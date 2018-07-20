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Сахалин в ожидании нового Чехова
Редкий гость Сахалина, будь у него хотя бы пара часов свободного времени, пройдет мимо современного двухэтажного здания, специально построенного для музея на территории, может быть, самого живописного городского сквера, расположившегося по обе стороны областного драматического театра. Но прежде чем вы подойдете к огромной раскрытой каменной «книге», водруженной на постаменте рядом с музеем, вас встретят чеховские герои - изящная Дама с собачкой, жалкий Акакий Акакиевич, веселые Добчинский и Бобчинский… Похоже, что все они только что сошли с театральной сцены, где ставились пьесы знаменитого российского драматурга.
Из «каторжной» страницы истории сахалинцы смогли сделать яркую туристическую дестинацию. Но этих страниц - тысячи, от древнего Сахалина и Курил, героических путешествий, географических открытий и первых поселений русских людей, до японской оккупации островов, Второй мировой войны, и сегодняшнего промышленного освоения нефтегазовых месторождений шельфа. Все бережно собирается исследователями и краеведами. Областной краеведческий музей, расположившийся в здании, выполненном в традиционном японском архитектурном стиле «тэйкан» («Императорская корона»), специально построенном еще при японском губернаторстве Карафуто (1905-1945 гг.). У музея, как и у самих островов, непростая судьба. Сегодня он стал знаковым местом и для самих островитян, и для гостей региона. И это - тоже одно из самых красивых туристических мест Южно-Сахалинска.
Досье «Дальневосточного капитала»: На территории Сахалинской области расположено 158 объектов культурного наследия, взятых на охрану и в установленном законом порядке включенных в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
И, конечно же, на Сахалин и Курилы стоит ехать за экзотикой, невероятно красивой природой, за морским воздухом и горячими источниками. Некоторые уголки Сахалина уже стали туристическими брендами: бухта Тихая, мыс Крильон, или Синегорские минеральные воды - курорт недалеко от Южно-Сахалинска. У Курильских островов - свои громкие имена - вулкан Тятя на Кунашире или водопад Илья Муромец на Итурупе. Десятки уникальных фишек на Сахалине наносят на туристическую палитру региона, которая уже вписалась в единый бренд «Восточное кольцо России».
Но во всем многообразии рекреационных возможностей островов есть особые бренды, ставшие туристическим «флагом» для Сахалина - это горнолыжный курорт «Горный воздух». В нынешнем зимнем сезоне, по данным регионального правительства, его посетило более 68 тысяч гостей, а в общей сложности на гору поднимались более полутора миллионов человек.
«Все - к нам», - зовут сахалинцы на свой горнолыжный курорт дальневосточников и зарубежных гостей. И динамично меняют инфраструктуру еще с советских времен знаменитого «Горного воздуха», делая его все более конкурентным среди так же стремительно набирающих популярность горнолыжных курортов соседних регионов.
Для этих целей на Сахалине в числе первых в ДФО смогли создать территорию опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», что обеспечило преференции для бизнеса, готового инвестировать в гостиницы, рестораны, спортивные комплексы, сервисные предприятия. В общей сложности объем средств, которые компании готовы вложить в проекты ТОР, оцениваются в сумму порядка 10,6 млрд рублей. Уже сегодня статус резидента получили 16 компаний, в том числе и с иностранным участием. Один из проектов станет уникальной изюминкой «Горного воздуха» - здесь планируется строительство японского бальнеологического комплекса «Хонока Сахалин» (онсен), о котором, кстати, говорил на Петербургском международном экономическом форуме премьер Японии Синдзэ АБЕ.
В свою очередь и правительство региона выступило стратегическим инвестором, направив средства на строительство энергетического хозяйства, канатных дорог. Один из наиболее дорогостоящих и крайне необходимых острову объектов - новый аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинского аэропорта, который обойдется областному бюджету в 6,7 млрд рублей. Работы уже идут полным ходом.
Команда партнеров
Туристическая отрасль в Сахалинской области вошла в число приоритетов развития. Соответственно и увеличилось внимание к ней со стороны регионального правительства, которое инициировало создание в области туристического кластера. Этой весной меморандум о сотрудничестве по развитию туристической отрасли подписали и представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра (ТИЦ), СТК «Горный воздух», авиакомпании «Аврора» и Сахалинского государственного университета.
Туристический кластер объединит организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Работая на одной территории, они не просто взаимодействуют, но и дополняют друг друга и часто одинаково зависят от разных проблем. Для островного региона одной из основных проблем является транспортная доступность. Значит, необходимо сообща, вместе с региональным перевозчиком и туристическими компаниями, искать ответы на вопросы: как добраться до островов, и как обеспечить гостям максимум возможностей, чтобы путешествие на Сахалин стало для них ярким событием и побудило вновь приехать на острова. Значит, туроператорам нужно формировать пакетные туры, под них подстраивать логистику, готовить грамотный и гостеприимный персонал. Собственно, эти вопросы и будут решаться сообща в рамках туристического кластера.
Так же формировать в Сахалинской области единое туристическое пространство, создавать новые брендовые маршруты, способствовать их продвижению среди российских и зарубежных туристов, будет крупный мировой туроператор «TUI Россия», с которым Сахалинская область заключила соглашение о сотрудничестве.
Досье «Дальневосточного капитала»: В островном регионе работают 82 туристические компании, в числе которых 22 туроператора. Наибольший интерес к Сахалину и Курильским островам проявляют туристы из регионов АТР и дальневосточники.
- Сегодня Сахалинская область является привлекательной территорией для развития внутреннего и въездного туризма, с учетом ресурсного потенциала и близкого расположения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем туристических услуг имеет стабильную динамику роста. Радует, что в регион пришел такой крупный и зарекомендовавший себя туроператор. Вместе нам предстоит многое сделать для создания комфортной туристической инфраструктуры в области и повышения качества региональных туристских услуг, - прокомментировал соглашение заместитель председателя правительства области Антон ЗАЙЦЕВ.
По его словам, совместно с туроператором TUI, области удалось сформировать 13 пакетных предложений. «И мы уверены, что это только начало нашего сотрудничества в направлении развития массового туризма», - говорит заместитель председателя правительства.
Популяризировать туристические возможности островов призван сайт GO SAKHALIN, который наполняет информацией и поддерживает через него онлайн общение с путешественниками Сахалинский ТИЦ. В этом году ТИЦ сформировал и разместил на сайте самый подробный календарь событий, который поможет туристам заранее планировать свою поездку на Сахалин и Курилы.
События нон-стоп
Ежегодно Сахалин и Курильские острова становятся центром крупных спортивных и культурных событий, что привлекает сюда тысячи гостей. Одним из самых крупных в этом ряду станут международные зимние спортивные игры «Дети Азии». Они пройдут здесь в феврале 2019 года по восьми зимним видам спорта. Уже более 30 государств подтвердили свою готовность прислать спортивные делегации на Сахалин.
К их встрече готовится спортивная и гостиничная инфраструктура.
- Уверен, проведение столь значимого мероприятия положительно скажется на развитии Сахалинской области, - говорит Антон Зайцев. - С нашей стороны будут выполнены все условия для того, чтобы команды чувствовали себя комфортно во время проведения игр на острове. Хочу отметить, что Сахалин сегодня готов принимать сборные и для подготовки к другим масштабным состязаниям по зимним видам спорта, в том числе и к Олимпийским играм.
Знаковыми для событийного туризма стали всевозможные фестивали. Если кинофестиваль «Край света» уже несколько лет «накрывает» острова в лучший туристический сезон в конце августа, то фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины» прошел весной этого года впервые и стал ярким культурным событием благодаря насыщенной программе и приезду на острова именитых гостей. В рамках ПМЭФ правительство Сахалинской области заключило соглашение о сотрудничестве с Александринским театром имени Пушкина из Санкт-Петербурга. И это партнерство тоже может добавить красок в культурную палитру островов. Добавим к этому традиционные «Сахалинский лед» или только завоевывающий популярность «Вкус на высоте», или «Крылья Сахалина», многочисленные национальные и гастрономические праздники, которые составляют насыщенный событийный календарь, на который ориентируются гости островов.
Особое внимание на Сахалине - к гостям из Японии. Это - самый близкий сосед, к тому же у туристов страны Восходящего солнца - особый интерес к островам. Поддерживать этот интерес готовы региональные власти обеих стран. Так, в рамках ПМЭФ в этом году вновь шла речь о расширении безвизового режима, который действует для японских гостей, прибывающих на российские острова морем.
Юрий РОГОВ.
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