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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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13 Февраля 2014, 20:34 | Вкус жизни
На Сахалин продолжат "Открытие Черной земли"
На Сахалине Год культуры собираются отметить возрождением древнего обрядового праздника нивхов "Открытие Черной земли". Предполагается, что он станет одним из брендов культурного наследия островного края.
Впервые он был проведен в прошлом году, вызвав неподдельный интерес не только у самих представителей этой малочисленной народности, но и у других сахалинцев и гостей острова. Поэтому принято решение сделать его ежегодным и проводить летом в местах компактного проживания коренных народов Сахалина. Те дальневосточники, что всерьез увлечены этнографическими открытиями региона, уже взяли эту новость на заметку.
Теги: нивхи год культуры
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