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18 Марта 2015, 17:37 | Вкус жизни

Директор по туризму компании "Фрегат-Аэро" Ольга Алексеева: Все возможности - в нас самих. Бери и действуй

Директор по туризму компании "Фрегат Аэро" Ольга АЛЕКСЕЕВА в туристической сфере уже без малого 30 лет. Бизнесу, которым она владеет совместно с мужем, 21 год. При этом она, словно в первые годы работы, по-настоящему горит тем, чем занимается.

«Не устала ли я? Нисколько. Разве можно устать от жизни? А туризм, без ложного пафоса, - это моя жизнь, - говорит Ольга Геннадьевна. - К тому же это такая сфера деятельности, когда ты все время в движении, тебя все время что-то подпитывает и вдохновляет: предложения, которые делают партнеры, места, которые ты открываешь сам - для себя и своих клиентов… Помните, как у ЗАБОЛОЦКОГО? «Душа обязана трудиться и день и ночь…» - эта фраза с детства легла мне на душу, я как-то сразу ее приняла и иду с ней по жизни. Возможности, любые, - в нас самих, и больше нигде. Бери и действуй».

- Как вы оказались в этой сфере?

- Наверное, это судьба. Окончив Дальневосточный политехнический институт с дипломом конструктора радиоэлектронной аппаратуры, я работала инженером на «Дальприборе», а по выходным мы с друзьями путешествовали по Приморью с палатками. Как-то попала на туристские соревнования и познакомилась с Николаем Васильевичем ДУЛЬЦЕВЫМ, возглавлявшим Приморский краевой совет по туризму и экскурсиям. Он очень удивился, узнав, что я целыми днями сижу за кульманом. «Приходи к нам, увидишь, что такое настоящая работа, настоящее творчество», - сказал он. И я… приняла его предложение, хотя до этого мне казалось, что я люблю свою работу и нахожусь на своем месте. Так я стала заниматься профсоюзным туризмом при Приморском краевом совете по туризму и экскурсиям. А когда появилась возможность открыть свое дело - я это сделала.

- В семейном бизнесе супруги находятся рядом 24 часа в сутки - в этом больше плюсов или минусов?

- Для меня лично это сплошной плюс. Любые решения мы проверяем прежде всего друг на друге, и это лучшая лакмусовая бумажка. Думаю, если бы должность генерального директора занимал чужой человек, я, советуясь с ним, постоянно бы сомневалась: а почему я должна ему верить, прав ли он или, наоборот, права я? В нашем же случае таких мыслей не возникает, а если и случаются разногласия по рабочим процессам, то это споры, но никак не конфликты.

- Что приводит к успеху в вашем бизнесе - образование, связи, стратегия..?

- В первую очередь огромное желание добиться успеха и команда, которую ты собрал под себя. Один в поле не воин.

- Как подбирали коллектив?

- Для меня важно почувствовать стремление кандидата на вакансию развиваться. Профильное образование вторично. Не диплом, не специализация, а образованность, стремление расти - вот что действительно имеет значение. И креативное мышление, конечно.

- Туристический бизнес завязан на человеческий фактор. Всегда ли прав клиент?

- Не всегда. Более того, из нашего опыта, в 70% случаев он не прав. И главная причина его недовольства - несоответствие ожиданий. Почему это происходит? Представьте, одна подружка едет в отпуск и рассказывает красивую «сказку», личную и очень субъективную, второй. Та «считывает» и приходит к нам со сложившимся образом путешествия, не понимая того, что для нее идеальной будет совсем другая «сказка». Путешествие должно быть «скроено» под конкретного клиента. Это как в мире моды. У каждой фигуры свои особенности. И чтобы образ сложился, надо подобрать то, что подходит лично тебе. То же самое с организацией отдыха.

Другой момент касается настроя туриста. Он еще только планирует с менеджером свою поездку, а я уже вижу, с каким настроением он вернется. «Что-то мне не верится, что отель хороший…», «да трансферы всегда задерживаются…» - несложно догадаться, чем обернется его поездка. Верный спутник удачного отдыха - позитив.

- А сами много путешествуете? Есть любимые места?

- Путешествуем семьей два раза в год. На любимые места сама себе давным-давно поставила табу. Ведь если «приклеюсь» к чему-то душой - буду подсознательно транслировать это менеджерам, клиентам, а это непрофессионально: мир такой большой! Скажу иначе: у нас нет нелюбимых мест. Мы тщательно готовимся к каждой поездке, поэтому возвращаемся переполненными эмоциями и обязательно делимся впечатлениями на заседаниях нашего клуба путешествий.

- В чем черпаете оптимизм относительно «завтра» вашего бизнеса?

- В уверенности в том, что рано или поздно ситуация выправится. Жизнь научила тому, что любые трудности - временные, проблемы и неприятности - преходящи, главное - не разрушать себя негативом, тем более что позитивные моменты можно найти всегда и во всем. Снова снег, в начале марта? Так это же здорово, красивое прощание с зимой! Пробки на дорогах? Есть время разглядеть, как похорошели улицы под снежным покрывалом!.. Это несложно, попробуйте. У любого явления есть белая и черная полоса. И самую темную и страшную ночь всегда сменяет наступающий день. 

Татьяна СУШЕНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

Теги: туризм  Фрегат Аэро 


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