся вдоль пограничной реки улица Амурская до сих пор именуется старожильческой. Состоит она в основном из усадеб потомков первопоселенцев. Среди них и «родовое гнездо» Людмилы - с домом, который до сих пор обогревает русская печь, сложенная ее дедом, с огородом и садом, заложенным им же. Огород в огород - еще одна старинная ефимовская усадьба, которая сейчас принадлежит троюродному брату Людмилы - Владимиру Ефимову.
Людмила полагает, что прародителем ее амурского рода стал Федот Ефимов из семейства Ивана Ефимова, того самого, что пришел на Амур с 15 «душами» семьи.
В 1876 году у Федота родился сын Сергей, через три года - Илларион. В годы коллективизации оба они вступили в организованный в Сергеевке колхоз «Амурская правда», были рядовыми колхозниками. В 1938 году в селе «органами НКВД были арестованы 12 глав семей». Под катком репрессий оказались и братья Ефимовы. 15 октября Сергей и Илларион были приговорены к высшей мере наказания по пресловутой 58 ст. УК РСФСР, 26 октября - расстреляны. Сергей Федотович реабилитирован в 1958 году, Илларион Федотович - в 1959 году.
Сын Иллариона Иннокентий был родным дедушкой Людмилы. Именно он питал особое пристрастие к возделыванию тыквы. Она не раз «выручала» его семью в трудные моменты жизни. В родовой памяти Ефимовых-Сузун сохранилась такая история. В 1947 году на какое-то время была взята под стражу жена Иннокентия Ольга Андреевна - за то, что после родов не вышла на работу в колхоз. Оставшимся с ним детям - пятилетней Вере и четырехлетнему Николаю - Иннокентий на целый день запекал в печи тыкву. Так и дождались матери. С тех пор тыква заняла почетное место на столе семьи Иннокентия Ефимова и его потомков. Людмила говорит, что сама она знает уже более 100 рецептов блюд из тыквы.
На спор
Как признается Людмила, фермером она стала, скорее всего, по воле судеб. Несколько лет назад, она, как директор пиар-агентства, взялась на спор доказать своим знакомым, что сможет организовать и провести фестиваль тыквы в своей родной Сергеевке, не привлекая бюджетных средств. Спор выиграла, а праздник стал ежегодным. На протяжении последних пяти лет на него собираются и жители сел, и горожане. На фестивале демонстрируют и продают не только выращенную на своих огородах тыкву различных сортов, но и приготовленные из нее яства. Причем их рецептурный перечень постоянно пополняется. В этом году помимо уже традиционных варенья-печенья-мармелада-каш, были представлены запеченные яблоки, нафаршированные тыквой, оладьи из нее и пр. Короче, как написала на популярном амурском форуме одна из постоянных участниц фестиваля, тыква пошла в массы. А фестиваль стал толчком, заставившим Людмилу сменить род деятельности и заняться выращиванием тыквы. Заговорили гены?
Перед дедом не стыдно…
Постоянный спутник фермерства Людмилы Сузун - преодоление возникающих проблем. Когда в первую посевную стало невозможным запустить сеялку и казалось, что уже все - полевой сезон провален, 13-летняя дочь Людмилы предложила засеять все пять гектаров вручную: «О, мы что, тяпку в руках не держали?» Втроем, с помощью друга Златы, с задачей справились за несколько дней.
Решив, что ее тыква будет экологически чистым продуктом, новоявленная фермерша упрямо отказывается от использования на своих полях гербицидов и удобрений. Потому что знает: ее тыкву будут покупать друзья, кормить ею своих детей и внуков. Такая настырность осложняет работу, приводит к удорожанию производства, зато, как говорит Людмила, ей перед дедом не стыдно… Большие трудности вызывает вхождение в торговые сети - с их необъяснимым требованием реализовывать «Ефимовскую» тыкву под другим брендом, а с этим Людмила согласиться не может.
Но как бы ни было трудно, а она уже строит планы на перспективу. Людмила намерена рано или поздно создать предприятие по производству тыквенного масла. Ничего подобного на Дальнем Востоке еще не было…
При подготовке публикации использованы:
Е.В. Буянов «Духовные христиане молокане в Амурской области во второй половине XIX - первой трети ХХ вв.».
Именной и биографический справочник- указатель «Благовещенск. 1858-1920 гг.». Составители: В. Н. Абеленцев, А. А. Гаршин.
Фото из личного архива Л. Сузун.
Людмила БУЙНИЦКАЯ.
- Из рода Ефимовых
- Ярмарка на берегах Амура прошла для жителей двух государств
- Яйца журавлей летят в Хинганский заповедник со всей России и Чехии
- Албазин - историческое имя на карте Дальнего Востока
- До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России
- Возвращенная память
- В Амурской области своего часа ждет самое крупное в России местонахождение динозавров Азии
- Дальневосточные корни: Голос Светланы Мараховец знают и любят в Амурской области, Китае и Корее
- Амурская область собирается привлекать ежегодно не менее миллиона туристов из КНР
- Род Буяновых: отражение истории Приамурья
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.