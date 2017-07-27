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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалин расставляет новые акценты в туристической сфере
На фоне природных богатств не теряется и культурная жизнь региона. Одним из ключевых мероприятий, полюбившихся жителям и гостям Сахалинской области, выступает фестиваль киноискусства «Край света», который становится средоточием азиатского и европейского кинематографа. Радикальные, изысканные, атмосферные работы иностранных и российских режиссеров уже несколько лет подряд вдохновляют кинопоклонников.
Благодаря растущим потокам путешественников (в 2016 году они достигли 205 тыс. человек) традиционная туристическая картина региона обретает новые краски. Полюбившиеся гостям Сахалина активности приобретают круглогодичный характер, обрастая новыми направлениями, а пик туристического сезона плавно переносится на более теплое время - август и сентябрь, когда климат островного региона наиболее мягкий.
О наметившихся туристических акцентах «Дальневосточному капиталу» рассказала руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья ОСИПОВА.
- Наталья Алексеевна, в уже сложившиеся традиционные туристические направления, как горнолыжный спорт и экологический туризм, Сахалинская область готова добавить новые. В частности, туристическим продуктам иное звучание добавят гастрономические нотки.
- Действительно, гастрономический туризм - новинка этого сезона. В марте одно из федеральных изданий составило рейтинг шести мест в мире, которые стоит посетить гурману, куда вошел и Сахалин. Не скрою, этот рейтинг был для нас неожиданностью, и мы решили развивать эту тему дальше, ведь островной регион богат морепродуктами, имеющими потрясающий вкус: спизула, креветки, крабы, рыба. К тому же гастрономический туризм сопровождает туристов круглый год, дополняя путешествие гурманскими акцентами. Как показала практика, туристам очень нравится знакомство с нашими морскими деликатесами: перед ними не могут устоять ни российские, ни иностранные гости.
В продолжение этой темы в сентябре этого года мы проводим первый гастрономический фестиваль сахалинской кухни «Вкус на высоте». Планируем, что мероприятие займет такое же значимое место в жизни региона, как и фестиваль киноискусства «Край света».
- Одна из главных задач туристической отрасли Дальнего Востока - не только расширение туристических направлений, но и повышение уровня сервиса. Какие шаги предпринимаются в Сахалинской области?
- Вопросы сервиса - это болевая точка туризма Дальнего Востока. И для того, чтобы привлекать большие туристические потоки, необходимо работать в этом направлении. У нас запланировано несколько проектов, способствующих повышению сервиса. Первый - это создание единого туристического кластера. В нашем представлении сервис должен начинаться на борту самолета и сопровождать путешественника на протяжении всего тура: когда он пользуется услугами гостиниц, пробует свои силы на горнолыжных трассах или обедает в кафе. Именно поэтому агентство по туризму Сахалинской области, руководство СТК «Горный воздух» и авиакомпания «Аврора» планируют подписать трехстороннее соглашение о создании общего пространства с едиными стандартами обслуживания клиентов, единым анкетированием, единой системой обучения и единым интернет-пространством. Это позволит всем участникам соглашения работать с отзывами клиентов, выстроить эффективную обратную связь и подтянуть все слабые места. В то же время туристы получат возможность купить услуги, которые действительно соответствуют международному качеству.
Досье «Дальневосточного капитала»: Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» - ежегодное мероприятие, в этом году оно пройдет уже в седьмой раз. В конкурсную программу фестиваля включают фильмы из разных стран мира, количество показов которых исчисляется единицами. В рамках мероприятия проходят премьеры российских и зарубежных фильмов, а также международные премьеры. Внеконкурсная программа мероприятия также очень насыщенна: зрители могут знакомиться с короткометражными, семейными, документальными и другими картинами. В рамках фестиваля также проходят специальные события и показы, концерты и встречи, творческие вечера и дискуссии, мастер-классы и воркшопы.
Следующим шагом станет разработка системы лояльности, которая будет создана на базе ski-pass. Она предполагает, что турист может получить на борту самолета, на ресепшене в гостинице, в ТИЦ Сахалина или в СТК «Горный воздух» бесплатную карту лояльности. Далее он регистрирует ее через приложение, и эта карта становится банковской картой, страховой картой и ski-pass. Это даст возможность получить кешбэк в любом заведении, которое войдет в систему лояльности. Таким образом мы повысим сервис, объединив СТК «Горный воздух» со всей туристической инфраструктурой Сахалина. Также с помощью этих карт мы создадим базу клиентов, которая позволит работать с репитерами и предлагать им особые условия.
- Вы затронули тему туристической инфраструктуры Сахалина. Как оцениваете ее состояние на сегодняшний день?
- На самом деле инфраструктура развита неплохо: в 2016 году на Сахалине было зарегистрировано 100 средств размещения общей емкостью более 4200 койко-мест в сутки. Сегодня текущая емкость этого рынка позволяет разместить всех туристов, выбирающих в качестве места отдыха островной регион. Но существует и более глубинная проблема: стоимость размещения достаточно высока, поскольку рынок «деревянный». У гостиниц должно быть динамичное ценообразование, которое меняется в зависимости от нагрузки, а не по графику - раз в полгода. К сожалению, на Сахалине средства размещения только-только начинают использовать этот инструмент, и наша задача - научить рынок быть динамическим. Для этого курирующий орган - министерство торговли Сахалинской области - ввел субсидии для средств размещения. Гостиница может претендовать на сумму 5000 рублей на кв. метр, которые может получить по факту реновации либо потратить на программное обеспечение. Чтобы претендовать на субсидию, средство размещения проходит добровольную классификацию (что автоматически повышает его уровень), а также обязательно работает с динамическим ценообразованием. Таким образом мы стимулируем гостиницы играть с ценой и создавать более привлекательные предложения, что сделает наш рынок интересным для туриста.
Также, несмотря на то что недостатка в средствах размещения Сахалинская область не испытывает, у нас наблюдается определенный дефицит модернизированных туристических комплексов. А турист, как известно, выбирает глазами. Именно поэтому правительство стимулирует строительство современных и красивых гостиниц международного уровня. Сейчас приняты поправки к 136 закону Сахалинской области о передаче земельного участка муниципальной и областной собственности в аренду для инвестора без проведения конкурсных процедур в случае, если он планирует построить на этом участке гостиницу с объемом вложений от 50 млн рублей. Также агентством по привлечению инвестиций разработаны различные меры поддержки: субсидирование процентов кредитных средств, лизинговых платежей, затрат на капитальные услуги и закупку основных средств (возмещение по двум последним статьям расходов достигает 70%). Уже сегодня мы видим, что данные меры вызывают интерес инвесторов, и отмечаем нарастающую активность в сфере туризма.
- Туристическая отрасль Дальнего Востока спотыкается не только об уровень сервиса и инфраструктуру, но и о транспортную доступность. Этот вопрос особо актуален для островного региона, где высокие тарифы на авиаперевозки тормозят развитие многих отраслей.
- Дорогие авиаперелеты действительно выступают тормозящим фактором для туристической отрасли Сахалина. Поэтому сегодня правительство области обсуждает открытие новых рейсов, которые свяжут города Дальнего Востока с островным регионом. Особо интересным пунктом выступает Комсомольск-на-Амуре, где расположен горнолыжный курорт «Холдоми». С помощью авиасообщения мы сможем объединить два региона идеей горнолыжного отдыха под эгидой проекта «Восточное кольцо России». Думаю, этот рейс приживется и мы сможем обмениваться туристическими потоками с Хабаровским краем. Также в правительстве области рассматривается вопрос о субсидировании других дальневосточных направлений.
- В Сахалинской области остро стоит вопрос связи не только с другими дальневосточными регионами, но и между островами. Применяется ли субсидирование авиаперевозок на курильском направлении, в том числе и для туристов?
- С 1 января 2017 года произошло изменение системы субсидирования авиаперелетов по территории Сахалинской области. Если прежде региональные власти возмещали часть стоимости всех билетов, то с января субсидии распространяются только на жителей Сахалина и Курильских островов. Поэтому стоимость перелетов для туристов значительно возросла, что привело к серьезному снижению туристического потока на Курилы. Принимая во внимание это обстоятельство, правительство Сахалинской области подписало соглашение, в соответствии с которым стоимость билетов от Южно-Сахалинска до Южно-Курильска (остров Кунашир), Курильска (остров Итуруп) и обратно для туристов, путешествующих в рамках организованного тура, снизилась с 30 тысяч рублей до 15 тысяч. Думаю, данные меры нивелируют спад туристического потока и добавят этому направлению популярности.
Туристический сезон на Сахалине в самом разгаре. Основной поток туристов мы ожидаем в августе и сентябре. Запланировано много интересных мероприятий, которые, несомненно, придадут очарование нашему замечательному островному региону!
Наталья КОМИССАРОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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