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24 Сентября 2019, 09:00 | Вкус жизни |

Мы были в Грузии

Не случайно, нет: собрались почти за год до даты поездки, начитавшись путеводителей, составили примерный маршрут нашего путешествия

Мы были в Грузии. Помножим

Нужду на нежность, ад на рай,

Теплицу льдам возьмем подножьем,

И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах

С землей и небом входят в смесь

Успех, и труд, и долг, и воздух,

Чтоб вышел человек, как здесь.

Б. Пастернак

Не случайно, нет: собрались почти за год до даты поездки, начитавшись путеводителей, составили примерный маршрут нашего путешествия, грезили и мечтали увидеть Казбек, посетить Крестовый перевал, пройтись по кривым улочкам Тбилиси, окунуться в самое синее море - Черное, погулять по приморскому бульвару Батуми, старались запомнить странно звучащие для русского уха названия: Степанцминда, Нарикала, Мтацминда, Ананури, Мцхета… А в голову, для сравнения, упрямо лезли более знакомые грузинские названия: Киндзмараули, Цинандали, Кварели, Ркацители, Хванчкара…. И было от этого как-то тепло и радостно на душе.

И вот, авиабилеты из Москвы в Тбилиси в кармане. Обзвонили всех своих знакомых в Грузии, радостно сообщили о дате прилета. Но все оказалось не так просто. 20 июня в Грузии разразился грандиозный скандал на протокольной почве. И, как гром среди ясного неба, в ответ на него, с 8 июля прервано авиасообщение с Грузией. Приехали!!!

Несмотря на запреты, мы решили не отказываться от своих планов. И, обменяв авиабилеты, улетели во Владикавказ, откуда и началась наша увлекательная дорога в Грузию. Как говорится, нет худа без добра. Нам предстояло дважды проехать по Военно-грузинской дороге, которая связывает два города - Владикавказ и Тбилиси, и две страны - Россию и Грузию.

Бесконечная череда потрясающих горных пейзажей, особенно в Дарьялском и Гудаурском ущельях, в районе Жинвальского водохранилища и на Крестовом перевале. От такой красоты душа каждый раз замирала и пела от восторга! Над тобой горы, под тобой горы, долины, речушки, облака как бы спят внизу, и мы смотрим на них сверху! Величественная картина, и такая тишина звучащая, от которой кружится голова от осознания бесконечности мира.

 


 

Православные - мы

Первая остановка в Степанцминде, в недавнем прошлом - Казбеги. Отсюда, если посчастливится, можно увидеть покрытый снегом даже в летнюю жару пятитысячник - Казбек. А обязательная программа для тех, кто хочет с первых шагов по грузинской земле понять этот народ, - подняться поближе к богу, посетить Церковь Святой Троицы в Гергети.

Церковь Святой Троицы стоит, в буквальном смысле, выше облаков - высота над уровнем моря составляет более 2100 метров. Снизу кажется, что монастырь как бы парит в воздухе! В Грузии существует поверье: чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия. Поэтому и возвели храм так высоко, чтобы преодолевали сложный путь в гору только истинно верующие. В конце восьмидесятых годов к церкви проложили канатную дорогу, но местные жители посчитали, что это оскверняет святые места, и разрушили построение. На удивление, даже сейчас возле храма нет никаких магазинов, кафе, киосков с сувенирами и прочего, что сохраняет первозданность святых мест.

Каждый, кто истинно хочет прочувствовать Грузию, должен побывать в ее древней столице - Мцхете, откуда царь Вахтанг Горгасали, бывший по происхождению персом, перенес столицу страны в основанный им Тбилиси, а Святая Нино, будучи гречанкой, истово проповедовала здесь христианство и превратила Мцхету в центр христианизации Грузии.

Грузия приняла христианство раньше России, еще в IV веке, здесь огромное множество православных храмов и монастырей. Грузинские церкви имеют собственный неповторимый стиль. Купола их всегда коничны и прямолинейны, они несколько напоминают заточенные карандаши, внешняя отделка, как правило, без штукатурки, украшена искусной резьбой по камню.

Там же восхищались невероятным пейзажем слияния рек Кура и Арагви у подножия монастыря Джвари, вдохновившего М. Лермонтова на создание поэмы «Мцыри».

Наш гид, Георгий, историк, профессор университета, поведал нам полушутливую легенду о сотворении мира, которая гласит, что, когда Бог раздавал всем народам земли, грузины опоздали, потому что отмечали мироздание и славили его имя. За грузинскую искренность Бог решил отдать им кусок земли, что оставлял для себя - самый прекрасный во всем мире. Посетив Грузию, мы перестали в этом сомневаться. Это, действительно, Богом поцелованная земля.

Тбилиси, в прошлом - Тифлис: в этом году ему исполнился 1561 год. Старый город - историческое сердце столицы у подножия горы Мтацминда. Старинные узкие улочки, вымощенные кирпичом, да и практически все строения здесь представляют собой культурную и историческую ценность. Их хотелось не только фотографировать, но и гладить руками и ощущать этот запах вековой старины, и вкушать этот неповторимый вкусный воздух: так пахнет только здесь - солнечной чурчхелой, персиками, хачапури и вином.

 


 

Главная достопримечательность Грузии

Это сами грузины. В Тбилиси нас встречал старинный друг - Гоча (Георгий) МАЙСУРАДЗЕ. Собственно говоря, мы и ехали к нему в гости. Гоча - выпускник в то время ДВГУ (сейчас - ДВФУ). Учился на одном курсе вместе с будущим, а теперь бывшим, ректором ДВГУ Владимиром КУРИЛОВЫМ. Приехал поступать в ДВГУ из Грузии, поступил с третьей попытки (из-за высокого конкурса) на юрфак, и вскоре оказался в числе лучших студентов. Проработав по распределению положенный срок в прокуратуре Приморского края (был следователем в Партизанском районе), уехал в 1975 г. в родную Абхазию, так как пожилые родители нуждались в сыновней помощи. Учебу успешно совмещал с турпоходами. В этом году исполнилось ровно 50 лет со дня совместного путешествия в знаменитую Долину Гейзеров на Камчатке. Дружеские связи с той далекой поры сохранились. Но дело не только в этом. Мало кто может сравниться с этим человеком по его сильной и благодарной памяти о годах, проведенных во Владивостоке и Приморском крае.

Несмотря на явное охлаждение официальных государственных отношений, мы не почувствовали никакого негатива со стороны простых жителей, с кем бы мы ни общались. Ровно наоборот: мы ощущали неподдельное душевное тепло, искреннюю симпатию к россиянам вообще, и к нам в частности. Эти теплые чувства люди демонстрировали везде: в Казбеги, в Тбилиси, в Батуми, в поездах и маршрутках, в магазинах и на пляжах. И мы поймали себя на мысли, что, несмотря на экзотику, фантастически прекрасную природу, самое главное впечатление на нас оказали живущие в Грузии люди.

Вот, например, Андрей ШАНИДЗЕ - сокурсник Майсурадзе и Курилова. Он оставил самую лучшую память о себе у всех, кто учился с ним в те годы. Узнав, что мы в Тбилиси, пригласил нас в гости, и надо было видеть, как он рад встречать старых друзей, как он благодарен Дальневосточному университету за свое профессиональное становление.

Мы побывали и на настоящем грузинском застолье - у родственника Гочи, Гурама МАЙСУРАДЗЕ. Признаться, Гурам поразил нас гораздо сильнее, чем все достопримечательности Грузии, вместе взятые. Сейчас этому прекрасному мужчине почти 79 лет. Десять лет назад, во время боевых действий в Южной Осетии, ему пришлось по коридору, состоящему из российских солдат, выводить людей из мест, где они прожили всю свою жизнь. Сложно понять, что происходило там, и все сведения об этой грузино-осетинской войне очень противоречивые, но перед нами стоял человек, который в 68 лет остался без родины и крыши над головой.

Гурам пригласил в гости, он показал нам свой новый дом, сад и обалденный погребок. Сад Гурама - мир идеальных взаимоотношений человека и природы. Все, чем может быть богата грузинская земля, любовно возделано этим человеком: гроздьями висит виноград разных сортов, плодоносят яблони, персики, слива, груши, инжир, хурма, кизил, гранаты - каждый клочок вновь обретенной земли благоухает цветами, все, что он вновь создал, приносит ему самому и всем окружающим несравнимую радость бытия и мирного труда на своей земле.

 


 

Штрихи к портрету

Еще Александр Дюма говорил о грузинах: «Грузинская нация любит давать столько же, сколь другие народы любят получать… Это народ без недостатков, со всеми добрыми качествами…».

Если грузин пообещал вам, что в другом городе у вас будет все в порядке, можно этому верить на все сто. Вас будут передавать из рук в руки знакомые и друзья вашего друга и прочие родственники по всей стране. Мы в этом убедились лично. Звонки дорогого друга Гочи и его незримое участие в нашем путешествии сопровождали нас повсюду на грузинской земле.

 


 

Гостеприимство местного населения выражалось в каждой мелочи: они давали нам полезные советы и рекомендации, рассказывали какие-то интересные истории, или, как старых приятелей, угощали своим вином или фруктами из собственного сада, солеными грибочками и вареньем, с любовью приготовленными для себя.

Мы спросили в Батуми у молодого человека: где найти аптеку? Парень развернулся на 180 градусов и шел с нами до тех пор, пока эта самая аптека не оказалась в поле видимости. А ведь мог просто махнуть рукой в примерном направлении, да и идти себе дальше. Во многих случаях люди сами предлагали свою помощь и оказывали ее с улыбкой. Весьма необычно для нас, неулыбчивых, вечно куда-то бегущих.

Так вот, главная ценность Грузии, то, о чем будем вспоминать в первую очередь, - это грузины, простые люди. Душевные, обходительные, вежливые, всегда положительно настроенные. Они эмоциональные, взрывные, открытые, доверчивые и невероятно теплые.

Наверное, есть и те, кто не любит русских, но за две недели нам таких встретить не удалось. Хотя за это время мы успели познакомиться со многими мужчинами и женщинами, и даже побывать на настоящем грузинском застолье, поговорить о политике со случайными прохожими.

Проходят дни, укладываются эмоции, и в сознании вызревает нежная повесть о необъятных мистических долинах, охраняемых горами-великанами в снежных сверкающих шапках, об уютных узких улочках в красно-черепичных покрывалах, густой заросли зеленых насаждений и тенистых аллеях, сверкающих на солнце фонтанах и улыбчивых жителях, говорящих на своих напевных наречиях. Это невероятные виды, и, в первую очередь, невероятные люди. Кажется, рядом с каждым грузином женщина чувствует себя женщиной. Там за тобой могут ухаживать и делать страстные комплементы. Это так приятно. И с безопасностью все в порядке.

Нас покорила местная полиция: во-первых, полицейские очень красивые молодые люди, во-вторых, как нам объяснили, функция полиции не карательная, а наоборот - помогающая. Мы несколько раз обращались к полицейским на русском языке, все нас понимали и отвечали нам тоже на отличном русском языке. Хотя грузины и любят выпить, но пьяных людей на улице мы не видели.

Елена БРЫЗГАЛОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: впечатления  Грузия 


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