|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Декабря, 15:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Огонь игр "Дети Азии" зажгут на Ленских Столбах
Перед Новым годом пламя, помещенное в специальную капсулу, прибудет на Сахалин, где перед открытием I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» состоится шествие символа игр по региону.
На Сахалине уже начали подготовку к встрече огня. До начала соревнований здесь организуют его шествие по всей области, включая Курильские острова. Перемещения огня продолжатся после новогодних праздников. Сначала пламя побывает на Курильских островах, а уже потом его встретят в Охе. Он пройдет все районы Сахалинской области, причем не только райцентры, но и села острова. 9 февраля символ игр прибудет в Южно-Сахалинск. Тогда же будет открытие игр «Дети Азии», сообщает официальный сайт Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) со ссылкой на пресс-службу министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год.
- Огонь игр "Дети Азии" зажгут на Ленских Столбах
- Сахалин готов принять международные игры "Дети Азии"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Александринка подружилась с Сахалином
- Телевизионное Утро Родины начнется в марте на Сахалине
- Погрузиться в историю государства Российского
- На Сахалине кинопоклонников ждет "Край света"
- Сахалин расставляет новые акценты в туристической сфере
- Снежный карнавал стартует на Сахалине
- На Сахалине откроется творческая лаборатория Льва Толстого
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.