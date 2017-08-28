На Сахалине кинопоклонников ждет "Край света"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 04 Сентября, 07:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Денис САРАНА, учредитель ООО "Владивостокский рыбный терминал": Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2017

Регион сегодня
01.09 |
Более 40 делегатов из США примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке
01.09 |
Холдинг "Аэропорты Регионов" намерен вложить в развитие аэропорта на Камчатке 7,8 млрд рублей
01.09 |
Магаданская область близка к годовому плану добычи золота в 30,9 тонн
01.09 |
Роман Рудольфа Седова "Золото Розенфельда" вошел в шорт-лист конкурса "Книга года"
01.09 |
В Хабаровском крае планируют открыть туристический информационный центр
статьи раздела
Часовой пояс
28 Августа 2017, 12:48
Амурский форум: Россия и Китай - что нам стоит мост построить Актуальные вопросы приграничного сотрудничества
статьи раздела
Отрасль
22 Августа 2017, 18:09
Китай хочет получить здоровый продукт из Приморья Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор агропромышленной группы компании "Армада": У наших соседей свой алгоритм участия в совместных проектах
статьи раздела
Отрасль
22 Августа 2017, 17:44
Дмитрий НИКИФОРОВ: Нужно автоматически признать резидентами ТОР или СПВ всех местных сельхозпроизводителей Многолетний опыт работы нашего предприятия показывает, что от нас не зависит только погода, - говорит директор ООО "Совхоз "Искра"
статьи раздела
Компании
22 Августа 2017, 17:22
Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников Для комплексного развития Дальнего Востока необходима современная инфраструктура, в том числе - телекоммуникационная. О том, насколько жители Востока России обеспечены услугами связи и доступны ли им передовые телеком-технологии, "ДК" рассказал директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН.
статьи раздела
Проект ДК
22 Августа 2017, 14:22
Спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100% Восточный экономический форум с каждым годом привлекает все больше гостей
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
22 Августа 2017, 17:02 | Вкус жизни

На Сахалине кинопоклонников ждет "Край света"

С 27 августа по 3 сентября в Сахалинской области состоится международный кинофестиваль "Край света". В ходе мероприятия зрители познакомятся с по-настоящему исключительными картинами иностранных и российских режиссеров.

В конкурсную программу VII кинофестиваля планируется включить 12 фильмов. Помимо основной программы, будут показаны внеконкурсные картины, среди которых особое внимание будет уделено лентам, ориентированным на детскую и семейную аудиторию. Помимо этого, зрители смогут познакомиться с ретроспективами знаменитых режиссеров, азиатской анимацией, документальными программами, а также с картинами сахалинцев. В рамках фестиваля также состоятся концерты, выставки, творческие встречи, конференции и дискуссии.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: кинофестиваль  Край Света 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика

Компании
24 Августа 2017, 18:23
АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" становится важным звеном гражданского судостроения на Дальнем Востоке Российская судостроительная отрасль получила новый импульс к развитию. Эта тенденция уже формируется, а наряду с одним из наиболее крупных заказчиков - Минобороны России - уже в ближайшее время работы добавят рыболовецкие компании. Есть запрос на гражданское судостроение. Это смещает вектор развития предприятий оборонно- промышленного комплекса в сторону выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
24 Августа 2017, 13:35
Андрей ДУБОВСКОВ, президент МТС: Время больших инвестиций еще не пришло Президент ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Андрей ДУБОВСКОВ в рамках встречи с журналистами на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о том, как МТС "захватывала" регионы, по какому принципу сегодня распределяются инвестиции в территории и почему связь уже сегодня можно считать бесплатной.
статьи раздела
Компании
24 Августа 2017, 13:31
Евгений МАКАРОВ, директор по стратегическому развитию ГК "Акцент": "Акцент" - региональный бренд федерального масштаба Развитие цифрового общества, информационных технологий - сегодня актуальная повестка дня и для федерального правительства, и для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
22 Августа 2017, 14:15
Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена Повышение конкурентоспособности России на мировой арене невозможно без создания единой системы улучшения инвестиционного климата в регионах, обеспечивающей постоянный приток инвестиций, распространение лучших практик и эффективный диалог бизнеса и власти. Одним из элементов этой системы выступает Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. О том, какие шаги предпринимает Приморский край для повышения позиций в этом рейтинге, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Антон РОДИОНОВ.
статьи раздела
Тема номера
22 Августа 2017, 09:30
Инвестиции взбодрили стройки Дальнего Востока За последние два года более 15 млрд рублей инвестированы Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) в экономику региона. Капитал фонда стал эффективным финансовым рычагом, который позволил запустить ряд крупных промышленных и инфраструктурных проектов, а также масштабную программу поддержки малого и среднего бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика