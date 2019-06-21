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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 19:45 |
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"Ресурсы и возможности Бизнеса для эффективной Деятельности"
Стратегия - наука полководца и настоящее искусство управления. Как известные всем понятия - мышление управленца, стратегическое видение развития бизнеса, комплексный анализ предприятия - заставить работать в режиме долгосрочного планирования? Как имеющиеся ресурсы - человеческие, материальные, интеллектуальные - преобразовывать в возможности? Эти и другие вопросы были рассмотрены в динамичном режиме заседания.
Разработчиком и модератором сессии-2019 выступил Фират Галлямов, к.э.н., доцент, сертифицированный по международному (амстердамскому) стандарту специалист по управленческому консультированию, Член-коррес- пондент Российской Инженерной Академии.
Стратегическая сессия-2019 получила высокие оценки и положительные отзывы. Участники заседания отметили важность и эффективность ежегодных стратегических сессий в рамках МБК «Диалоги».
- "Ресурсы и возможности Бизнеса для эффективной Деятельности"
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