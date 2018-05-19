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Александринка подружилась с Сахалином
Сахалинская область и Александринка договорились о проведении обменных гастролей и совместной организации Международного фестиваля стран АТЭС «Сахалин - территория театра», объединяющего театры Японии, Китая, Кореи и России.
Запланировано сотрудничество при создании на Сахалине спектаклей и концертов, проведении выставок, благотворительных программ, встреч, тематических вечеров, конференций, семинаров и мастер-классов с сотрудниками Александринского театра, а также с известными в масштабах всей страны деятелями искусства и литературы. Будут организовываться стажировки для творческих работников из островного региона, а в содружестве с Гильдией театральных режиссеров будет создана творческая лаборатория для начинающих постановщиков.
Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО отмечает, что региональные власти рассчитывают использовать опыт Александринского театра и при проектировании многофункционального культурного центра, который в ближайшие годы планируется построить в Южно-Сахалинске. Эту инициативу уже поддержали заместитель председателя федерального правительства Ольга ГОЛОДЕЦ и вице-премьер, полпред Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Новое учреждение разместится в областном центре на месте Дома Офицеров. В нем оборудуют три зала - симфонической музыки, хореографии, а также театрально-эстрадный. Строительство здания должно начаться в следующем году.
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