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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Января, 09:38 |
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Албазин - историческое имя на карте Дальнего Востока
Экспозиция создана в рамках плана мероприятий федеральной целевой программы «Культура России». В церемонии открытия экспозиции принял участие губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
- 158 лет назад была образована Амурская область. Но история русских поселений на нашей земле начинается еще с Албазинского острога, основанного первопроходцами в XVII веке. Острог стал форпостом освоения всего дальневосточного края. На примере героизма защитников крепости возможно воспитание настоящих патриотов России, - обратился к участникам церемонии глава региона.
Экспозиция позволяет посетителям музея не только познакомиться с подлинными мемориальными предметами XVII века (нательные кресты защитников крепости, предметы быта, одежда, обувь, орудия труда, образцы вооружения албазинцев), но и совершить путешествие по Албазинскому острогу, познакомиться с его основными постройками, бытом и культурой албазинских казаков, стать «очевидцем» героической обороны Албазина казаками во время осады крепости многотысячным отрядом маньчжурских войск.
На открытии экспозиции гостям показали пролог к спектаклю «Горький хлеб Албазина», который поставил Амурский театр драмы.
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