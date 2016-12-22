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18 Ноября 2016, 09:15 | Вкус жизни |

Зимний отдых не за горами

Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".

Сергей СУХОВ, директор компании «Восход-ДВ»:


 

- У моих друзей помимо охоты есть много увлечений: кто-то спортом занимается, кто-то на мотоцикле носится. Но для меня охота - основное хобби. Если у меня нет дел, я беру ружье и выезжаю в лес. Могу поохотиться даже один, если не получается собрать компанию, хотя в одиночку немного грустновато.

Зимний период для охотника - это самое любимое время года, так как охота получается самая интересная. Во-первых, потому, что можно стрелять копытных, а во-вторых, потому, что на снегу видны следы и можно «тропить» зверя. Поэтому я люблю в свободное время уезжать куда-нибудь в сопки и с самого утра читать свежие следы. Я не стараюсь много настрелять дичи (куда ее потом девать?), я просто провожу время на природе.

Охота - настоящая отдушина для меня. Если я собрался в тайгу, остановить меня ничто не может, только очень важная сделка или чрезвычайная ситуация. Выслеживание зверя доставляет огромное удовольствие, я по-настоящему отдыхаю душой. Когда выезжаешь на охоту, забываешь обо всем и отдыхаешь: нет никаких забот, только ты и природа. Разгрузка классная, домой возвращаешься спокойный, как танк.

Максим ВАКУЛЕНКО, директор русского исторического парка «Изумрудная долина»:


 

- Работа мне приносит массу удовольствия, но для того, чтобы трудовые будни сохраняли свое очарование, мне необходимо подпитываться новыми эмоциями, идеями и просто переключаться на другую деятельность. На мой взгляд, зимний отдых подходит для этого как нельзя лучше.

Я люблю путешествовать по Приморскому краю и заново открывать для себя уже исследованные места (ведь зимой и летом они выглядят по-разному), а также покорять еще не изведанные уголки. Таким образом, я полностью отключаюсь от всей рабочей суеты и наслаждаюсь отдыхом. Могу уехать в зимний лес в одиночку: развести костер, поесть тушенки, долго размышлять в тишине. Но предпочитаю выезжать с компанией друзей. Так, в прошлом году мы отправились в район Зеркального и исколесили вдоль и поперек практически весь Кавалеровский район.

Не так давно я начал выезжать с семьей на зимнюю рыбалку. Для меня стало открытием, что можно просидеть весь день на одном месте и совершенно не чувствовать холода из-за бешеного азарта. Сейчас полным ходом идет подготовка к зимней рыбалке, и я с нетерпением жду холодов.

Сергей КОМИССАРОВ, индивидуальный предприниматель:


 

- Конечно же, зимний отдых я хотел провести в южных странах - в Таиланде, Бали и т. п. Но кризис внес свои коррективы, и вот уже несколько лет приходится присматриваться к тем видам отдыха, которые может предложить родной край. На самом деле вариантов зимних развлечений в Приморье не так много, и летом регион предлагает намного больше возможностей. Но заниматься чем-то надо - не сидеть же все выходные дома.

Пожалуй, наиболее подходящим видом зимнего отдыха для меня стал сноубординг. Лыжи показались сложными, а санки - скучными, поэтому я уже второй год осваиваю сноуборд. Обычно уезжаю в выходные в Кучелиново, Арсеньев или на «Комету». Также зимой практикую подледную рыбалку: собираемся мужской компанией и целый день пропадаем на море.

Сергей ПЕРЕВОЗКИН, генеральный директор ООО «ДТК- Владивосток»:


 

- Зимние выходные я люблю проводить на горнолыжных склонах. В Приморском крае обычно катаюсь на сопке в Арсеньеве, только там для меня подходит длина трассы. А на других базах отдыха длина склона меньше и большие очереди н а подъемник.

Новогодние праздники планирую провести в Арсеньеве, хочу выехать туда с семьей. Мы снимем там домик, в котором встретим Новый год, и 2 января начнем ездить на сопку кататься на лыжах. Также зимой я планирую выехать на Камчатку, покататься на горных лыжах на базе отдыха «Морозная». В прошлые годы я выезжал на Сахалин, а также в Японию, Корею, Китай и Андорру.

Еще зимой я люблю ходить на беговых лыжах, ими я занимаюсь с детства и по ним являюсь кандидатом в мастера спорта. На беговых лыжах иногда катаюсь на «Комете», да и почти везде, где получится.

Владимир ПОПОВ, директор охранного агентства «АКБ»:


 

- Единственные выходные зимой - это череда новогодних праздников. Уже на протяжении многих лет я с семьей, друзьями и их семьями выезжаю на несколько дней за город. Обычно снимаем домик где-нибудь под Анисимовкой и несколько дней там живем. Природа, санки, горнолыжные склоны - вот чем нас привлекает такой отдых. Друзья любят покататься и на лыжах, и на санках, дети играют в снежки. За время отдыха мы жарим шашлык, а также паримся в бане. В этом году планируем так же отдохнуть.

А если говорить о том, чтобы сменить зиму на лето и выехать заграницу, то не всегда есть такая возможность: не на кого оставить все свое хозяйство. Если я с семьей поеду отдыхать в теплые страны, то наш выезд продлится на неделю. А домик мы обычно снимаем на несколько дней и после него возвращаемся к работе.

Ольга ГЛАЗКОВА, директор салона красоты «Орхидея»:


 

- В основном новогодние праздники я провожу дома с семьей. За эти восемь дней успеваю сделать капитальный ремонт в салоне. Ну а так новогодние праздники проводим дома, иногда выезжаем семьей кататься на лыжах и коньках на «Комету» или в Кучелиново. Гуляем по Владивостоку, обязательно заходим на центральную площадь покататься на горках. До кризиса и когда дети были младше получалось в новогодние праздники выехать и за границу. Летали, к примеру, в Таиланд, на Сайпан на 10-12 дней. Но сейчас в стране финансовый кризис, стало сложнее накопить на отдых за границей. Второй сложностью является учеба детей: нам необходимо будет выехать так, чтобы дети не пропустили занятия.

Надежда ТКАЧЕНКО, генеральный директор ООО «Минерал-1» (ювелирные магазины «Золотой ажур»):


 

- Я, наверное, единственный генеральный директор, который не отдыхает в новогодние праздники. Один день отдыха для меня - это 1 января. Только в этот день мои магазины закрыты. Обычно 1 января я провожу дома: отдыхаю, еще могу съездить в гости к друзьям. Две недели до Нового года я работаю вообще без выходных. Посетителей в этот период очень много, они идут как до Нового года, так и в первые числа января. Смотрят, примеряют, покупают себе подарки. Я даже уверена, что если магазин не закрывать в определенное время, то поток людей не уменьшился бы даже ночью. Поэтому новогодние каникулы мне и моему персоналу только снятся.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год. 

 

Теги: каникулы  туризм 


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