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Телевизионное Утро Родины начнется в марте на Сахалине
В конкурсном показе приняли участие 14 картин, которые вышли в эфире российских телеканалов в 2017 году. Отборщиками Фестиваля стали телекритик Ирина ПЕТРОВСКАЯ и кинокритик Сергей ЗЕМЛЯНУХИН.
Владимир ТОЛСТОЙ, советник Президента России по вопросам культуры, сопредседатель оргкомитета: «Мы проводим первый фестиваль телевизионных фильмов. Сегодня телевизионная аудитория - самая большая, и российские телевизионные фильмы прочно заняли сетку вещания, вытеснив своих зарубежных конкурентов. У нас есть прекрасные фильмы, созданные за последние годы, и очень хочется поддержать продюсеров, режиссеров, композиторов, сценаристов, актеров, операторов - людей, которые делают эту телевизионную продукцию для всей страны. Именно поэтому трудно переоценить значение этого фестиваля».
Инициатором проведения и Президентом Фестиваля стал известный российский продюсер, актер и режиссер Сергей ЖИГУНОВ. По словам Жигунова, популярность телевизионных фильмов растет, и успешный сериал в десятки раз перекрывает по рейтингу любой блокбастер, идущий в кинотеатре. Фестиваль позволит оценить лучших в отрасли и поддержать тенденцию, направленную на создание более качественных телевизионных игровых картин.
Участниками и гостями Фестиваля стали Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, Константин ЛАВРОНЕНКО, Валерий ТОДОРОВСКИЙ, Евгений МИРОНОВ, Полина КУТЕПОВА, Александр АДАБАШЬЯН, Максим ДУНАЕВСКИЙ, Евгений СТЫЧКИН, Ольга СУТУЛОВА, Анна УКОЛОВА и другие известные деятели российского кинематографа.
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