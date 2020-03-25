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04 Июля 2020, 16:44 | Вкус жизни |

Лучше гор могут быть только пещеры

Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России

Спуск в пещеры – мероприятие волнительное и опасное. Однако Приморье может порадовать даже искушенных путешественников: сталактиты, древние наскальные фрески, лунное молоко, летучие мыши и ледяные наросты. Журнал «Дальневосточный капитал» расскажет о самых удивительных и интересных пещерах края.

Еще с советских времен в регионе развивался экологический туризм, в том числе активный, сопряженный с опреде-ленными рисками: сплавы, восхождения на вершины, спуски в пещеры. Сейчас этот туризм по-прежнему в тренде, и особое внимание его развитию уделено в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Главная задача – расширить спектр туров и сделать их интересными как российским, так и зарубеж-ным гостям края.

Спелеотуристы в Приморье посещают бывшие каменоломни, гроты, естественные пещеры и тоннели. Такой вид отдыха запоминается надолго и вызывает желание повторить. Во время спусков на ум приходят истории о пещер-ных троллях, древних людях и сокровищах разбойников.

Важно помнить, что если опыта подобных путешествий нет, то спуски можно осуществлять только в составе орга-низованных групп, возглавляемых опытными гидами. В одиночку легко заблудиться или получить серьезную травму.

Золотая пятерка

Знакомство с подземным миром можно начинать с Екатериновских пещер. В скалах Екатериновского массива насчитывается около 30 лазов и пещер, но три из них особенно любимы туристами.

Первая из них – пещера имени Географического Общества. Она является самой древней в Приморье, ей уже около 32 600 лет. Именно здесь, впервые в истории региона, были найдены костяные и каменные орудия времен неоли-та, а также останки мамонта, дикой лошади, тигра, бизона, длинношерстного носорога и даже гиены. Благодаря этим находкам, Екатериновские пещеры были внесены в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕ-СКО еще в советское время.

Вторая пещера во времена СССР считалась туристическим объектом всесоюзного значения. Свое имя пещера Пржевальского обрела в 1961 году, в честь великого русского путешественника и ученого, посетившего ее. Для придания дополнительного антуража на стенах пещеры были высечены скульптуры филина, тигра и медведицы с медвежатами.

Третья пещера – Лисья – была названа так из-за сходства с норами лесных зверьков, тут очень узкие и извилистые лазы.

Памятник природы

Особое место в списке спелеотуристов занимает Мокрушинская пещера, которая получила звание памятника при-роды регионального значения еще в 1987 году. Открыта она была в 1907 году крестьянином из деревни Богуславка. Описания пещеры встречаются даже у Владимира Клавдиевича АРСЕНЬЕВА, а в 1984 о ней был снят целый фильм под названием «Я подарю тебе Заозерье».

Эта пещера носит звание самой большой на всем Дальнем Востоке, общая площадь – около 60 000 квадратных метров. Особым интересом у туристов она пользуется благодаря озеру, находящемуся на нижнем ярусе пещеры. Его глубина в 10 метров и площадь в 300 кв. метров позволяет обследовать часть пещеры изнутри. Для тех, кто не

готов проходить подготовку к спуску ради пещерного водоема, открыт верхний ярус. Там находятся четыре после-довательно соединенных между собой зала, исследование которых принесет туристам большое удовольствие. Цветные сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, стаи летучих мышей и подземных насекомых никого не оставят рав-нодушным.

Мечта спелеолога

Хребет Лозовый (Чандалаз) – это древний коралловый риф возрастом более 250 миллионов лет, окутанный ми-стическими легендами. Он считается самым крупным древним рифом на всем Дальнем Востоке.

Прочувствовать мощнейшую энергетику этого места может каждый турист. Еще при подъеме к входам в пещеры можно заметить редкие краснокнижные растения: маньчжурский орех, зубчатый дуб и твердый можжевельник. Всего в окрестностях Чандалаза обитают около трехсот видов редких животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Хребет изрыт лазами и пещерами, длина самой глубокой из которых, под названием «Соляник», составляет 125 метров. Однако самыми популярными и доступными для посещения являются пещеры «Мечта спелеолога» и «Сквозная».

В «Мечте спелеолога» можно встретить удивительных насекомых – пещерных сверчков. В 10 метрах от входа в своде пещеры в результате обрушения образовалось большое отверстие, выходящее на поверхность – свое- образное окно. По узкой горной тропе, идущей от пещеры «Мечта спелеолога» вдоль возвышающейся скалы, можно выйти к пещере, носящей название «Сквозная». Эта небольшая пещерка, длиной в 39 метров, прорезает всю толщу скалы, как можно понять из названия. На сводах «Сквозной» располагаются древние сталактиты.

Карстовые красавицы

На севере Партизанского района, у подножия горы Константинополь, расположены Алексеевские пещеры: «Кабарга», «Белый дворец» и «Приморский великан». Первая из древних карстовых пещер, «Кабарга», не требует особого сна-ряжения и легко доступна для посещения. Ее длина около 100 метров, а в конце было найдено большое количество черепов кабарги. Именно в честь этой находки пещера и получила свое название. Из-за обилия известняка стены пе-щеры покрыты белым налетом, образующим чудные узоры.

«Белый дворец» – белоснежная пещера, которая находится у подножия горы Константинополь. В этой пещере можно увидеть уникальное явление – «лунное молоко» на сводах. Оно образуется благодаря различным мине-ральным соединениям. Некоторые исследователи считают, что в «Белом дворце» есть еще неизученные ходы, скрытые завалами.

Третья пещера с геологической точки зрения представляет собой тектоническую расщелину, образованную из-вестняком, который и образует гору Константинополь. «Приморский великан» тщательно изучается учеными с 50-х годов прошлого века. Подземные озера, ручьи, известковые своды и три вида летучих мышей захватывают дух. Залы и переходы разбавлены минеральными образованиями. Для того, чтобы посетить эту пещеру, требуются специальное снаряжение и подготовка. Чтобы решить эту проблему, даже был выкопан более удобный вход, од-нако его пришлось закрыть, чтобы микроклимат пещеры не изменился.

Важно!

Медики предупреждают, что спуск в пещеры опасен для людей, страдающих клаустрофобией. Путешественникам, ко-торые собираются отправиться в подобное путешествие, необходимо взять с собой аптечку с минимальным набором средств первой помощи: бинт, жгут для остановки крови, йод, противовоспалительные и обезболивающие препараты. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, важно не забыть свои лекарства.

Во время прохождения маршрута необходимо следить за самочувствием и сообщать гиду о его ухудшении. В пе-щерах существует опасность обезвоживания организма, поэтому необходимо пить понемногу, но часто, делать несколько глотков каждые 20 минут. Пить рекомендовано энергетические напитки или воду с солью и сахаром. Они восстановят солевой баланс и придадут сил. О газировках и сладких соках лучше забыть.

ПРИ СПУСКЕ В ПЕЩЕРУ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

При передвижении по пещере должно быть не менее одного-трех, должным образом подготовленных, cпелео-логов, хорошо знающих систему;

Каждый участник подобного приключения должен иметь не менее двух независимых источников света, обеспе-ченных двукратным запасом питания от планируемого времени нахождения в пещере, а также надежное, испы-танное личное снаряжение, одежду и обувь, соответствующую условиям пещеры;

В пещерах нельзя разводить костры, необходимо пользоваться горелкой;

Нельзя издавать громкие звуки, взрывать хлопушки и петарды;

Не стоит дергать или доставать из стен никакие камни;

Мусор необходимо забирать с собой;

На стенах пещер нельзя оставлять никаких посланий и рисунков;

Если вы посещаете пещеру с летучими мышами, то не надо трогать их руками, освещать или шуметь. Помните, что они могут болеть бешенством;

В местах зимовок этих рукокрылых нельзя устраивать привалы и лагеря. Свет, изменение температуры и шум травмируют животных.

КСТАТИ

Пещеры образуются в громадных залежах каменных пород, таких как известняк, который со временем раство-ряется, если по нему долго протекают или через него просачиваются дождевые воды. Когда вода капает сквозь потолок пещеры в известняке, от капель остается небольшое количество минералов, из которых постепенно формируется каменный выступ, называемый сталактитом.

Сталактит имеет форму конуса и растет вниз, как сосулька. В местах, где просачивающиеся капли воды падают на пол пещеры, тоже остаются минералы, из которых постепенно формируются сталагмиты; сталагмит растет вверх. Сталактиты и сталагмиты могут вырастать до очень больших размеров. Иногда они встречаются посередине, в ре-зультате чего образуется каменный столб или колонна.

Диана БЕЛАЯ. 

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.

Теги: туризм  пещеры  маршруты  Приморье 


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