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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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19 Ноября 2014, 13:45 | Вкус жизни
Фестиваль культуры Кореи прошел на Сахалине
Программа фестиваля раскрасила серые холодные будни в яркие и жизнерадостные цвета и добавила позитива в хмурую сахалинскую осень.
Чего стоила одна только выставка изделий из традиционной корейской бумаги «ханчжи». Глядя на декоративные и бытовые предметы невозможно было представить, что они изготовлены из бумаги. Корейские мастера создают из ханчжи даже мебель и посуду, используя специальные технологии обработки и покрытия материала водостойкими лаками.
Также в рамках мероприятия прошли фестиваль художественных фильмов Кореи, молодежный музыкальный конкурс К-POP, концерт классической музыки в исполнении камерного симфонического оркестра KBS и Чо Су Ми, а также конкурс красноречия на корейском языке в честь празднования Дня письменности. Завершился фестиваль гала-концертом с участием сахалинских и южнокорейских звезд.
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