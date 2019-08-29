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Вторник| 24 Сентября, 13:40 |
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"Мадонна делла Лоджиа" - первая леди ВЭФ
Торжественная презентация картины прошла в офисе Сбербанка в рамках Восточного экономического форума. Полотно впервые экспонируется в России, выставка шедевра эпохи Возрождения на Дальнем Востоке - по-настоящему уникальное событие. Картина преодолела расстояние в более чем 12 тысяч километров, чтобы добраться во Владивосток из флорентийских Галерей Уффици.
«Я очень много слышал о культурном объединении, о создании единого евразийского культурного пространства, но никогда не видел реализацию таких проектов. Сегодня это произошло, здесь, во Владивостоке. И я благодарен Сбербанку за объединение Флоренции и Владивостока», - рассказал директор Галерей Уффици Айке Шмидт.
Первыми на Дальнем Востоке «Мадонну делла Лоджиа» смогли увидеть гости Восточного экономического форума. Выставка проходила в офисе Сбербанка на острове Русский. По инициативе Сбербанка создана тактильная копия полотна Боттичелли, а также специальный аудиогид для незрячих и слабовидящих.
«Экспозиция “Мадонна делла Лоджиа” в сопровождении тактильной копии картины является естественным продолжением политики Сбербанка в области культуры, - говорит Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман ГРЕФ, - Искусство должно быть доступным для всех. И мы ждем, когда полотно и его тактильную копию разместят в Приморской картинной галерее, чтобы и слабовидящие люди смогли посетить выставку, увидеть невидимое, ведь этот проект не менее важен. Мы ожидали внимание к этому проекту, но не ожидали такого объема. Абсолютный аншлаг!»
«Италия впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме, мы сюда прибыли большой делегацией. И мы рады, что украшением Восточного экономического форума стал этот большой выставочный проект», - подчеркнул Паскуале Терраччано, посол Италии в России.
С площадки ВЭФ картина перебралась в Приморскую картинную галерею, где будет экспонироваться до 6 ноября. Уже в первый день открытия выставки у галереи выстроились очереди. Как сообщили в Сбербанке, шедевр, написанный в 1467 году, постоянно находится в Галереях Уффици во Флоренции и очень редко их покидает.
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