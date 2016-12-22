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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:59 |
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Операторы связи идут за турпотоком
Качественная мобильная связь и возможность выхода в интернет в последнее время становятся все более значимой составляющей при выборе места отдыха. Поэтому к каждому туристическому сезону операторы готовятся особенно: проверяют зону покрытия в излюбленных местах отдыха, готовят новые пакеты предложений для путешественников, расширяя возможности общения.
Основным трендом двух последних лет является значительное снижение объемов выездного туризма: россияне все больше путешествуют внутри России. По итогам 2015 года внутренний туризм показал рост в 30% по отношению к 2014 году. По прогнозам экспертов, в 2016-м объемы вырастут еще на 15%.
Первыми эту тенденцию почувствовали туристическая отрасль и индустрия гостеприимства: эксперты из этих сфер отмечают рост запросов от клиентов на отдых внутри страны. Вторыми, кто сразу же отметил переориентацию спроса, стали, как это ни странно, сотовые операторы: новые туристические предпочтения россиян нашли отражение в мобильном трафике.
«За последний год на 10% вырос голосовой трафик во внутрисетевом роуминге по России, - комментирует ситуацию директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА. - Цифры, на первый взгляд, небольшие, но учитывая, что в целом пользование голосом падает во всем мире, это хороший знак. Кроме этого, растет в поездках и пользование интернетом: только за 2015 год трафик вырос на 45%. Видя изменения предпочтений клиентов, мы не можем оставаться в стороне от основных тенденций. Поэтому мы как оператор пересмотрели свой продуктовый портфель и сделали нашим клиентам предложения, которые будут им не только интересны, но и выгодны - ведь вопрос цены в сегодняшних условиях далеко не последний».
Но не только факт увеличения турпотока внутри России отмечают сегодня эксперты. Жители Дальнего Востока, как показывают последние независимые исследования, стали больше внимания обращать на красоты родного региона. Увеличилось количество туристов в ДФО и из других уголков России. И региону, как оказалось, есть что предложить путешественникам: на Дальнем Востоке уже есть большое количество баз для комфортабельного отдыха со всеми удобствами и «дикие» маршруты, позволяющие заглянуть в заповедные уголки живой природы.
«Развитие региональной туристической инфраструктуры мы отслеживаем очень внимательно и стараемся не опоздать, а где-то и опередить спрос, чтобы наши клиенты на отдыхе получали весь спектр привычных для них услуг и могли поделиться впечатлениями об отдыхе со своими близкими, - продолжает Антонина Пронина. - Перед каждым туристическим сезоном наши специалисты проводят так называемый тюнинг мощностей. На сегодняшний день могу сказать, что в самых известных местах отдыха Дальнего Востока обеспечены отличная мобильная связь и выход в интернет».
Действительно, карта присутствия «МегаФона» в наиболее популярных местах отдыха впечатляет. В Приморье, например, услугами сотовой связи и мобильного интернета можно пользоваться на морском побережье: в Находке, Шкотовском, Ольгинском, Кавалеровском, Лазовском, Хасанском районах, на островах Рейнеке, Попова и Русском.
На Камчатке с симкой от «МегаФона» можно смело отправляться на базу отдыха в поселке Паратунка, где бьют горячие источники, на океанское побережье, на так называемые «домашние» вулканы - Корякский, Авачинский, Козельский. Зимой - на одну из крупнейших горнолыжных баз региона «Гора Морозная».
В ЕАО отличный прием обеспечен в санатории «Кульдур», на базе отдыха «Вавилон» и горнолыжном комплексе «Фома», в Якутии - в природном парке «Ленские столбы», на горе Кисилях, в Музее мамонта и на леднике Булус, на Сахалине - в СТК «Горный воздух», озере Тунайча, на Анивском взморье.
В Хабаровском крае мобильной связью и интернетом от «МегаФона» оснащены такие базы отдыха, как «Мули», «Медвежий угол», «Форт-Артуа» и другие. Кстати, в Хабаровском крае сотовый оператор заботится не только о своих абонентах, но и… защищает лес от пожара. Дело в том, что на базовых станциях, расположенных недалеко от Большехехцирского заповедника, закреплены камеры слежения, которые позволяют не допустить возгорания в рекреационной зоне.
«Площадь нашего заповедника составляет 65 тыс. га. И если его северную часть можно наблюдать с трассы и по спутниковому мониторингу, то юго-западная сторона до недавнего времени оставалась недоступна для наблюдения, - рассказывает директор Большехехцирского заповедника Сергей СПИРИДОНОВ. - В прошлом году на мачтах «МегаФона» мы установили две видеокамеры, которые выведены на монитор компьютера и позволяют отслеживать лесные пожары, возникающие на сопредельной территории, и своевременно их ликвидировать, не допуская возгорания в заповедной зоне».
Елена ЛЕНСКАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.
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