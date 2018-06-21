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Будущий цвет китайской живописи учится писать в Приамурье
Студенты-первокурсники Хэйхэского государственного университета изучают здесь русскую школу масляной живописи. Дома они обучаются традиционным китайским техникам, а здесь погрузились в магию русского пейзажа. Об этом им прежде рассказывали амурские преподаватели, работающие в Хэйхэ, и они учились срисовывать картины. Теперь же учатся писать пейзажи с натуры, и не на бумаге, а на холсте.
«Русская школа живописи - особая, - признаются молодые художники. - Мы изучаем перспективу, состояние утра, вечера, учимся чувствовать пульс природы. Это непросто, но тем интереснее».
Вообще-то, виды природы - амурские и китайские - не сильно отличаются. Но такой архитектуры, как в русской деревне, в Поднебесной не встретишь. «Главная особенность русского пейзажа - это русский дом. В Китае таких не строят, - говорят ребята. - Самое сложное - перенести на холст цвет этого дома. В Китае такой вообще не используется».
Итогом практики в Черемхово станут картины, которые напишут молодые живописцы. Эти работы будут транслировать их ощущения от российского Приамурья, и это тот самый случай, когда холст, кисть и краски красноречивее любых слов.
По материалам Амур.инфо. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2014 год.
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