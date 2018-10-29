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Вторник| 13 Ноября, 18:51 |
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Сахалин готов принять международные игры "Дети Азии"
Об этом сообщили на пресс-конференции в мультимедийном центре международного информационного агентства «Россия Сегодня» в Москве.
Соревнования пройдут по восьми видам спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек. Сегодня продолжают поступать заявки на участие из десятков зарубежных стран. Среди них - Вьетнам, Китай, Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Монголия, Непал, Пакистан, Республика Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Филиппины, Япония. Свои команды-участницы для предстоящих игр формируют и российские регионы - Москва, республики Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия), ряд субъектов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
Высоким требованиям международных спортивных федераций отвечают все шесть объектов, где будут проходить соревнования. Это расположенные в областном центре и его окрестностях спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», гора «Парковая», трамплинный и лыже-биатлонный комплексы, дворец спорта «Кристалл» и ледовый комплекс «Арена сити». Церемонии открытия и закрытия игр пройдут на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска.
- Островная область готова к проведению не только игр «Дети Азии», но и других масштабных спортивных событий. Мы ставим перед собой задачу - организовать подготовку российской сборной перед зимней Олимпиадой в 2022 году в Пекине. Кроме того, подана заявка на проведение чемпионата мира по горным лыжам среди юниоров на «Горном воздухе». Сахалин - это уникальное место, а подобные мероприятия помогают формировать туристическую привлекательность региона, - отметил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев
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