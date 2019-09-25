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22 Октября 2019, 09:00 | Вкус жизни |

Во Владивостоке назвали победителей кинофестиваля

Во Владивостоке прошел 17-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого"

Президентом фестиваля в этом году стал российский актер театра и кино, режиссер Константин ХАБЕНСКИЙ, а председателем жюри - Анна МЕЛИКЯН, российский режиссер, сценарист, продюсер.

За 7 дней работы кинофестиваля жителям и гостям Владивостока были представлены десятки кинокартин. Программа состояла из семнадцати секций, представляющих самые важные фильмы этого сезона. Открытие фестиваля состоялось традиционно двумя кинолентами - мелодрамой Оксаны КАРАС «Выше неба» и детективным триллером корейского режиссера ЛИ Вон-Тхе «Гангстер, Коп и Дьявол».

В этом году, помимо основных показов в кинотеатрах «Океан IMAX» и «Уссури», для жителей и гостей города работала Фестивальная Деревня на набережной Спортивной гавани, в которой зрители на свежем воздухе могли посмотреть короткий метр в рамках рубрики «Короче» и принять участие в мастер-классах, творческих встречах.

 


 
 

 
 
Завершением кинофестиваля стала Церемония Закрытия на Приморской сцене Мариинского театра, на которой были подведены итоги конкурса и вручены награды.

Гран-При фестиваля и приз жюри ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм получил «Мальчик русский» режиссера Александра ЗОЛОТУХИНА, лучшим короткометражным фильмом стала кинолента режиссера Мириам ЖУБЕР «Братство».

Приз за лучшую режиссуру получил Александр ЛУНГИН за фильм «Большая поэзия».

Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Летиция ГОМЕХ за работу в фильме «Литиганте», а приз за мужскую роль - Тоби УОЛЕССУ, фильм «Адское невезение».

Специальным призом жюри была отмечена работа «Гуру» режиссера Рори Барриентоса ЛАМАСА.

Комедия «Новогодний ремонт» режиссера Артура ПИНХАСОВА была удостоена приза зрительских симпатий за лучший российский фильм.

Приз губернатора Приморского края под названием «9288 км» получил Павел Лунгин за вклад в «Меридианы» - его фильмы многие годы показывали во Владивостоке.

Приз имени Юла Бриннера получила молодая актриса Таисия ВИЛКОВА за роль в драматическом фильме «Выше неба».

Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм - «Чичи», режиссер Дэвид НЕССЛ, США.

Приз жюри НЕТПАК - Фильм «Большая поэзия», режиссер Александр Лунгин.

Фото Андрея УРБАНОВСКОГО

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: Владивосток  Меридианы Тихого  кинофестиваль 
 


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