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Пятница| 17 Августа, 14:09 |
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Одно из семи чудес Хабаровского края - озеро Амут - каждому дает то, в чем тот нуждается
Этот уникальный геологический объект находится примерно в 60 км от города Комсомольска-на-Амуре. Постановлением губернатора Хабаровского края еще в 2005 году озеро признано ландшафтным памятником природы краевого значения и охраняется законом.
Оно было обнаружено довольно поздно, появившись будто бы из ниоткуда. Поскольку дно Амута до сих пор не изучено, споры о его появлении идут по сей день, часть ученых называют причиной оползень, часть - тектонический разлом. Так или иначе, это чудесное озеро является настоящей жемчужиной Хабаровского края. Его длина - 450 метров, ширина - всего 130, а высота над уровнем моря - 761 метр: оно располагается в самом центре хребта Мяо-Чан. Средняя глубина Амута составляет 12,5 метров, но в некоторых местах достигает 70 метров, при этом на 10-15 метров вода абсолютно прозрачна. Средняя температура воды - 3-6 градусов, из-за скорости водообмена - ежесуточного - прогревается оно тяжело. Самое теплое время года на Амуте: конец июля - начало августа. Поверхность озера прогревается до +17 - +180С, несмотря на то что река постоянно приносит в него значительное количество холодной воды. При этом здесь особенный и очень приятный микроклимат. Даже зимой здесь на 5-10 градусов теплее, чем в окрестностях.
В зимнее время года Амут привлекает большое количество лыжников и сноубордистов со всего Хабаровского края. Естественные спуски и склоны образуют несколько качественных и разных по сложности трасс. Причем горнолыжный сезон длится до мая-июня. Также здесь можно кататься на беговых лыжах, санках и тюбингах. С проживанием проблем нет: в округе работают базы отдыха, мини-гостиницы, сдаются дома.
Весна приходит в эти края в середине апреля, но снег лежит до июня, уступая место лету лишь в июле-августе. Главные туристские маршруты от озера ведут на хребет Мяо-Чан, к горе Чалбе или к избе Чепалова. Можно отправиться также на Баджальский хребет.
Впрочем, сюда приезжают не только отдыхать, но и лечить тело и душу: представители самых разных религий утверждают, что здесь невероятная концентрация благодати. В этом несложно убедиться лично, составив собственное представление о том, какие еще тайны скрывает «возникшее из ниоткуда» озеро.
С использованием материалов сайта www.DVhab.ru
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