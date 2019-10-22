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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Диалоги" международного масштаба
С 16 по 19 октября 2019 года в Республике Корея, в провинции Кангвон, состоялся VI Форум межрегионального экономического сотрудничества GTI.
Делегацию от Российской Федерации, в состав которой вошли представители Алтайского края, Республики Бурятия, Приморского края, Сахалина, Москвы, Иркутска, возглавила Инесса Бабич, Президент МБК «Диалоги».
На Форуме GTI Инесса Бабич представила доклад «План российско-корейского экономического сотрудничества». В выступлении основной акцент был сделан на тенденциях и перспективах развития российско-корейских отношений в сфере бизнеса и экономики, затронуты направления развития дальневосточного бизнеса, и раскрыты возможности для сотрудничества Дальнего Востока и провинции Кангвон.
17 октября 2019 состоялась торжественная церемония открытия Международной выставки торговли и инвестиций GTI EXPO 2019 в провинции Кангвон. В церемонии принимали участие: губернатор провинции Кангвон, мэр г. Вонджу, председатель комитета по экономике Законодательного собрания Кангвон, председатель оргкомитета Форума, Президент МБК «Диалоги» Инесса Бабич и другие высокопоставленные гости.
На выставке компании России, Республики Корея и Китайской Народной Республики презентуют продукцию своих стран на индивидуальных стендах.
В рамках выставки представители МБК «Диалоги» встретились с руководством провинции Кангвон, обсудили дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества, план проведения совместных мероприятий на 2020 год, заключили предварительные соглашения.
Инесса Бабич, Президент Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги»:
«В настоящее время во всем мире уделяется особое внимание совместной деятельности власти и бизнеса в реализации проектов, что способствует развитию предпринимательской инициативы, внедрению передовых методов управления в работу федеральных, региональных и местных органов власти. И данный форум - прямое подтверждение тому, что работа в данном направлении не стоит на месте.
Стратегически важным решением было приглашение на Форум межрегионального экономического сотрудничества бизнес-сообщества Дальнего Востока и других регионов России.
От МБК «Диалоги» были представлены компании, специализирующие в следующих сферах: строительство, озеленение городов, производство продуктов из дикоросов. Отбор компаний производился организационным комитетов Форума GTI.
С каждым днем сотрудничество двух стран укрепляется, и надеемся, что в дальнейшем возможностей для участия членов Бизнес-Клуба «Диалоги» станет больше.
Форум межрегионального экономического сотрудничества в провинции Кангвон – это международная площадка, где страны и предприятия, желающие сотрудничать с Республикой Корея в областях экономики, торговли и инвестиций могут воспользоваться возможностью открытия новых рынков в Корее».
В рамках насыщенной деловой программы прошли встречи представителей бизнеса Дальнего Востока России и Республики Корея, и с представителями власти, обсуждались вопросы увеличения внешнеторговых операций между Россией, Республикой Корея и КНР, развитие реального сектора экономики и транзит грузов через порты Дальнего Востока. Отдельной темой стало расширение внешнеторгового и внешнеэкономического сотрудничества.
Досье «Дальневосточного капитала": Международная выставка торговли и инвестиций GTI проходит в Республике Корея в седьмой раз. В этом году выставку принимал у себя город Вонджу. В выставке приняли участие представители Южной Кореи, России, Китая, Монголии, Японии и стран Центральной Азии. В рамках Выставки также прошел Форум межрегионального экономического сотрудничества GTI. Участники Форума обменивались мнениями касательно разработки основы для долгосрочного экономического сотрудничества между странами Расширенной Туманганской инициативы, рассмотрели проект новой экономической карты и укрепление Северного экономического сотрудничества, а также обсудили вопросы определения роли провинции Кангвон как ключевого участника Северного экономического сотрудничества.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.
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