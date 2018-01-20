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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Февраля, 19:14 |
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Приморье, Хабаровский край и Сахалин объединит горнолыжный тур "Снег Востока"
Развитие зимнего туризма на Дальнем Востоке отмечается в регионах, где этому благоволят климатические условия и ландшафты: Сахалинская область, Хабаровский и Камчатский края. В отличие от Приморья, в зимние месяцы эти регионы богаты снегом, а на Камчатке и Сахалине еще и мягкие зимние температуры, много солнца. Лыжный сезон здесь длится вплоть до апреля-мая.
Грех не использовать этот потенциал для привлечения гостей не только из соседних регионов, но и из центральной России, из стран АТР. Учитывая, что в последние годы, с появлением льготных экономических режимов, к туристической инфраструктуре, в том числе горнолыжным базам, проявляют большой интерес инвесторы, можно надеяться, что Дальний Восток станет еще привлекательнее для любителей зимних видов отдыха.
Олимпийский Сахалин
Зимой юг Сахалина щедро засыпает снегом на фоне относительно теплых температур. Именно поэтому Сахалинская область представляет особый интерес для туристов в это время года. Этой зимой спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» побил собственный рекорд, приняв 33 тыс. гостей в период новогодних праздников с 1 по 8 января. Больше всего посетителей было 4 января - 5 тыс. человек. Такого потока удалось добиться, несмотря на штормовую погоду - за эти дни «Горный воздух» из-за метелей закрывался дважды. В то же время, благодаря большому количеству осадков, сотрудникам удалось подготовить максимальное количество трасс. В отличие от лыжных баз Приморья и других регионов России, которые повышают тарифы в праздники и выходные дни, сахалинская база стимулировала спрос «безлимитом» на три часа за 550 рублей, который был введен на время праздников и сохранился до конца января.
«Горный воздух» имеет федеральный статус и этим привлекает туристов: в Минвостокразвития отметили, что к зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее, сборная России по сноуборду будет готовиться на трассах Горного воздуха. Подготовка спортсменов имеет и маркетинговый эффект: хотя на одном склоне с олимпийцами туристам покататься не удастся (для спортсменов будет создан отдельный склон), все же ожидается, что само присутствие потенциальных олимпийских чемпионов в зоне отдыха простимулирует спрос.
- Лучшие условия для подготовки сноубордистов высокого уровня к Олимпиаде созданы именно на Сахалине, - рассказал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид МЕЛЬНИКОВ. - Здесь обустроена самая большая на Дальнем Востоке и в Сибири зона катания, а также действуют несколько канатных дорог. Климат Сахалина зимой во многом схож с Пхенчханом, где пройдет Олимпиада, и это тоже повлияло на выбор.
Досье «Дальневосточного капитала»: К 2020 году, в соответствии с проектом строительства и реконструкции СТК «Горный воздух» в рамках одноименной ТОР планируется построить более 85 км горнолыжных трасс, а также девять новых канатных дорог. Сейчас общая длина трасс комплекса составляет 25 км, самая протяженная из них - 4,4 км.
Камчатка пока отстает
В Камчатской области богатый выбор склонов, где катаются любители лыж и сноубордов, и многие из них облюбовали фанаты свободного катания - фри-райдеры, которые до самого лета «утюжат» покрытые невероятно толстой подушкой снега горы.
Международного признания добилась горнолыжная база «Морозная»: журнал National Geographic недавно включил ее в список главных зимних курортов России наряду с «Горным воздухом», «Красной поляной», «Приэльбрусьем» и другими. Если на сахалинском курорте тренируются сноубордисты, то на «Морозной», которая находится в 37 км от Петропавловска-Камчатского, готовится к олимпиаде лыжная сборная России.
Любители зимнего отдыха признают, что горнолыжная инфраструктура на Камчатке пока отстает от того, что уже сегодня предлагают соседи-сахалинцы. Большая часть баз, которых в крае семь, требуют существенных инвестиций, чтобы подняться на уровень современных требований и стать притягательными для гостей из других регионов страны и из-за рубежа. Пока лишь на одной из них - «Морозной» - работает кресельный подъемник, который отремонтировали лишь в прошлом году.
Однако для состоятельных туристов найдется вариант и на Камчатке: примерно за 200 тыс. рублей в неделю можно отдохнуть в «Снежной долине». Это база отдыха с гостиничным комплексом в долине среди гор и вулканов. Мест размещения здесь немного, зато есть трасса для беговых лыж, сноуборд-парк с канатной дорогой, вертолетная площадка, действует прокат беговых и горных лыж, сноубордов, снегоходов и квадроциклов. За 10 тыс. рублей с человека, в которые не входит прокат инвентаря, можно за один день совершить пять спусков с горы Горячая (2500 метров), на которую туриста отвезут на снегоходе, а на вертолете можно посетить за день 3-4 камчатских вулкана и спуститься с них на сноуборде или лыжах.
Кстати, еще в 2014 году интерес к потенциалу Камчатки в плане горнолыжного отдыха проявляли французы. В Камчатском крае побывала делегация крупных французских компаний, специализирующихся на проектировании и строительстве горных курортов и спортивных объектов. Четыре компании («Cluster montagne», «Dianeige», «Помагальски» и «Gorimpex») объехали основные базы края («Эдельвейс», «Красная сопка», «Центральная», «Морозная», «Снежная долина», а также подножье Авачинского вулкана) с целью внедрить «французский опыт» в строительство и эксплуатацию горнолыжных курортов. Между прочим, представители делегации принимали участие в подготовке олимпийских объектов в Сочи. Однако, несмотря на то, что соглашение о сотрудничестве между директором «Корпорации развития Камчатки» Николаем ПЕГИНЫМ и генеральным директором «Cluster montagne» Робером БЕНУА было подписано еще в октябре 2013 года, ни о каких результатах совместной работы еще не говорилось.
Морозный Хабаровск
Мощный импульс к активному развитию горнолыжного туризма получил Хабаровский край. В 2017 году территория основного горнолыжного комплекса края «Холдоми», созданного в 2004 году в Солнечном муниципальном районе, была присоединена к ТОР «Комсомольск». Соответственно, резиденты получили ряд преференций, которыми и пользуются.
В частности, началась тотальная модернизация комплекса, в результате которой горнолыжный курорт «Холдоми» сможет принимать до 240 тысяч туристов в сезон, который длится с ноября по май. Для сравнения: сейчас горнолыжный объект принимает около 40 тыс. отдыхающих. В рамках ТОР резиденты планируют строительство ЛЭП, газопровода и водопровода, автодороги с парковочной зоной, а также единственный в СНГ подъемник гондольного типа с подогревом, который установит австрийская фирма Doppelmayr к лету 2018 года. Длина подъемника составит более 2,5 километров будет поднимать туристов на высоту 853 метра, сообщили в отделе информационного сопровождения Минвостокразвития. Также на территории базы внедрят систему искусственного оснежения и оборудуют 32 километра новых горнолыжных трасс (сейчас 10 км). В целом бюджетные инвестиции в инфраструктуру составят около 439,2 млн рублей.
Совместные продукты
В стратегии привлечения туристов Хабаровский край объединится с Сахалинской областью: так, уже в мае 2018 года между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре будут организованы авиа-перелеты, что создаст между субъектами зону единого ski-pass. Основная цель - наладить обмен между «Холдоми» и «Горным воздухом», чтобы туристы могли за короткое время посетить сразу две горнолыжные базы Дальнего Востока. Как отметили в пресс-службе Минвостокразвития, для начала пассажирский самолет компании «Саратовские авиалинии» будет летать раз в неделю, по воскресеньям. Ставку будут делать в основном на туристов из Китая.
Еще одним совместным продуктом между Хабаровском, Приморьем и Сахалином станет горнолыжный тур «Снег Востока». О его разработке стало известно еще в октябре 2017 года, однако этой зимой он не был запущен. Предполагается, что новый маршрут станет одним из межрегиональных туристских направлений, реализуемых в рамках бренда «Восточное кольцо России». В него войдут лыжные и горнолыжные курорты и комплексы, а также центры зимних видов спорта.
В частности, говорилось о том, что в «Снег Востока» будут включены приморские горнолыжные базы «Грибановка» и «Комета», горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае и горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине. Однако, по словам первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия БОРЗЫКИНА, перед выпуском турпродукта на рынок необходимо привести в порядок инфраструктуру объектов, в том числе увеличить объем гостиничного фонда и наладить логистику.
Фото Виктора Гуменюка.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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