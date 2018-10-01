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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 07 Октября, 02:59 |
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Импортозамещение в туризме: есть или нет?
«Ваше личное ощущение, происходит ли на деле это самое импортозамещение? Где предпочитаете проводить отпуск вы? И готово ли Приморье (и Дальний Восток в целом) к переориентации туристов на внутренние направления? Насколько в этом смысле конкурентоспособен край?»
Анатолий КУРЮМОВ, генеральный директор IBC Corporate Travel (г. Москва):
- Импортозамещение в туризме - как в сегменте отдыха, так и в деловом - уже происходит, сужу по своему бизнесу. Если в 2014 году 35% мероприятий проходило за рубежом, то в этом году тенденция другая: количество мероприятий за рубежом будет очень незначительным, около 10% из всего объема заказов нашей компании. Происходит это по разным причинам, начиная от патриотизма и заканчивая курсом валют.
Если говорить о Приморье, то для меня это зона комфорта. Я часто бываю за границей, что помогает расширить кругозор и обогатить мировоззрение в целом, но до сих пор считаю край уникальным. Повышенный интерес к Дальнему Востоку был и будет всегда - рыба, море и, несомненно, люди. Вопрос только в том, как этот интерес конвертировать в реальные деньги для региона.
К сожалению, Тихоокеанская международная туристская выставка PITE который год поддается популярным и, справедливости ради, проверенным идеям, не уделяя при этом достаточного внимания корпоративному сегменту, а потому теряет значимую часть деловой аудитории и бюджетодержателей - тех, кто действительно готов способствовать туристическому импортозамещению и остро в нем нуждается.
Корпоративные клиенты сегодня смело смотрят в регионы. Да, уровень сервиса иногда подводит, но инфраструктура уже есть, есть некий эффект от новизны, многие никогда не были в Симферополе, Ярославле, Орле, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке и всерьез рассматривают новые для себя направления. Тем более что национальный перевозчик совершил беспрецедентную акцию, зафиксировав на сезон цены из Москвы на дальневосточные направления. Мы уже опросили своих клиентов в частном порядке, поинтересовавшись, готовы ли они поехать в Южно-Сахалинск за 12 500 руб., в Хабаровск - за 14 500 руб. или во Владивосток и Петропавловск-Камчатский - за 18 000 руб. В ответ - радостное «да!». Так что ждите гостей.
Андрей СМОЛИН, директор по развитию группы компаний «Восток»:
- Импортозамещение в туризме в России уже проявляется в активном посещении местных курортов и домов отдыха. Например, в Подмосковье отдельными базами отдыха уже реализуется программа all inclusive. Также много туристов в Сочи, особенно на горнолыжных курортах, что снижает зависимость региона от традиционного летнего отдыха.
Лично я провожу отпуск в России - это Подмосковье, Крым, Астрахань, Сибирь. В этом году впервые планирую посетить зоны отдыха в Приморье, познакомиться с красотами региона. Многие из моих друзей планируют поездку в Крым этим летом. Предполагаю, что в этом году будут побиты рекорды по количеству туристов прошлого сезона, самого массового в постсоветское время.
Вячеслав МАННАБЕРГ, генеральный директор компании «Роза ДВ int.» (г. Владивосток):
- Для того чтобы переориентация туристов на внутренние направления произошла, нужны глобальные изменения в туристической отрасли в Приморском крае: более высокий уровень сервиса, квалифицированные кадры, опыт работы в организации отдыха с предоставлением широкого спектра услуг. И на то, чтобы все это возникло, требуется время. Для начала как минимум необходимо создать достойные площадки для отдыха. Поэтому, думаю, прежде чем ставить вопрос об импортозамещении в туристической отрасли, нужно сначала что-то сделать для этого самого замещения. Красивые, удобные, достойные во всех отношениях места для отдыха в Приморье, конечно же, есть, были бы сервис и приемлемые цены. Я с маленьким ребенком езжу постоянно в Таиланд. В Приморье цены на домики на различных базах отдыха для тех, кто приезжает на отдых с детьми, такие же, как там. Но когда вы попадаете в этот домик, то понимаете, что условия отличаются в разы. Фактически за те же деньги вы получаете… ноль сервиса.
На мой взгляд, импортозамещения как такового не происходит. Выбор людей зависит, скорее, от их привычек. Те, кто отдыхает в основном в пределах территории края, хорошо знают, как тут можно провести время. Им этот вариант отдыха нравится, и они не особо стремятся за границу. Но те, кто привык отдыхать за рубежом, едва ли готовы менять свои привычки, ведь здесь условия для отдыха совершенно иные. Что же касается изменения курсов валют, то оно скорее сказалось на тех туристах, которые в качестве цели поездки выбирают шопинг, а не на тех, кто выезжает за границу просто с целью отдыха. Последних колебания валют затронули в меньшей степени, и они, скорее всего, продолжат проводить свои отпуска по сложившимся традициям.
Ксения КНЯЗЕВА, PR-менеджер КГБУ «Общественное телевидение Приморья»:
- В марте-апреле этого года мы с мужем совершили оказавшееся очень увлекательным путешествие по западной части России: прилетели самолетом в Москву, взяли автомобиль и отправились на нем сначала в Анапу, а затем в Кострому. (Мой личный рекорд - тысяча километров за рулем!) Это было мое первое большое путешествие по России, и оно превзошло мои ожидания. Отличные дороги, красивейшие места, удивительные города, в которые мы заезжали по пути: Ростов-на-Дону, Воронеж, Сергиев Посад… Я с огромным удовольствием открывала для себя собственную страну. Да, местами сервис явно не дотягивал до уровня, к которому мы привыкли за рубежом, но на эмоциях от увиденного это порой казалось такой мелочью. Поэтому мой личный вывод: по России можно и нужно путешествовать. Кстати, в нашем окружении немало друзей и знакомых также развернулись в сторону поездок по стране, и впечатления от отдыха в Сочи, Крыму или на Алтае у всех исключительно положительные.
Что касается Приморья, то его природный потенциал, безусловно, способен привлечь большое число гостей, но над инфраструктурой еще нужно поработать. И эта работа идет полным ходом. Мощной отправной точкой в этом смысле стал прошедший в 2012 году саммит АТЭС. Лицо города разительно изменилось, и, принимая приезжих гостей, очень приятно наблюдать за их эмоциями, за тем, как у них захватывает дух от наших мостов, морских пейзажей, островов, обилия свежевыловленных ими же даров моря… Сегодня краевые власти всерьез намерены сделать туризм в Приморье точкой роста. Главное - не останавливаться на полпути.
Вячеслав БУЛАВИН, программный директор радиостанции «Европа Плюс Владивосток»:
- Отдыхать на Дальнем Востоке безумно интересно, поскольку сам регион предоставляет массу возможностей для активного досуга: охота, рыбалка, тайга, сплавы, восхождения на вулканы… Вот только для меня эти виды отдыха не подходят. Я предпочитаю проводить отпуск с семьей, а маленькие дети накладывают на него свои ограничения.
Спокойный пляжный «овощной» отдых - вот мои предпочтения.
Но идти в отпуск летом, живя во Владивостоке, - глупо: нам хватает наших «морских» выходных. Зимой же в пределах России на море не отдохнешь. Была идея побывать в Крыму, но, опять же, зимой там тоже холодно, а летом и в Приморье отдыхается хорошо.
Поэтому никакого импортозамещения лично я не почувствовал. И по-прежнему хочу на Боракай...
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