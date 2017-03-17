Фестиваль "Сахалин молодой!" соберет талантливую молодежь

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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Дальневосточный капитал № 3, 2017
17.03 |"Грузовой экспресс – 2" может увеличить ежемесячную погрузку контейнеров на станциях ДВЖД
17.03 |Индийская корпорация KGK создаст в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов
17.03 |В Республике Саха (Якутия) открывается съезд оленеводов
17.03 |В Хабаровске стартовал деловой форум для клиентов Alfa Business Week
17.03 |Индийская компания Tata Power будет участвовать в инвестиционном проекте на Камчатке
17 Марта 2017, 12:00ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
17 Марта 2017, 10:40На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
17 Марта 2017, 10:25На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
17 Марта 2017, 09:50Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
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16 Марта 2017, 17:22 | Вкус жизни
Фестиваль "Сахалин молодой!" соберет талантливую молодежь
11 марта состоится второй фестиваль творческой молодежи "Сахалин молодой!", в котором принимают участие как отдельные исполнители, так и творческие коллективы.
Зрители фестиваля смогут насладиться интересными и одновременно необычными разножанровыми выступлениями: от классики до рока, от произведений Шекспира до стихотворений собственного сочинения.
В 2016 году проект «Сахалин молодой!» был удостоен диплома финалиста конкурса Russian Event Awards в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». Площадкой фестиваля выступает Сахалинская областная универсальная научная библиотека, где молодежь сможет продемонстрировать свои творческие способности, увидеть что-то новое, познакомиться с культурой народов, населяющих островной край, а также поделиться друг с другом творческими планами.
Теги: Сахалин молодой
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16 Марта 2017, 16:14ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
16 Марта 2017, 14:40Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
16 Марта 2017, 14:30Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.