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Четверг| 18 Июля, 19:45 |
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На Сахалине искусство выйдет на улицу
Планируется, что он соберет более 150 участников - художников, музыкантов, поэтов, танцоров, спортсменов, кулинаров, автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Идея фестиваля «Южный стрит фест» родилась в творческом сообществе «Арт Сахалин». В конце июня она была озвучена на встрече главы Сахалинской области Валерия ЛИМАРЕНКО с молодежью. Врио губернатора поддержал идею фестиваля и отметил, что такое мероприятие стало бы центром притяжения для творческих сахалинцев и гостей области.
- Сейчас в качестве места проведения фестиваля рассматриваем территорию от Чехов-центра до кинотеатра «Октябрь» на Коммунистическом проспекте. Предполагаем, что свое творчество смогут показать танцоры, музыканты, уличные спортсмены. Здесь же будут работать художники, фотографы. Люди, занимающиеся рукоделием, смогут на ярмарочной площадке продать свои изделия. Также предусмотрена зона фуд-корта, - рассказал один из организаторов фестиваля Алексей ДРУЖИНИН.
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