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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Снег Востока" объединит дальневосточных туристов
В зимний период возможности туристического обмена увеличиваются на Дальнем Востоке. Многочисленных путешественников привлекают различные виды спорта и отдыха. Возможность покататься на лыжах или сноуборде, арендовать собачью упряжку или поучаствовать в гонках на снегоходах не оставляют равнодушными туристов.
По мнению экспертов, туристический продукт, объединяющий «зимние» возможности сразу нескольких субъектов, смог бы найти свою аудиторию у ряда путешественников. Одним из таких проектов является «Снег Востока», входящий в концепцию «Восточного кольца России». Впрочем, жизнь такого проекта возможна только при соблюдении нескольких условий: объединения турфирм и властей регионов, совместного продвижения и субсидирования авиаперелетов.
Территория Дальнего Востока хранит большой потенциал для активного зимнего отдыха. Регион богат крупными горнолыжными курортами, которые привлекают туристов со всего мира. Этот потенциал предложено объединить в единый туристический продукт «Снег Востока», который станет одним из межрегиональных туристических направлений, реализуемых в рамках бренда «Восточное кольцо России». Основываться продукт будет на трех регионах: Приморском крае, Сахалинской области и Хабаровском крае.
Досье "Дальневосточного капитала": Федеральный проект «Восточное кольцо России» был впервые презентован в 2016 году в рамках Тихоокеанского туристского форума. Уже в сентябре на Втором Восточном экономическом форуме, главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры России и Ростуризма было подписано соглашение о его реализации. Целью «Восточного кольца» является продвижение совместного туристического потенциала регионов. Приморский край взял на себя обязанность координатора данной работы и разработал план развития концепции.
Дружить регионами
Маршрут «Снег Востока» объединит возможности таких известных горнолыжных курортов, как «Холдоми» (Хабаровский край) и «Горный воздух» (Сахалин) с объектами зимнего отдыха в Приморье. Так, регион может предложить туристам горнолыжный курорт «Грибановка», базу отдыха «Комета», курорт Arsgora, центр зимних видов спорта «Синяя сопка» недалеко от интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Не менее увлекательным для туристов станет посещение русского исторического парка «Изумрудная долина» в Уссурийске, где в прошлом году открылась резиденция Изумрудного Деда Мороза. Как отметила директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА, в дальнейшем проект обрастет предложениями зимнего отдыха Камчатского края. «На Камчатке расположено несколько крупных горнолыжных курортов, а также проходит замечательное мероприятие «Берингия» - гонка на собачьих упряжках. Все это может быть в перспективе включено в маршрут «Снег Востока», который объединит сразу несколько регионов под эгидой зимнего отдыха», - рассказала директор ТИЦ Приморья.
Как отмечают представители рынка, туристический обмен между некоторыми регионами Дальнего Востока в зимний период оживляется. «Ежегодно количество путешественников, которые отправляются из Приморья на Сахалин, растет. Как правило, они летят туда именно в зимний сезон для того, чтобы посетить спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух». Другие туристические программы особой популярностью не пользуются. Также нельзя отметить живой спрос на горнолыжные курорты Приморья - их основной целевой аудиторией остаются местные жители. И это совершенно неудивительно - ни «Комета», ни «Синяя сопка» не могут конкурировать с курортами Камчатки и Сахалина. Не вызывают ажиотажного интереса предложения Дальнего Востока и у жителей западной части России - им ближе «Шерегеш» и курорты Сочи», - рассказала заместитель коммерческого директора ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (Билетур) Анна ШВЕДОВА.
Продукт, который объединит сразу несколько регионов в один зимний маршрут, пока еще в разработке. «Реализация такого проекта, как «Снег Востока», подразумевает участие нескольких игроков, ведь создание и продвижение такого маршрута - достаточно непростой процесс, - добавила Дарья Гусева. - Нам нужно включать в работу не только операторов и ТИЦ Приморского края, но и другие субъекты. Ведь бренд «Восточное кольцо России» - межрегиональный, соответственно, и продвижение должно быть межрегиональным».
Отмечает отсутствие взаимодействия между субъектами Дальнего Востока и директор туристической компании «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА. «Проекту не хватает консолидированного подхода. У нас есть продукты, которые создаются «снизу» - турфирма предлагает региональный продукт и хочет выйти на другой рынок, а есть идеи, которые спускаются «сверху». «Восточное кольцо России» относится к последним. И эта коммерческая идея - здравая, глобальная и интересная, но пока не является «живой» или продаваемой. Вполне возможно, что она найдет своего клиента, но пока это сырой продукт. Мы особо не дружим регионами, чтобы создавать какие-то совместные проекты. Поэтому пока «Восточное кольцо» - пример брендирования территории, а не реальные маршруты, которые можно было бы продавать», - считает директор туристической компании «Пять звезд».
Добавить привлекательности ценам
Эксперты также отмечают, что объединенному туристическому продукту необходимо субсидирование перелетов. Ведь без снижения цены транспортной составляющей в туристическом продукте концепция не обретет жизнеспособность. Причем такая мера активизирует не только путешествия дальневосточников по ДФО, но и будет стимулировать интерес жителей западной части России. «К сожалению, стоимость перелетов по Дальнему Востоку нередко сопоставима с ценой перелета до Москвы. Поэтому приморцы зачастую предпочитают улететь в столицу, а не тратить деньги на Сахалин и Камчатку, - говорит Оксана Зяблова. - Конечно же, сезонные акции авиакомпаний добавляют привлекательности тому или иному направлению, но они кратковременны и не могут обеспечить доступными билетами всех желающих». Соглашается с этим и Дарья Гусева. «В реализации проекта не обойтись без субсидирования. Мы подаем запросы в департаменты субъектов о возможности снижения тарифов на авиаперелеты хотя бы в рамках групповых туров «Восточного кольца». Пока этот вопрос находится в стадии согласования», - уверена директор ТИЦ Приморья.
«Дальневосточным регионам действительно есть что показать друг другу. А с учетом недолгого перелета взаимный туристический обмен напрашивается сам собой. Но в настоящий момент программа большинства туров занимает от пяти дней, тогда как дальневосточники предпочитают так называемые туры выходного дня и при этом ориентируются на ценовую доступность такого предложения. А на Дальнем Востоке эта доступность нередко упирается в стоимость авиабилетов, которая значительно увеличивается в высокий сезон», - рассказывает руководитель туристической компании «Камчатка Комфорт» Владимир РЯБИНИН.
«Все мы понимаем, что в настоящий момент путешествие по нескольким регионам Дальнего Востока очень дорого для туриста, и проект «Восточное кольцо» был призван решить эту проблему и сделать такие путешествия массовыми, а значит, и более дешевыми. Но это достаточно непростая задача, поэтому туристско-информационные центры будут объединяться с туристическими операторами и совместно продвигать межрегиональные маршруты», - уверена главный специалист туристско-информационного центра Камчатского края Анна БИЛЬЧУК.
Подчеркивает ценовой вопрос и Анна Шведова. «Перелеты в четыре города Дальнего Востока обойдутся минимум в 40-50 тысяч рублей. К тому же, остается открытым вопрос, насколько удобными будут такие туры, ведь в каждом городе придется проводить как минимум два-три дня. И это если не вмешаются погодные условия, которые ежегодно замораживают на несколько дней работу аэропортов Камчатки и Сахалина. В текущих условиях перелет между двумя городами - самый комфортный. Но если бы перевозчики вводили специальные программы и выдавали что-то вроде «единого проездного» на направления «Снега Востока» - это смогло бы добавить интереса к продукту. Также уместно было бы ввести единый ski-pass, поскольку приобретать его на каждой базе на сутки или пару дней будет достаточно дорого. В общем, чтобы воплотить эту действительно интересную идею в жизнь, необходимо проделать обширную работу», - уверена представитель «Билетур».
В некоторых регионах подобная глобальная работа уже началась. Так, весной этого года был подписан меморандум о формировании туристического кластера в Сахалинской области. Документ подписали представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра, СТК «Горный воздух», авиакомпании «Аврора» и Сахалинского государственного университета. По словам областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея БУРЕНКОВА, в рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России.
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
Наталья КОМИССАРОВА.
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